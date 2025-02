OTTAWA, ON, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Pour bien des familles, la semaine de relâche est synonyme de plaisir et d'aventure. Voyager avec des enfants à l'extérieur du pays n'est pas toujours simple, mais avec un peu de planification, vous pourrez passer des vacances sûres et sans souci.

Voici les cinq choses les plus importantes à faire avant de partir en vacances en famille :

Il y a des Conseils aux voyageurs et avertissements à jour pour plus de 230 destinations dans le monde entier. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

1. Faites des recherches sur votre destination

Tout comme vous consultez la météo avant de sortir, il est important de bien vous renseigner sur votre destination avant votre départ.

Commencez vos recherches en visitant la page des Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du Canada qui porte sur votre destination. Vous y trouverez des renseignements essentiels sur la sécurité de votre destination, les lois et coutumes locales, ainsi que la santé et le climat. Vous y trouverez également d'autres renseignements importants tels que les numéros d'urgence des services locaux et les coordonnées du bureau canadien desservant cette destination. Tenez-vous informé pour éviter les mauvaises surprises durant votre voyage.

2. Restez branché

Avant de partir, inscrivez-vous au service d'Inscription des Canadiens à l'étranger du gouvernement du Canada. Ce service gratuit et confidentiel permet au gouvernement de vous transmettre de l'information en cas d'urgence.

Vous devriez également communiquer les détails de votre voyage à un membre de votre famille ou à un ami et laisser des copies de vos documents importants à une personne de confiance à la maison. Gardez une liste des services à joindre en cas d'urgence, y compris les coordonnées de l'ambassade ou du consulat du Canada le plus proche et du Centre de surveillance et d'intervention d'urgence ouvert en tout temps.

3. Vérifiez vos documents de voyage

Avant de faire vos valises, assurez-vous que tous les membres de votre famille, y compris vos enfants, possèdent un passeport canadien valide. Et n'oubliez pas de le signer. Les enfants de moins de 16 ans peuvent signer eux-mêmes leur passeport ou laisser l'espace blanc.

Même si vous savez de quels documents vous avez besoin pour voyager, vous devriez toujours consulter la page Conseils aux voyageurs et avertissements de votre destination pour vérifier s'il y a des exigences auxquelles vous n'auriez pas pensé ou qui auraient changé depuis votre dernier voyage vers cette destination. Vous y découvrirez également la durée pendant laquelle votre passeport doit être valide et si vous avez besoin d'un visa.

4. Déterminez si vous avez besoin d'une lettre de consentement

Lorsqu'un enfant voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents ou des deux, il doit absolument avoir une lettre de consentement.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation prévue par la loi au Canada, les agents d'immigration demandent souvent cette lettre lors de l'entrée dans un pays étranger, de la sortie d'un pays étranger ou du retour au Canada. N'oubliez pas que la définition d'un enfant varie d'un pays à l'autre. Tout enfant âgé de moins de 19 ans ou leur parent ou tuteur doit donc avoir une lettre de consentement originale signée.

5. Procurez-vous une assurance interruption de voyage et une assurance maladie de voyage

Lorsqu'il s'agit de voyager, il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Vous ne devriez donc pas négliger l'assurance interruption de voyage et l'assurance maladie de voyage. Assurez-vous qu'elles couvrent vos enfants et toutes les activités que vous prévoyez de faire à l'étranger. C'est un peu comme une trousse de premiers secours : on espère ne jamais en avoir besoin, mais il est bon de l'avoir au cas où.

En matière de santé, n'oubliez pas d'apporter tous les médicaments nécessaires. Vous devriez toutefois vérifier la réglementation locale, car certains médicaments en vente libre ou sur ordonnance qui sont légaux au Canada peuvent être illégaux dans d'autres pays.

N'oubliez pas qu'une bonne préparation est la clé pour profiter de vacances familiales en toute sécurité durant la semaine de relâche. Pour en savoir plus ou découvrir d'autres ressources, consultez la page Enfants et voyage.

Bon voyage!

SOURCE Affaires mondiales Canada