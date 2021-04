VANCOUVER, BC, le 7 avril 2021 /CNW/ - Le secteur forestier du Canada se transforme - et contribue à verdir l'industrie de la construction. L'utilisation de bois massif comme matériau de construction réduit les émissions, promeut l'innovation et favorise la fabrication de produits à valeur ajoutée. C'est pour ces raisons - et pour soutenir les travailleurs de la foresterie en trouvant de nouvelles utilisations aux produits du bois - que le Canada investit dans l'utilisation du bois massif en construction.

Le député de Burnaby-Nord - Seymour, Terry Beech, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., l'octroi de 900 000 $ pour la conception et la construction de oN5, un immeuble de bureaux en bois massif de quatre étages qui accueillera la société Equilibrium Consulting.

oN5 tire son nom de son emplacement : situé presque à l'angle de la rue Ontario et de l'avenue East Fifth au cœur du quartier Mt. Pleasant dans le centre-ville de Vancouver, ce projet d'aménagement intercalaire qui s'inspire du principe de la croissance intelligente illustre bien les possibilités de la construction en bois massif. oN5 sera le tout premier immeuble de bureaux au Canada construit au moyen de panneaux de bois lamellé-croisé à haute performance. Le projet mettra en valeur l'emploi du bois massif en construction commerciale, qui vise un haut niveau de confort pour les occupants et une excellente efficacité énergétique. Il permettra également d'intégrer diverses technologies de construction durable, plus particulièrement l'utilisation du bois massif et le recours à des stratégies découlant des principes de la maison passive. Le résultat : un projet écoénergétique, abordable et écologique qui assure le confort des occupants.

Le financement de ce projet provient du Programme de construction verte en bois (CVBois), qui encourage l'utilisation du bois dans des projets de construction pour lesquels le bois n'est pas un choix habituel, comme les bâtiments non résidentiels de faible hauteur, les immeubles de grande hauteur et les ponts. Le Programme vise à faire du Canada un chef de file mondial des technologies novatrices de construction en bois et de l'économie sobre en carbone.

Des projets comme celui-ci aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 en proposant des moyens efficaces de construire de façon durable avec des produits du bois canadiens et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Citations

« Par sa conception novatrice en bois, oN5 viendra embellir le paysage urbain de Vancouver et inspirera la construction d'autres structures en bois et en bois massif dans notre ville. »

Terry Beech

Député de Burnaby-Nord - Seymour

« On utilise davantage le bois dans la construction de gros bâtiments et d'immeubles de grande hauteur, et nous sommes des chefs de file dans le domaine. En ouvrant de nouveaux débouchés pour le bois canadien, nous appuyons les travailleurs du secteur forestier, créons des emplois et nous rapprochons de notre objectif de carboneutralité. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada



« En tant qu'ingénieurs, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de joindre le geste à la parole. Le projet oN5 donne à la société un bon exemple de l'avantage que représente, pour l'environnement, l'utilisation du bois pour la construction d'un bâtiment situé sur un terrain commercial typique, au milieu d'un îlot urbain. Le Canada, la Colombie-Britannique et la Ville de Vancouver sont des chefs de file de l'excellence en matière d'utilisation du bois et, en tant que professionnels, nous sommes fiers de faire partie de ce projet. »

Robert Malczyk, ing.

Propriétaire

« FPInnovations est fière d'être chargée de l'évaluation de performance de ce projet emballant. Nous sommes ravis de voir le soutien qu'apporte RNCan à des projets de construction en bois massif comme celui-ci, des projets qui proposent des stratégies de verdissement afin de réduire l'empreinte carbone de l'industrie de la construction. »

Tim Caldecott

Gestionnaire, Partenariats stratégiques C.-B. et Ottawa, FPInnovations

« Nous avons participé à la conception et à la construction de plusieurs bâtiments en bois massif hautement durables en Colombie-Britannique. Il est très encourageant de voir qu'un projet à Vancouver tire parti des avantages de la construction en bois lamellé-croisé pour non seulement relever les défis de l'aménagement sur terrain intercalaire en milieu urbain, mais aussi répondre aux impératifs de la conception durable. »

John Hemsworth,

Associé principal et architecte, Hemsworth Architecture

« Grâce au processus de construction virtuelle employé dans le cadre du projet oN5, nous avons pu faire preuve d'efficacité et d'innovation en optant pour une structure en bois lamellé-croisé au lieu d'une structure plus traditionnelle en béton et acier. En choisissant le bois, on réduit grandement l'empreinte carbone des matériaux utilisés dans le cadre du projet et on accélère le processus de construction tout en ayant moins de répercussions sur le quartier. »

Joe Geluch

Président, Naikoon

« Ce projet de bâtiment commercial en bois de quatre étages, résolument novateur, représente un nouvel archétype d'importance pour les constructions viables en bois massif sur terrain intercalaire en milieu urbain. Le projet oN5 fait appel à des systèmes et à des produits de construction en bois perfectionnés sur le plan technologique, dont des éléments préfabriqués en bois massif qui présentent de nombreux avantages tels qu'une empreinte carbone réduite, une vitesse de construction accrue et une meilleure performance du point de vue de l'immeuble. Ce projet de construction passive et d'autres projets semblables témoignent de l'avènement d'un nouveau paradigme de construction pour l'immeuble commercial qui annonce un environnement bâti plus durable pour l'avenir. »

Lynn Embury-Williams

Directrice administrative du programme Wood WORKS! Colombie-Britannique / Conseil canadien du bois

Liens connexes

Programme de construction verte en bois (CVBois)

Science simplifiée : Retour aux valeurs fondamentales - Les bâtiments en bois

Think Wood (en anglais)

Conseil canadien du bois

oN5 profile on naturally:wood (en anglais)



Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca