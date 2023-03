TOFINO, BC, le 10 mars 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville, Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, Josie Osborne, députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim, et Dan Law, maire du district de Tofino, ont annoncé aujourd'hui un investissement combiné de plus de 7 millions de dollars pour créer 37 nouveaux logements locatifs abordables à Tofino.

Le petit immeuble d'appartements aura trois étages et sera situé au 363, Peterson Drive. Il comprendra des studios ainsi que des appartements d'une chambre, de deux chambres et de trois chambres. Parmi tous les logements, huit seront entièrement accessibles. Il y aura aussi des aires communes intérieures et extérieures, une buanderie et une salle de loisirs intérieure pour les familles, les personnes âgées et les membres de la collectivité locale à revenu faible ou modeste. Le site est situé dans un rayon d'un kilomètre des transports en commun, des épiceries et d'un parc de quartier. La construction devrait être terminée à l'hiver 2023.

Le financement fourni pour l'ensemble de logements est le suivant :

1,85 million de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL);

4,15 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'entremise du Community Housing Fund de BC Housing;

936 000 $ en investissement foncier du district de Tofino ;

; 440 000 $ en subvention de la Tofino Housing Corporation;

98 000 $ en contribution financière de la Catalyst Community Developments Society.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Tofino, et partout au Canada, pour aider à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Grâce aux efforts combinés de nos partenaires, nous pouvons venir en aide aux gens dans le besoin. Ce faisant, nous contribuons au bien-être économique et social de toute la collectivité. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Par ses investissements dans le logement abordable, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, en Colombie-Britannique, et partout au pays. Nous sommes déterminés à dynamiser les collectivités au moyen d'ensembles de logements comme celui-ci. Ces investissements aideront à créer des emplois et à stimuler l'économie locale. Ils permettront aux personnes âgées, aux familles et aux personnes seules au Canada d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. » - Taleeb Noormohamed, député fédéral de Vancouver Granville

« Ces logements locatifs abordables permettront aux familles de demeurer dans la collectivité qu'elles connaissent et qu'elles aiment. Cet ensemble et 35 autres logements locatifs abordables sur Peterson Road sont les premiers logements locatifs majeurs construits à Tofino depuis des décennies. Il faut davantage de logements comme ceux-ci. C'est pourquoi notre gouvernement continuera de travailler avec tous ses partenaires pour augmenter l'offre de logements abordables à Tofino et dans l'ensemble de la province. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Depuis des décennies, le district de Tofino est aux prises avec un manque de logements abordables. Il a depuis longtemps pour objectif de fournir des logements sûrs et abordables aux personnes et aux familles qui contribuent à son dynamisme. En tant qu'ancienne mairesse et résidente de longue date de Tofino, je suis extrêmement fière du partenariat, de la collaboration et de la persévérance qui ont mené à la réalisation de l'ensemble Headwaters. Ces logements, dans les premiers immeubles d'appartements construits expressément pour la location à Tofino en plus de 40 ans, auront une énorme incidence sur les personnes âgées, les familles et les travailleurs locaux. » - Josie Osborne, députée provinciale de Mid Island-Pacific Rim

« Le district de Tofino est très heureux de travailler avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement et BC Housing pour veiller à ce que tout le monde à Tofino ait accès à des logements confortables, accessibles et abordables. » - Dan Law, maire du district de Tofino

« Tofino a un besoin criant de logements, qui est exacerbé par la forte demande de logements de vacances et l'économie touristique axée sur les services. Nous sommes heureux que la Société canadienne d'hypothèques et de logement et BC Housing continuent d'appuyer la création des logements dont nous avons besoin à Tofino pour notre main-d'œuvre, nos jeunes familles, nos personnes âgées et d'autres personnes à faible revenu. » - Ian Scott, directeur général par intérim, Tofino Housing Corporation

« Les personnes qui choisissent de travailler et de vivre à Tofino ont grandement besoin de l'ensemble de logements qui sera situé au 363, Peterson Drive. Nous sommes ravis de nous rapprocher du jour où cet ensemble deviendra un chez-soi pour les membres de la collectivité. Ce partenariat entre Catalyst, le district de Tofino, la province de la Colombie-Britannique et le gouvernement du Canada donnera rapidement aux familles de travailleurs, aux personnes âgées et aux personnes seules les logements abordables et de qualité dont elles ont besoin. » - Luke Harrison, président, Catalyst Community Developments Society

Faits en bref :

La moitié des logements seront à loyer proportionné au revenu. Le loyer représentera 30 % du revenu des locataires et 20 % des logements seront loués à des personnes à très faible revenu, comme celles qui reçoivent une aide au revenu ou aux personnes handicapées. Les logements restants seront à loyer égal ou inférieur au loyer du marché.

La Tofino Housing Corporation a été formée pour faciliter l'aménagement et l'exploitation de logements dont le loyer est inférieur au loyer du marché à Tofino . Elle a fourni à Catalyst le terrain pour l'ensemble, qui lui a été transféré par le district, ainsi qu'un bail foncier.

. Elle a fourni à Catalyst le terrain pour l'ensemble, qui lui a été transféré par le district, ainsi qu'un bail foncier. La société a aussi versé 440 000 $ pour l'ensemble. Ces fonds provenaient du Rural Dividend Fund, du district de Tofino et de la taxe des districts régionaux et municipaux sur les logements locatifs de vacances à court terme.

et de la taxe des districts régionaux et municipaux sur les logements locatifs de vacances à court terme. Catalyst, un organisme sans but lucratif, est le promoteur, le propriétaire et l'exploitant de l'ensemble.

Cet ensemble résidentiel fait partie du plan de logement de 7 milliards de dollars sur 10 ans de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la Province a financé plus de 30 000 nouveaux logements abordables qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation pour la population de la Colombie-Britannique, dont 72 logements à Tofino .

. Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Dans son budget de 2022, le gouvernement propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Renseignements supplémentaires :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes au Canada ayant des besoins en matière de logement et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux personnes au ayant des besoins en matière de logement et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir plus sur la SNL, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca .

. Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements de la Colombie-Britannique annoncés et financés par la Province est disponible en ligne (en anglais seulement) à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC .

. Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/ (en anglais seulement).

