KITCHENER, ON, le 30 août 2022 /CNW/ - Si nous voulons rendre la vie plus abordable pour les familles canadiennes, nous devons d'abord rendre le logement plus abordable. Tout le monde mérite un endroit sûr et abordable où vivre et élever sa famille, mais les Canadiens ont de la difficulté à en trouver un. C'est pourquoi nous effectuons des investissements sans précédent en vue de mettre le Canada en position de doubler le nombre de logements construits et de répondre à nos besoins en matière de logement au cours de la prochaine décennie.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un investissement important de plus de 2 milliards de dollars pour soutenir trois initiatives clés qui, ensemble, aideront à construire près de 17 000 logements pour des familles partout au pays, y compris des milliers de logements abordables.

Cet investissement, qui comprend des fonds provenant du Budget 2021 et du Budget 2022, contribuera à accomplir ce qui suit :

créer 4 500 logements abordables supplémentaires en prolongeant l'Initiative pour la création rapide de logements pour une troisième phase. Cela comprendra des projets de logement axés sur les femmes et des projets d'aide aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir;

créer au moins 10 800 logements, dont 6 000 logements abordables, grâce au Fonds d'innovation pour le logement abordable, qui soutient de nouveaux modèles de financement et des techniques de construction innovatrices dans le secteur du logement abordable;

créer un volet de location avec option d'achat, d'une durée de cinq ans, dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable afin d'aider les fournisseurs de logements à élaborer et à mettre à l'essai des modèles et des projets de location avec option d'achat qui aideront des familles canadiennes de tout le pays à passer de la location à la propriété d'un logement.

Il est possible de présenter une demande dès aujourd'hui au titre du Fonds d'innovation pour le logement abordable et de son nouveau volet de location avec option d'achat. Dans leur demande, les candidats devront démontrer leur engagement envers l'innovation, l'abordabilité et la viabilité financière.

De plus amples renseignements sur la nouvelle phase de l'Initiative pour la création rapide de logements seront bientôt communiqués, suivis de l'ouverture du processus de demande et de proposition.

Ces initiatives s'appuient sur les progrès importants que le gouvernement du Canada a déjà réalisés pour accroître l'offre de logements et construire davantage de logements abordables d'un océan à l'autre. À ce jour, le gouvernement a aidé plus de 1,2 million de Canadiens à trouver un chez-soi, notamment grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements. Ces investissements contribuent également à la croissance de notre économie et à la création de bons emplois pour la classe moyenne dans les secteurs du logement et de la construction.

Citations

« Quand une personne a son propre endroit où habiter - qu'elle soit locataire ou propriétaire -, il est plus facile pour elle d'investir en elle-même, d'investir dans sa communauté. Notre gouvernement comprend que c'est seulement en investissant dans les gens qu'on peut faire croître l'économie. Le logement abordable est une question complexe pour laquelle il n'y a pas de solution miracle, mais les annonces comme celle d'aujourd'hui offrent à plus de gens un toit sur la tête ainsi que des chances réelles et égales de réussir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Assurer l'accès au logement abordable est essentiel pour renforcer la classe moyenne et soutenir ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Notre gouvernement investit dans des programmes éprouvés et innovateurs afin de combler les lacunes en matière de logement, aujourd'hui et à l'avenir. Il contribuera ainsi à promouvoir une croissance inclusive et à sortir un plus grand nombre de Canadiens de la pauvreté. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

Faits saillants

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan ambitieux sur dix ans qui consiste à investir plus de 72 milliards de dollars pour permettre à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Depuis le lancement de la SNL en 2017, le gouvernement s'est engagé à investir plus de 26,5 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 106 100 logements et la réparation de plus de 254 600 logements.

est un plan ambitieux sur dix ans qui consiste à investir plus de 72 milliards de dollars pour permettre à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Depuis le lancement de la SNL en 2017, le gouvernement s'est engagé à investir plus de 26,5 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 106 100 logements et la réparation de plus de 254 600 logements. Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est mise en œuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la SNL. Elle prévoit un financement pour faciliter la construction rapide de nouveaux logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion pour y aménager des logements permanents et abordables. Les deux premières phases de l'ICRL ont dépassé les attentes, et on s'attend ainsi à ce que plus de 10 000 logements soient créés au lieu des 7 500 prévus initialement. Plus de 3 300 de ces logements sont destinés aux femmes et plus de 4 200 aux peuples autochtones.

L'ICRL préconise une approche en matière de logement fondée sur les droits de la personne pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et à d'autres personnes vulnérables dans le cadre de la SNL. Celles-ci incluent les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les personnes 2ELGBTQI+, les groupes racisés et les immigrants ou réfugiés récents.

· Le Fonds d'innovation pour le logement abordable a été lancé en 2016. Mis en œuvre par la SCHL dans le cadre de la SNL, le Fonds a été conçu pour contribuer à générer de l'innovation et de la croissance dans le secteur du logement abordable en favorisant l'élaboration de nouveaux modèles de financement et de nouvelles techniques de construction. Il soutient l'adoption de solutions innovatrices en offrant des possibilités là où les modes de financement conventionnels ne sont pas facilement accessibles.

Le Budget 2022 proposait des investissements ciblés pour construire plus de logements et rendre le logement plus abordable dans tout le pays. Cela comprenait :

1,5 milliard de dollars pour prolonger l'ICRL, répartis comme suit : 500 millions de dollars pour le Volet des villes et 1 milliard de dollars pour le Volet des projets. Le montant que recevra chaque ville et les dates exactes de la période de présentation des demandes seront annoncés bientôt.



200 millions de dollars pour créer un volet de location avec option d'achat dans le cadre du Fonds d'innovation pour le logement abordable.

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]