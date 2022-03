OTTAWA, ON, le 2 mars 2022 /CNW Telbec/ -

Qu'est-ce qu'un influenceur sur les médias sociaux?

Il s'agit d'une personne qui se sert de plateformes de médias sociaux, comme YouTube, Instagram, Twitch, Facebook, Twitter ou un blogue, pour publier du contenu et attirer des abonnés. Les activités d'un influenceur qui gagne un revenu monétaire ou non monétaire au moyen des médias sociaux peuvent constituer des activités commerciales, et son revenu peut constituer un revenu d'entreprise.

Avez-vous reçu des montants pour des abonnements, des avantages comme des produits ou des voyages, ou d'autres revenus?

Si vous avez gagné des revenus en publiant sur vos comptes de médias sociaux des photos, des vidéos ou d'autres contenus où il y a placement ou promotion de produits, il pourrait s'agir d'une activité commerciale. Vos activités sur les médias sociaux peuvent générer des revenus de différentes façons, monétaires ou non monétaires (troc). En voici des exemples :

Abonnements à vos réseaux

Publicité (appâts à clics et publicités de marque)

Commandites

Appels à l'action

Ventes de marchandises ou commissions sur celles-ci

Pourboires

Avantages, comme des produits, des vêtements, des voyages ou d'autres cadeaux

Codes de références

Obligations relatives à l'impôt

Si vous exploitez une entreprise au moyen des médias sociaux, vous devez indiquer les revenus (monétaires et non monétaires) que vous tirez de vos activités commerciales dans votre déclaration de revenus. Pour déclarer un revenu non monétaire, utilisez la juste valeur marchande de ce que vous avez reçu. En général, l'Agence du revenu du Canada considère des activités sur les médias sociaux comme commerciales lorsqu'elles ont un aspect lucratif.

Obligations relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

Si vous exercez vos activités en ligne dans une attente raisonnable de profits et que vos fournitures taxables totalisent plus de 30 000 $ au cours de quatre trimestres civils, vous devez vous inscrire à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), la percevoir sur vos ventes taxables et la verser à l'Agence. Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences en matière d'inscription à la TPS/TVH, allez à Quand s'inscrire et commencer à facturer la TPS/TVH.

Dépenses d'entreprise

Si le revenu que vous gagnez par l'entremise des médias sociaux est considéré comme un revenu d'entreprise, vous pourriez être en mesure de déduire vos dépenses d'entreprise admissibles pour réduire votre impôt à payer. Pour être déductible, une dépense doit être directement liée à vos activités commerciales en tant qu'influenceur sur les médias sociaux. Il doit s'agir d'une dépense raisonnable et justifiable qui n'est pas de nature personnelle. Pour connaître les dépenses d'entreprise admissibles, allez à Dépenses d'entreprise. À noter que, pour une année donnée, le montant que vous pouvez déduire relativement à une dépense courante n'est pas le même que celui que vous pouvez déduire relativement à une dépense en capital. Pour en savoir plus, allez à Dépenses courantes ou en capital.

Comment corriger votre situation fiscale

Si vous n'avez pas déclaré votre revenu provenant de ventes et activités effectuées par l'entremise des médias sociaux, vous pourriez devoir payer des pénalités et des intérêts en plus de l'impôt sur ce revenu. Si vous corrigez de vous-même votre situation fiscale, vous pourriez éviter les pénalités et intérêts ou les réduire.

Afin de déclarer un revenu pour une année précédente et de corriger votre situation fiscale (y compris pour modifier une déclaration de la TPS/TVH), vous pouvez faire ce qui suit :

Demander une modification de votre déclaration de revenus et de prestations .

. Demander une modification de votre déclaration de la TPS/TVH.

Faire une demande dans le cadre du Programme des divulgations volontaires : Si l'Agence accepte votre demande, vous pourriez avoir droit à un allègement des poursuites et, selon votre situation, à un allègement des pénalités et à un allègement partiel des intérêts.

Autres renseignements

Vous trouverez plus de renseignements sur ce sujet à Respect des lois fiscales dans l'économie des plateformes.

De nouvelles règles concernant les services offerts par commerce électronique fournis par des non-résidents du Canada sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Pour en savoir plus, lisez La TPS/TVH pour les entreprises de l'économie numérique.

