19 sept, 2025, 10:00 ET
BOWSER, BC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour répondre aux besoins urgents de la population canadienne. Afin d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un financement pour Lighthouse Villa, un ensemble résidentiel de 22 logements pour personnes âgées autonomes.
Situé au 155, Sundry Road (anciennement Pitt Road), Lighthouse Villa est le premier ensemble de logements abordables au sein de la petite collectivité de Bowser. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, et la Bowser Seniors Housing Society (BSHS).
L'ensemble comprendra une combinaison de logements de plain-pied d'une ou de deux chambres conçus de manière à favoriser un esprit communautaire, tout en permettant aux résidents de conserver leur autonomie. La BSHS sera propriétaire des lieux et en assurera l'exploitation.
Les logements seront offerts à trois niveaux de loyer différents afin de les rendre accessibles aux personnes âgées ayant divers niveaux de revenus. Il y aura des loyers fortement subventionnés pour les personnes à très faible revenu, des loyers calculés en fonction du revenu pour les personnes à revenu faible ou moyen, ainsi que des loyers au prix du marché.
La BSHS a travaillé pendant plus de 20 ans à l'élaboration de ce projet d'habitation porté par des bénévoles et des membres de la communauté qui ont à cœur de répondre à la demande croissante de logements pour les personnes âgées. La construction est en cours et les travaux devraient être achevés au début de 2026.
Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.
Citations :
« Notre gouvernement maintient son engagement en vue de soutenir les personnes âgées à Bowser et partout au pays, c'est pourquoi il investit dans des projets d'habitation comme Lighthouse Villa. Des initiatives comme celle-ci offrent aux personnes âgées des options de logement sécuritaires, abordables et accessibles dans leur communauté, ce qui leur permet de rester autonomes et de préserver leur bien-être. » - L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée fédérale d'Esquimalt--Saanich--Sooke, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, et c'est justement ce que l'ensemble résidentiel Lighthouse Villa permet de faire pour les personnes âgées de Bowser. Il s'agit d'un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser lorsque les gouvernements et les collectivités travaillent ensemble pour répondre aux besoins urgents en matière de logement. Nous sommes heureux de soutenir cette étape importante pour aider à construire des logements inclusifs et durables pour les personnes âgées qui ont tant donné à nos collectivités. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique
« Je suis emballée par ce nouvel ensemble résidentiel réalisé grâce à une vision forte et à des partenariats solides, sous la direction de la Bowser Seniors Housing Society. Il offrira des logements sûrs, abordables et accessibles aux personnes âgées, qui pourront vivre à Lighthouse Villa dans la dignité et l'autonomie au sein d'un milieu communautaire. » - Susie Chant, secrétaire parlementaire pour les services aux personnes âgées et les soins de longue durée
« L'ensemble d'habitation Lighthouse Villa est un projet essentiel pour cette collectivité. Il est porté par des personnes remarquables et engagées de la BSHC. Il s'agit du tout premier aménagement résidentiel de ce type à Bowser, et il aura un impact concret pour les personnes âgées qui souhaitent vieillir au sein de la communauté qu'elles chérissent, dans la dignité et l'autonomie. Je suis profondément reconnaissante envers la BSHC pour son engagement de longue date à concrétiser ce projet, et j'ai hâte de le voir se réaliser. » - Josie Osborne, députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim
« Nous sommes extrêmement reconnaissants du généreux soutien de la SCHL, de BC Housing et de notre collectivité dans la réalisation de Lighthouse Villa. Cet ensemble d'habitation offrira aux personnes âgées un chez-soi accueillant, confortable et abordable. » - Carol Cannon, présidente du projet et directrice de la Bowser Seniors Housing Society
Faits en bref :
Renseignements supplémentaires :
Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Julie Newton, Directrice des communications et des médias, BSHS, [email protected]
