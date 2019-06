Construction de deux traversiers pour l'est du pays - La FIM salue le choix de la Davie

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de Marc Garneau, ministre fédéral des Transports, la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) salue la décision du gouvernement fédéral d'avoir retenu les chantiers Davie pour mener à bien la construction de ces deux nouveaux navires.

« L'annonce du remplacement du CTMA Madeleine est une excellente nouvelle, d'abord pour les Madeliniennes et les Madelinots, mais tout autant pour les travailleurs et les travailleuses de la Davie. Nous attendions cette nouvelle avec impatience et nous nous réjouissons davantage qu'un autre traversier soit annoncé en même temps. Nous savions très bien qu'actuellement la Davie était le seul chantier disposé à accepter un tel projet puisque les autres chantiers canadiens peinent déjà à livrer au gouvernement fédéral plusieurs navires attendus depuis fort longtemps. Nous souhaitons donc que les travaux débutent le plus rapidement possible afin de favoriser un retour au travail tout aussi rapide pour les travailleurs et les travailleuses sur la liste de rappel de la Davie », de souligner Louis Bégin, président de la FIM-CSN.

Depuis le 18 janvier dernier, à la suite de l'annulation du contrat de desserte maritime des Îles-de-la-Madeleine liant le gouvernement du Québec et la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA), la FIM-CSN avait formulé à plusieurs reprises le souhait que les pouvoirs publics favorisent un investissement local.

La FIM-CSN rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe quelque 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE FIM-CSN

