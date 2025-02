CHARLOTTETOWN, PE, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Afin d'accroître l'offre de logements, le gouvernement du Canada et la province de l'Île-du-Prince-Édouard ont conclu une nouvelle entente de financement dans le cadre de laquelle on investira près de 86,2 millions de dollars dans des infrastructures essentielles au logement.

Ce financement prévisible à long terme, qui sera versé sur une période de 10 ans dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), permettra d'accélérer la construction de logements, d'accroître la densification et de répondre à la demande croissante de logements abordables. Cet investissement, qui s'ajoute à la stratégie de logement Building Together de la province, vise à donner accès à un logement adéquat, abordable et convenable aux résidents de l'île.

Le nouveau financement soutiendra un éventail de projets proposés par le secteur du logement de la province, des sociétés d'État provinciales, des administrations municipales, des organisations autochtones, des organismes à but non lucratif et des partenaires du secteur privé. Le FCIL financera des projets d'immobilisations ou de planification visant à construire de nouvelles infrastructures d'eau potable, d'eaux usées, d'eaux pluviales ou de déchets solides, ou à étendre ou réhabiliter celles qui existent déjà, afin de permettre la construction d'un plus grand nombre de logements.

La province reconnaît qu'il est urgent de fournir une aide financière aux demandeurs. Pour simplifier ce processus, des webinaires seront organisés tout au long du mois de février afin de guider les demandeurs et de favoriser le versement rapide des fonds. La date limite pour soumettre une demande de financement dans le cadre du premier appel de demandes est le 1er mai 2025. Inscrivez-vous à un webinaire et soumettez une demande de financement à : www.princeedwardisland.ca/CHIFPEI.

Dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, 5 milliards de dollars annoncés pour les provinces et les territoires sur une période de 10 ans appuieront les priorités à long terme concernant les infrastructures nécessaires pour accroître l'offre de nouveaux logements partout au Canada. De plus, dans le cadre du volet de prestation directe, on met 1 milliard de dollars à la disposition des municipalités et des communautés autochtones qui ont d'urgents besoins en matière d'infrastructure afin de permettre la construction de nouveaux logements.

« Cet investissement dans des infrastructures essentielles fera baisser le coût de la construction, ce qui permettra de construire plus de logements, plus rapidement, afin de répondre aux besoins de nos communautés. »

L'honorable Nate Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre province est un endroit merveilleux pour vivre, travailler et élever une famille. En modernisant les réseaux d'eau potable, d'eaux usées, de déchets solides et d'eaux pluviales, nous aidons nos communautés en pleine croissance à se doter des infrastructures dont elles ont besoin pour pouvoir construire plus de maisons et accueillir plus de voisins. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et député de Cardigan

« Le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement ouvre la voie à un développement plus rapide et plus judicieux du secteur du logement, de manière à contribuer à la création de logements et de possibilités pour tous les résidents de l'île. »

Sean Casey, député de Charlottetown

« Avec un financement adéquat, nous pouvons accélérer la construction de logements et lutter contre la crise du logement. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont

« Cet investissement aidera à accélérer la construction de logements et à soutenir une croissance durable dans les communautés, en plus de créer des emplois et d'améliorer la qualité de vie des résidents de l'Île-du-Prince-Édouard. »

Heath MacDonald, député de Malpeque

« Des infrastructures solides constituent le fondement de logements sûrs et durables, ainsi que de communautés dynamiques et saines. Ces investissements accéléreront considérablement la construction de logements, ce qui permettra d'accroître la disponibilité et l'abordabilité pour les résidents de l'île. »

L'honorable Ernie Hudson, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« En subventionnant les infrastructures, le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement contribuera à accélérer la construction de logements et à les rendre plus abordables. Il s'agit là d'un investissement générationnel qui permettra de créer des communautés complètes, inclusives et durables. »

L'honorable Steven Myers, ministre du Logement, des Terres et des Communautés

Faits en bref

Le 12 avril 2024, le gouvernement fédéral a publié son ambitieux plan pour le logement, intitulé Résoudre la crise du logement : Le plan du Canada sur le logement . Ce plan est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024, tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Construire plus de logements; Faciliter la location d'un logement ou l'accès à la propriété; Aider les Canadiens qui n'ont pas les moyens de se payer un logement.

. Ce plan est soutenu par de nouveaux investissements annoncés dans le budget de 2024, tient compte des divers besoins des Canadiens et est axé sur les trois piliers suivants : Conformément au budget de 2024 et au Plan du Canada sur le logement, le FCIL annonçait 6 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la modernisation d'infrastructures publiques de base afin d'accroître l'offre de logements et de favoriser la densification des communautés partout au Canada .

au Plan du sur le logement, le FCIL annonçait 6 milliards de dollars sur 10 ans dans la construction et la modernisation d'infrastructures publiques de base afin d'accroître l'offre de logements et de favoriser la densification des communautés partout au . Le 13 septembre 2024, le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada a demandé à toutes les provinces et à tous les territoires de s'engager à prendre des mesures qui permettront d'accroître l'offre de logements au Canada en échange d'un financement de 5 milliards de dollars dans le cadre du FCIL.

a demandé à toutes les provinces et à tous les territoires de s'engager à prendre des mesures qui permettront d'accroître l'offre de logements au en échange d'un financement de 5 milliards de dollars dans le cadre du FCIL. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir des fonds. Les fonds destinés aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente seront transférés au volet de prestation directe du FCIL.

Dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL, un montant de 1 milliard de dollars sera consacré à des projets d'infrastructure urgents dans les municipalités. L'appel de demandes a été lancé le 7 novembre 2024 et les demandes de financement seront acceptées jusqu'au 31 mars 2025 pour les communautés de toutes tailles au Canada , et jusqu'au 19 mai 2025 pour les demandeurs autochtones. Les municipalités et les communautés autochtones peuvent obtenir plus de renseignements ou présenter une demande en ligne.

