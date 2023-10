PRINCE RUPERT, QC, le 20 oct. 2023 /CNW/ - Les familles et les couples de la Nation Gitxaała auront bientôt accès à 20 nouveaux logements locatifs abordables grâce au complexe de maisons en rangée qui est mis en chantier près de Prince Rupert. Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un financement combiné de 16 millions de dollars pour cet ensemble de logements.

Les maisons en rangée seront situées au 1414, avenue Kootenay, dans quatre immeubles de deux étages. Elles seront destinées à des familles à revenu faible ou modeste. Pour répondre aux besoins des différentes familles, l'aménagement comprendra des logements de deux, trois et quatre chambres. Les immeubles seront construits sur le terrain où se trouvait auparavant l'ensemble résidentiel Harbour View Gardens.

Le complexe sera géré par la Prince Rupert Indigenous Housing Society, un organisme de logement sans but lucratif représentant la Nation Gitxaała. La construction devrait être achevée d'ici l'été 2025.

Le financement fourni pour ces logements est le suivant :

1,8 million de dollars en financement conjoint sous forme de contribution dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement;

et la Colombie-Britannique aux termes de la Stratégie nationale sur le logement; 14,2 millions de dollars de la Province de la Colombie-Britannique, par l'entremise de BC Housing, dont 5,6 millions de dollars en subvention pour l'investissement dans le logement, 8,4 millions de dollars en subvention visant à réduire la pression exercée par les coûts et 186 000 $ en subvention visant à renforcer l'abordabilité.

« Investir dans le logement abordable ne consiste pas simplement à dépenser de l'argent pour du béton. Il s'agit d'investir dans le bien-être de nos collectivités. Il s'agit également de permettre à plus de personnes, comme les Autochtones vivant hors des réserves, d'avoir des options de logement de qualité convenable. Nous veillons à ce que les communautés autochtones aient accès à des logements sûrs et stables, et par le fait même nous bâtissons un Canada fort et inclusif. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les communautés autochtones de la Colombie-Britannique méritent d'avoir accès à des logements sûrs et abordables. Grâce à nos partenariats avec d'autres ordres de gouvernement et des organismes communautaires, nous investissons dans l'avenir de la population de Prince Rupert. Ces nouveaux logements amélioreront le bien-être économique et social des personnes qui y vivront. Ce type d'investissement transforme nos collectivités et donne à la population un véritable sentiment d'appartenance. Nos partenariats nous permettent aussi de travailler à augmenter l'offre de logements pour les collectivités de la Colombie-Britannique. » - John Aldag, député fédéral de Cloverdale--Langley City

« Nous sommes très reconnaissants envers nos partenaires communautaires, notamment la Prince Rupert Indigenous Housing Society, de travailler avec nous pour fournir des logements dont les membres de la communauté ont besoin. Offrir plus de logements abordables grâce à des partenariats avec des communautés et des organisations autochtones est un élément important de notre plan de logement. Ces 20 nouveaux logements contribueront beaucoup à aider les familles et les couples de la Nation Gitxaała à se bâtir une belle vie au sein de leur collectivité et avec elle. » - Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Grâce à ces nouveaux logements, les familles et les couples de la Nation Gitxaała auront la possibilité de rester dans leur collectivité, près de leurs proches - ce que tout le monde devrait pouvoir faire. Nous continuerons de tirer parti des mesures prises et d'élargir les partenariats avec les peuples, les dirigeants et les organisations autochtones pour mettre en œuvre des initiatives de logement et d'autres mesures de soutien. » - Jennifer Rice, députée provinciale de North Coast

« Nous sommes heureux de nous associer à BC Housing pour offrir 20 logements sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation Gitxaała, qui est honorée d'appuyer ces initiatives. Celles-ci profiteront aux membres de notre nation qui vivent loin de leur communauté d'origine. La Prince Rupert Indigenous Housing Society est un exemple à suivre; elle montre comment nous pouvons travailler ensemble efficacement pour le bien des membres de notre nation. » - Brenna Innes, présidente de la Prince Rupert Indigenous Housing Society et conseillère du conseil d'administration élu de la Nation Gitxaała

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Obtenez de plus amples renseignements sur les initiatives du gouvernement du Canada en matière de logement : Logement Canada.

en matière de logement : Logement Canada. Cet ensemble résidentiel fait partie d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique dans le logement. Depuis 2017, la Province a offert près de 77 000 logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont 291 à Prince Rupert .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.cmhc-schl.gc.ca/ .

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez le site : . La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au ou suivez-nous sur , , , et . Pour en savoir davantage sur la Stratégie nationale sur le logement, rendez-vous au www.chezsoidabord.ca .

. Apprenez-en plus sur le plan d'action pour le logement de la Colombie-Britannique : Homes for People.

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la Province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://strongerbc.gov.bc.ca/fr/housing/ .

