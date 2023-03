OTTAWA, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Chaque année, l'Agence du revenu du Canada fait le suivi des questions que les gens lui posent et utilise ces renseignements pour concevoir de nouveaux services et améliorer ses processus. Nous voulons vous offrir le meilleur service possible afin que vous puissiez facilement accéder aux renseignements sur l'impôt et les prestations dont vous avez besoin.

Avant de nous appeler, suivez les conseils ci-dessous pour gagner du temps cette période des impôts! Vous pourriez être en mesure de trouver les renseignements que vous cherchez et d'éviter les longs temps d'attente au téléphone qui surviennent lors de cette période occupée.

Dates de production et de paiement

La date limite de production des déclarations de revenus et de prestations pour 2022 pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes est le 30 avril 2023. Puisque la date limite tombe un dimanche, l'Agence considérera votre déclaration comme reçue à temps si elle la reçoit le 1er mai 2023 ou avant ou si l'envoi porte le cachet postal de ce jour.

Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant, vous avez jusqu'au 15 juin 2023 pour produire votre déclaration de revenus. En produisant votre déclaration avant la date limite, vous éviterez toute interruption des paiements de prestations ou de crédits auxquels vous pourriez avoir droit.

Si vous avez un solde dû, votre paiement est dû le 30 avril 2023. Il sera considéré comme ayant été versé à temps si l'Agence le reçoit ou si une institution financière canadienne le traite le 1er mai 2023 ou avant.

Avant de nous appeler

Pour gagner du temps, prenez les mesures suivantes avant de nous appeler :

Malgré ces mesures, nous recevons un grand volume d'appels. Malheureusement, les appelants peuvent donc devoir attendre longtemps avant de parler à un agent. Sachez que nous travaillons de manière acharnée pour traiter les appels le plus rapidement possible. Nous avons pris des mesures pour offrir les services que les Canadiens et Canadiennes s'attendent à recevoir par téléphone :

Service de rappel automatisé : Ce service vous permet de demander un rappel au lieu d'attendre en ligne. Il est offert seulement à certains moments de la journée, lorsque le temps d'attente atteint une certaine durée. Ce service est offert pour les lignes téléphoniques des demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers, des demandes de renseignements sur les prestations et des demandes de renseignements des entreprises.





: Ce service vous permet de demander un rappel au lieu d'attendre en ligne. Il est offert seulement à certains moments de la journée, lorsque le temps d'attente atteint une certaine durée. Ce service est offert pour les lignes téléphoniques des demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers, des demandes de renseignements sur les prestations et des demandes de renseignements des entreprises. Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) : Des organisations communautaires tiennent des comptoirs d'impôts gratuits pendant la période des impôts de 2023. Des bénévoles peuvent produire votre déclaration en personne, virtuellement par vidéoconférence, par téléphone ou par dépôt de documents. Si vous ne pouvez pas produire votre déclaration en ligne, nous vous encourageons à chercher un comptoir du PCBMI. Pour en trouver un et voir si vous êtes admissible à ce service, allez à la page Comptoirs d'impôts gratuits .

Personnes-ressources

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook .

. Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan .

. Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

de l'Agence Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

à votre lecteur de nouvelles Vous pouvez aussi visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada