GGconversations avec le professeur Rémi Quirion

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera de nouveaux invités cet automne dans la continuation de la série novatrice GGconversations qui met en vedette des Canadiennes et des Canadiens exceptionnels dans divers domaines d'intérêt. Le premier invité de la nouvelle saison est le professeur Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. La conversation se déroulera en direct le jeudi 24 septembre 2020, à 13 h 30 HAE (en français) et à 14 h 30 HAE (en anglais).

La discussion intitulée « Conseils scientifiques et COVID-19 : qu'avons-nous appris? » portera sur le rôle des conseils scientifiques pendant la pandémie et sur la façon dont l'évolution de notre compréhension de ce virus a façonné notre capacité à composer avec le contexte pandémique.

Si vous souhaitez poser une question à la gouverneure générale ou au professeur Quirion, vous pouvez la soumettre sur l'une des plateformes de médias sociaux de la gouverneure générale : Twitter, Instagram ou Facebook @GGJuliePayette. Vous pourrez aussi poser vos questions en direct pendant la discussion. Nous voulons vous entendre!

La diffusion en direct en français sera disponible à https://www.gg.ca/fr/ggconversations .

La diffusion en direct en anglais sera disponible à https://www.gg.ca/en/ggconversations .

Après l'événement, la vidéo enregistrée de la conversation sera mise en ligne à https://www.gg.ca/fr/ggconversations .

Suivez GGJuliePayette sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.

SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Renseignements: Renseignements pour les médias : Ashlee Smith, Attachée de presse de la gouverneure générale, 343-548-1857, [email protected]

Liens connexes

http://www.gg.ca/