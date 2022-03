OTTAWA, ON, le 31 mars 2022 /CNW/ - Si vous avez vécu dans une ou plusieurs zones visées par règlement pendant au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant durant l'année d'imposition, vous pourriez avoir le droit de demander des déductions pour les habitants de régions éloignées dans votre déclaration de revenus et de prestations. Ces déductions comportent deux volets : une déduction pour la résidence et une déduction pour les voyages. Si vous y êtes admissible, elles réduiront votre revenu imposable et diminueront ainsi votre impôt sur le revenu global.

Dates limites de production et de paiement

Il est important de savoir que la date limite pour la plupart des Canadiens pour produire leur déclaration de revenus et de prestations est le 30 avril 2022. Le fait de produire votre déclaration à temps contribue à ce que vous receviez les remboursements, les prestations ou les crédits auxquels vous pourriez avoir droit.

Comme le 30 avril 2022 tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme étant produite à temps si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

nous la recevons au plus tard le 2 mai 2022 ;

; elle porte le cachet postal du 2 mai 2022 ou d'une date antérieure.

Si vous avez un solde dû, votre paiement est exigible le 30 avril 2022.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes un travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2022 pour produire votre déclaration de revenus. Toutefois, votre paiement est dû le 30 avril 2022.

Puisque le 30 avril 2022 est un samedi, votre paiement sera considéré comme ayant été payé à temps si nous le recevons ou s'il est traité par une institution financière canadienne au plus tard le 2 mai 2022.

Quelles sont les déductions pour les habitants de régions éloignées dans la déclaration de revenus et de prestations de 2021?

Il y a deux déductions pour les habitants de régions éloignées :

une déduction pour la résidence pour avoir vécu dans une zone nordique ou intermédiaire visée par règlement;

une déduction pour les voyages.

Les personnes admissibles qui vivent dans une zone nordique visée par règlement peuvent demander le montant total des déductions, et celles qui vivent dans une zone intermédiaire peuvent demander 50 % des déductions.

Quoi de neuf concernant la déduction pour les voyages?

Le gouvernement a proposé des changements à la déduction pour les voyages. Selon ces changements, la déduction pour les voyages sera élargie et sera offerte aux résidents du Nord admissibles pour un voyage personnel effectué par eux ou un membre de la famille admissible, même si aucune prestation imposable de voyage n'a été reçue pour ce voyage. Pour en savoir plus, consultez la fiche de renseignements RC4650 - Déductions pour les habitants de régions éloignées de 2021 ou le formulaire T2222 - Déductions pour les habitants de régions éloignées pour 2021.

Comment demander les déductions pour les habitants de régions éloignées

Si vous êtes admissible, vous pouvez calculer le montant à demander pour les déductions pour les habitants de régions éloignées au moyen du formulaire T2222 - Déduction pour les habitants de régions éloignées pour 2021. Si vous habitez dans une région éloignée située dans la province de Québec, vous pouvez aussi demander des déductions provinciales connexes avec le formulaire TP-350.1-V.

Conservez vos reçus et vos documents

Vous devez conserver tous vos reçus et documents pendant au moins six ans à compter de la fin de l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent ou, si vous produisez votre déclaration en retard, pendant six ans après la date à laquelle vous produisez la déclaration. En général, si vous êtes un particulier (et non un travailleur indépendant) et que vous produisez votre déclaration de revenus de 2021 à temps, vous devez conserver vos reçus et vos documents qui se rapportent à l'année d'imposition 2021 au moins jusqu'à la fin de 2027.

Parfois, nous examinons les déclarations de revenus pour nous assurer que les revenus, les déductions et les crédits sont correctement déclarés. Si vous devez justifier vos demandes, le fait d'avoir vos reçus et vos dossiers en main facilitera la tâche.

Autre type d'aide financière pour vous et votre famille

Plusieurs prestations et crédits sont offerts pour vous aider, vous et votre famille. Il y a l'allocation canadienne pour enfants, les prestations pour enfants handicapés, le crédit pour la taxe sur les produits et services / taxe de vente harmonisée, le crédit d'impôt pour personnes handicapées et l'allocation canadienne pour les travailleurs.

Il est important que vous remplissiez et envoyiez votre déclaration à temps chaque année, même si vous n'avez aucun revenu. Une fois que vous avez produit votre déclaration de revenus, l'Agence du revenu du Canada utilise les renseignements qu'elle contient pour calculer les paiements de prestations et de crédits, ainsi que les paiements provinciaux et territoriaux connexes.

Services électroniques facilitant la production de votre déclaration de revenus

Si vous choisissez de produire vous-même votre déclaration par voie électronique, il existe une foule de logiciels d'impôt homologués IMPÔTNET qui peuvent répondre à vos besoins, et certains sont gratuits.

Aide fiscale gratuite

Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt

Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration, le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt et les organismes participants tiennent des comptoirs d'impôts virtuels gratuits pour les Canadiens ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple. Des bénévoles peuvent remplir les déclarations de revenus gratuitement par vidéoconférence, par téléphone, au moyen d'une entente de dépôt de documents ou en personne.

Centres de services du Nord

Vous pourriez aussi obtenir de l'aide par l'entremise des Centres de services du Nord de l'Agence. En raison de la pandémie de COVID-19, ces centres ont suspendu leurs services en personne mais, par téléphone, un agent peut :

répondre à vos questions sur les prestations et les crédits;

vous aider à vous y retrouver avec les divers outils et services numériques de l'Agence;

vous aider à répondre aux lettres de l'Agence;

répondre à vos questions liées à l'impôt des petites entreprises;

vous donner des conseils sur la façon de mieux tenir vos registres comptables.

Si vous avez des questions fiscales liées à la vie dans le Nord et que votre numéro de téléphone commence par l'indicatif régional 867, vous pouvez appeler au 1-866-426-1527 pour parler à un agent qui comprend les questions fiscales propres au Nord.

Service d'agents de liaison

Le service d'agents de liaison est un service gratuit offert par l'Agence aux propriétaires de petites entreprises et aux travailleurs indépendants pour les aider à comprendre leurs obligations fiscales. Les visites des agents de liaison sont effectuées en toute confidentialité et les renseignements dont vous choisissez de discuter avec eux ne seront pas transmis à d'autres secteurs de l'Agence ni à qui que ce soit.

Les entreprises ou les travailleurs indépendants peuvent bénéficier du service d'agents de liaison de deux façons :

visites personnalisées par téléphone ou en ligne (vidéoconférence);

webinaires à l'intention d'associations ou de groupes.

Utilisez notre formulaire de demande en ligne pour réserver une visite virtuelle gratuite auprès du service d'agents de liaison de l'Agence.

Autres renseignements utiles

L'Agence vous encourage à vous inscrire au dépôt direct pour obtenir un remboursement plus rapidement et éviter les retards. De plus, inscrivez-vous à Mon dossier, la façon la plus rapide et la plus facile de consulter et de gérer vos renseignements fiscaux. La page Préparez-vous de l'Agence comprend des renseignements sur la production en ligne et les dates d'échéances, ainsi que des liens utiles.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]