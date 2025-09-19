BOWSER, BC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Pour résoudre les problèmes de logement au Canada, des mesures immédiates doivent être prises pour répondre aux besoins urgents de la population canadienne. Afin d'offrir à la population canadienne un accès accru à des logements abordables et durables, le gouvernement a annoncé aujourd'hui un financement pour Lighthouse Villa, un ensemble résidentiel de 22 logements pour personnes âgées autonomes.

Situé au 155, Sundry Road (anciennement Pitt Road), Lighthouse Villa est le premier ensemble de logements abordables au sein de la petite collectivité de Bowser. Il s'agit d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), la Province de la Colombie-Britannique, par l'intermédiaire de BC Housing, et la Bowser Seniors Housing Society (BSHS).

L'ensemble comprendra une combinaison de logements de plain-pied d'une ou de deux chambres conçus de manière à favoriser un esprit communautaire, tout en permettant aux résidents de conserver leur autonomie. La BSHS sera propriétaire des lieux et en assurera l'exploitation.

Les logements seront offerts à trois niveaux de loyer différents afin de les rendre accessibles aux personnes âgées ayant divers niveaux de revenus. Il y aura des loyers fortement subventionnés pour les personnes à très faible revenu, des loyers calculés en fonction du revenu pour les personnes à revenu faible ou moyen, ainsi que des loyers au prix du marché.

La BSHS a travaillé pendant plus de 20 ans à l'élaboration de ce projet d'habitation porté par des bénévoles et des membres de la communauté qui ont à cœur de répondre à la demande croissante de logements pour les personnes âgées. La construction est en cours et les travaux devraient être achevés au début de 2026.

Pour bâtir un secteur du logement solide au Canada, il sera essentiel de collaborer de manière ciblée. Il faudra donc travailler main dans la main avec le secteur sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale.

Citations :

« Notre gouvernement maintient son engagement en vue de soutenir les personnes âgées à Bowser et partout au pays, c'est pourquoi il investit dans des projets d'habitation comme Lighthouse Villa. Des initiatives comme celle-ci offrent aux personnes âgées des options de logement sécuritaires, abordables et accessibles dans leur communauté, ce qui leur permet de rester autonomes et de préserver leur bien-être. » - L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés) et députée fédérale d'Esquimalt--Saanich--Sooke, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, et c'est justement ce que l'ensemble résidentiel Lighthouse Villa permet de faire pour les personnes âgées de Bowser. Il s'agit d'un bel exemple de ce que nous pouvons réaliser lorsque les gouvernements et les collectivités travaillent ensemble pour répondre aux besoins urgents en matière de logement. Nous sommes heureux de soutenir cette étape importante pour aider à construire des logements inclusifs et durables pour les personnes âgées qui ont tant donné à nos collectivités. » - Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales de la Colombie-Britannique

« Je suis emballée par ce nouvel ensemble résidentiel réalisé grâce à une vision forte et à des partenariats solides, sous la direction de la Bowser Seniors Housing Society. Il offrira des logements sûrs, abordables et accessibles aux personnes âgées, qui pourront vivre à Lighthouse Villa dans la dignité et l'autonomie au sein d'un milieu communautaire. » - Susie Chant, secrétaire parlementaire pour les services aux personnes âgées et les soins de longue durée

« L'ensemble d'habitation Lighthouse Villa est un projet essentiel pour cette collectivité. Il est porté par des personnes remarquables et engagées de la BSHC. Il s'agit du tout premier aménagement résidentiel de ce type à Bowser, et il aura un impact concret pour les personnes âgées qui souhaitent vieillir au sein de la communauté qu'elles chérissent, dans la dignité et l'autonomie. Je suis profondément reconnaissante envers la BSHC pour son engagement de longue date à concrétiser ce projet, et j'ai hâte de le voir se réaliser. » - Josie Osborne, députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim

« Nous sommes extrêmement reconnaissants du généreux soutien de la SCHL, de BC Housing et de notre collectivité dans la réalisation de Lighthouse Villa. Cet ensemble d'habitation offrira aux personnes âgées un chez-soi accueillant, confortable et abordable. » - Carol Cannon, présidente du projet et directrice de la Bowser Seniors Housing Society

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En juin 2025, le gouvernement fédéral avait engagé 69,62 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 170 700 logements et la réparation de plus de 322 300 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités de la SNL comprennent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur plus de 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. Les progrès des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités (LICC). La carte des projets de logement et d'infrastructure montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 14,6 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le financement fourni pour l'ensemble d'habitation Lighthouse Villa est le suivant : 858 000 $ en financement conjoint sous forme de contribution au titre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement; 6,3 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Fonds pour le logement abordable de la Stratégie nationale sur le logement; 3,5 millions de dollars, ainsi qu'un financement annuel d'exploitation d'environ 224 000 $, de la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise du Community Housing Fund de BC Housing; Terrain d'une valeur d'environ 740 000 $ fourni par la Provincial Rental Housing Corporation; La communauté de Bowser, grâce aux membres bénévoles du conseil d'administration et à leurs efforts de collecte de fonds, a amassé plus de 450 000 $ pour la construction de Lighthouse Villa.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada . Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à accroître l'abordabilité du logement. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Gouvernement du Canada

Personnes-ressources : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Julie Newton, Directrice des communications et des médias, BSHS, [email protected]