OTTAWA, ON, le 21 juill. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré à Ottawa une délégation bipartisane de sénateurs des États-Unis, en l'occurrence le sénateur de l'Oregon, Ron Wyden, la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, la sénatrice du New Hampshire, Maggie Hassan, et la sénatrice du Nevada, Catherine Cortez Masto.

Le premier ministre et les sénateurs ont réaffirmé l'importance des relations commerciales entre le Canada et les États-Unis, notamment l'incidence économique considérable des entreprises canadiennes dans les États respectifs des sénateurs. Ils ont également discuté des secteurs les plus touchés par l'évolution du contexte commercial, ainsi que des mesures prises récemment par le Canada pour transformer son industrie de l'acier. Ils ont parlé des efforts visant à renforcer la défense et la sécurité sur le continent, de même que des progrès réalisés par le Canada dans la lutte contre le trafic de drogues illicites et la sécurisation de la frontière. Le premier ministre et les sénateurs ont exprimé leur détermination commune à lutter contre le fléau que représente la crise du fentanyl de part et d'autre de la frontière.

Au moment où le Canada négocie une nouvelle relation commerciale et de sécurité avec les États-Unis, le premier ministre a réitéré sa volonté d'obtenir la meilleure entente possible pour les Canadiens et les Canadiennes. La semaine dernière, de hauts responsables, dont le chef de cabinet du premier ministre, Marc-André Blanchard, se sont rendus à Washington D.C. pour faire progresser les négociations. Le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales et de l'Unité de l'économie canadienne, Dominic LeBlanc, y sera cette semaine pour poursuivre ce travail.

