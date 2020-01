Consultants C.S.T. inc. annonce le rendement des placements pour 2019 aux clients de ses régimes enregistrés d'épargne-études

« Le rendement des placements de nos régimes a été exceptionnel en 2019 », a affirmé Brad Norris, vice-président, Placements, chez CCST. « Les résultats solides enregistrés par les titres à revenu fixe et les actions, alliés à des améliorations apportées à la répartition stratégique des actifs plus tard dans le courant de l'année, ont contribué à la réalisation d'un taux de rendement impressionnant. Durant l'exercice, nous avons diversifié davantage les placements en ajoutant des fonds négociés en bourse d'actions internationales, immobiliers et d'infrastructures à la répartition des actifs. Nous voyons l'avenir avec confiance et continuerons d'aider les familles canadiennes à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants. »

La répartition des actifs du Régime Avantage CST a contribué aux résultats de l'exercice financier de 2019, protégé le capital et fait augmenter le rendement à long terme. D'autres renseignements sur le rendement sont disponibles dans le rapport de la direction sur le rendement du fonds (RDRF) du Régime Avantage CST.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Régime Avantage CST, allez sur le site www.cst.org.

À propos de Consultants C.S.T. inc.

Filiale en propriété exclusive de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études, Consultants C.S.T. inc. gère et distribue le Plan CST, qui comprend le Régime Avantage CST, les Régimes d'épargne familial et individuel et qui s'enorgueillit d'aider les familles à épargner en vue des études de leurs enfants depuis 1988.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez sur le site www.cst.org.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme à but non lucratif qui se dévoue à aider des familles canadiennes à épargner en vue des études postsecondaires de leurs enfants. Outre l'épargne-études, la Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs et actifs dans la collectivité par des bourses et des prix ̶ plus de 2 millions de dollars ont été décernés depuis la création de CST. Par l'entremise de l'innovation, de la promotion et du parrainage des régimes du Plan CST que les familles utilisent pour épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. Elle a aidé près de 800 000 bénéficiaires à réaliser leurs rêves en matière d'études postsecondaires et gère des actifs totalisant plus de 5,2 milliards de dollars.

La Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études et ses filiales exercent leurs activités sous la marque principale « CST ».

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à foundation.cst.org

SOURCE Canadian Scholarship Trust Foundation

Renseignements: Pour tout autre renseignement, veuillez communiquer avec : Alexa Ciufo, Chef des relations publiques et de la marque | [email protected]

Liens connexes

https://www.cst.org/en