Construction d'un ensemble de logements familiaux à Saskatoon

SASKATOON, le 21 juin 2019 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan, ainsi que la Ville de Saskatoon et SaskNative Rentals Inc. (SNR), ont officiellement entrepris la construction de six logements locatifs abordables et accessibles destinés à des familles aux prises avec des handicaps à divers endroits à Saskatoon.

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ainsi que l'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon, et Toby Esterby, directeur général de SaskNative Rentals Inc., en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'ensemble est constitué de trois maisons jumelées comptant un total de six logements de deux et de trois chambres. Les logements, dispersés sur le territoire de Saskatoon, seront conçus pour des familles ayant d'un à trois enfants. Ils auront une superficie de 1 130 à 1 200 pi2 (105 à 111 m2) et seront entièrement accessibles en fauteuil roulant.

« Trouver un logement abordable, accessible et de grande qualité peut parfois représenter un défi, et cette initiative contribuera grandement à atténuer certaines des pressions associées à la recherche d'un tel logement. Six familles de Saskatoon qui travaillent fort disposeront bientôt d'un nouveau chez-soi répondant à leurs besoins particuliers. La Stratégie nationale sur le logement accorde la priorité aux Canadiens les plus vulnérables, notamment les personnes handicapées, et notre gouvernement est fier de soutenir des initiatives comme celles-ci à cette fin. Ensemble, nous créons des collectivités plus inclusives et plus dynamiques. » - L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« La Province est heureuse de travailler avec ses partenaires pour faire une différence dans la vie de six familles de cette collectivité qui sont aux prises avec des handicaps. Ces logements seront sûrs et abordables, et les familles pourront y vivre confortablement pendant qu'elles planifient leur avenir. Notre gouvernement continuera de venir en aide aux Saskatchewanais et, à cette fin, il commencera par créer des logements pour les personnes qui en ont le plus besoin. » -- L'honorable Paul Merriman, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« En investissant dans des logements abordables et accessibles, nous investissons aussi dans l'avenir de notre ville. L'accès à un logement sûr sert de base à une bonne qualité de vie pour les familles et les collectivités. J'aimerais remercier SaskNative Rentals et nos partenaires des gouvernements fédéral et provincial de contribuer à l'aménagement de cet ensemble et d'aider à améliorer la vie des personnes handicapées. » -- Charlie Clark, maire de la Ville de Saskatoon

« SaskNative Rentals et la Camponi Housing Corporation, notre organisation-cadre, aimeraient remercier leurs partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux de leur contribution à l'aménagement de ces nouveaux logements. Depuis des décennies, nous nous employons à éliminer les obstacles au logement abordable et durable à Saskatoon, et cet ensemble supprimera certains obstacles de taille pour six familles merveilleuses. Le défi que représente la recherche d'un logement abordable devient encore plus lourd lorsque l'obstacle à l'abordabilité s'ajoute à l'équation, et ces logements permettent de relever ce défi. Une fois achevés, ils répondront à tous les besoins de ces familles, jusqu'à leurs moindres besoins en matière d'accessibilité. Notre conseil d'administration et nos employés ont hâte de pouvoir souhaiter la bienvenue à ces familles dans leur nouveau chez-soi. » -- Toby Esterby, directeur général de SaskNative Rentals Inc.

Le gouvernement du Canada , par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la Saskatchewan , par l'intermédiaire de la SHC, investissent conjointement 837 000 $ dans cet ensemble dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019.

, par l'entremise de la SCHL, et le gouvernement de la , par l'intermédiaire de la SHC, investissent conjointement 837 000 $ dans cet ensemble dans le cadre de l'Entente Canada-Saskatchewan concernant l'Investissement dans le logement abordable 2014-2019. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Grâce aux nouveaux investissements proposés dans le budget de 2019, la Stratégie nationale sur le logement du Canada deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens.

deviendra un plan de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie provinciale en matière de logement, de la stratégie de réduction de la pauvreté et de la stratégie concernant les personnes handicapées. Les priorités concernent notamment l'accroissement de l'offre de logements, l'amélioration de leur abordabilité, ainsi que le soutien aux personnes seules et aux familles qui éprouvent les plus grands besoins en matière de logement.

SaskNative Rentals Inc. et sa société sœur, la Camponi Housing Corporation, fournissent des logements locatifs à Saskatoon depuis 1980.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié le Saskatchewan Plan for Growth: Vision 2020 and Beyond, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population atteindra 1,2 million d'habitants d'ici 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 790 millions de dollars pour produire ou réparer plus de 16 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en savoir plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

