OTTAWA, ON, le 14 mars 2024 /CNW/ - La période de production des déclarations de revenus vous inquiète? Ne craignez rien! Nos services numériques faciles à utiliser peuvent améliorer le processus de production et vous faire gagner du temps. En utilisant nos services, vous pourrez aussi gérer plus facilement vos renseignements sur l'impôt et les prestations en ligne, et vous éviterez les retards et les longs temps d'attente au téléphone.

Mettez à jour ou vérifiez vos renseignements personnels

Vous pouvez facilement mettre à jour ou vérifier vos renseignements personnels, comme votre adresse ou votre état civil, en utilisant Mon dossier. Inscrivez-vous à Mon dossier pour les particuliers.

Vous serez également en mesure de voir :

le solde que vous devez à l'Agence du revenu du Canada ;

; vos plafonds de cotisation au compte d'épargne libre d'impôt et au régime enregistré d'épargne-retraite;

vos renseignements personnalisés sur les prestations et crédits;

l'état de votre déclaration de revenus et de prestations;

votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

Mon dossier offre un moyen rapide, facile et sécuritaire de présenter une demande pour la prestation dentaire canadienne provisoire. De plus, vous devriez vous inscrire au dépôt direct. En vous y inscrivant, votre argent sera déposé directement dans votre compte bancaire.

Comprendre vos impôts

Comprendre vos impôts est un outil d'apprentissage en ligne pour vous aider à comprendre le fonctionnement du régime fiscal canadien, la manière de produire une déclaration de revenus et de prestations et la façon de lire un avis de cotisation. Cet outil gratuit vous aidera à comprendre ce que sont les impôts, la raison pour laquelle nous les payons et plus encore!

Produisez votre déclaration en ligne facilement

Vous pouvez produire en ligne :

Si vous choisissez de produire votre déclaration en ligne au moyen d'IMPÔTNET, il existe une variété de logiciels pour répondre à vos besoins, y compris des options qui sont gratuites.

Avant de produire votre déclaration de revenus de 2023 par voie électronique, vous devrez entrer un code d'accès. Votre code d'accès à huit caractères est composé de chiffres et de lettres, et se trouve sur le côté droit de votre avis de cotisation de l'année précédente. Bien que ce code d'accès ne soit pas obligatoire, nous vous recommandons de l'entrer afin de pouvoir utiliser les renseignements fiscaux de votre déclaration de revenus de 2023 la prochaine fois que vous nous appelez. Il est ainsi plus facile pour vous de confirmer votre identité auprès d'un agent des centres de contact de l'Agence du revenu du Canada. Autrement, vous devrez utiliser d'autres renseignements pour confirmer votre identité.

Vous devriez utiliser le code d'accès de votre plus récent avis de cotisation si vous n'avez pas encore produit votre déclaration de revenus de 2023. Ce code ne s'applique pas à vous si vous produisez votre déclaration de revenus pour la première fois.

Si vous optez pour la production en ligne et le service de dépôt direct, vous pourriez recevoir votre remboursement en seulement huit jours ouvrables. Le traitement des déclarations papier n'est pas aussi rapide; il peut prendre jusqu'à huit semaines.

Remplissez automatiquement certaines parties de votre déclaration pour éviter les erreurs

Utilisez Préremplir ma déclaration pour remplir automatiquement des parties de votre déclaration de revenus et de prestations à l'aide des renseignements que l'Agence a dans ses dossiers au moment de la demande. Ce service peut récupérer des renseignements de l'année d'imposition de 2016 jusqu'à celle en cours. Une fois que le service Préremplir ma déclaration a rempli la déclaration, assurez-vous que tous les champs applicables de la déclaration de revenus sont remplis et que les renseignements fournis sont vrais, exacts et complets avant de produire la déclaration.

Pour utiliser le service Préremplir ma déclaration, vous devez être inscrit au service Mon dossier et utiliser un logiciel IMPÔTNET homologué.

Accédez à votre avis de cotisation instantanément

Avec ADC express, vous pouvez consulter votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation dans votre logiciel d'impôt homologué, ou dans Mon dossier, directement après que nous ayons reçu et traité votre déclaration. Pour utiliser ce service, vous devez être inscrit à Mon dossier.

Envoyez-nous facilement des documents à l'appui

Vous ou votre représentant pouvez facilement soumettre des documents en ligne au moyen de votre compte Mon dossier. Vous pouvez conserver vos copies originales. Nous vous enverrons une confirmation et un numéro de référence à utiliser lorsque vous communiquerez avec nous au sujet de vos documents.

Vérifiez rapidement si vous avez des chèques non encaissés de l'Agence

Sélectionnez « Chèques non encaissés » dans Mon dossier du côté droit de la page « Aperçu ». Si vous avez un chèque non encaissé, demandez un versement de remplacement en sélectionnant et en remplissant le formulaire affiché. Envoyez-nous le formulaire dûment rempli en utilisant le service « Soumettre des documents » dans Mon dossier.

De plus, si vous utilisez le service Préremplir ma déclaration et que vous avez un chèque non encaissé au dossier, vous recevrez un avis au moyen d'un logiciel homologué pour IMPÔTNET.

Payer un solde dû

Si vous avez un solde dû, le processus de paiement est facile. Utilisez les boutons « Procéder au paiement » qui se trouvent dans Mon dossier pour choisir la méthode de paiement qui vous convient. Nous appliquerons automatiquement le montant au solde que vous voulez payer. Vous trouverez d'autres options sur notre page Faire un paiement pour les particuliers.

Modifier une déclaration de revenus actuelle ou précédente

Si vous avez produit votre déclaration en ligne et devez la modifier, vous pouvez utiliser ReTRANSMETTRE. Ce service vous permet de nous envoyer une demande de redressement pour votre déclaration actuelle et celles des trois dernières années d'imposition. ReTRANSMETTRE utilisera le même logiciel que vous avez utilisé pour produire votre déclaration. Avant d'utiliser le service ReTRANSMETTRE, assurez-vous d'avoir votre avis de cotisation.

Vous pouvez également modifier votre déclaration en utilisant le service Modifier ma déclaration qui se trouve dans Mon dossier.

Protéger vos renseignements

Il y a des moyens de vous protéger contre les arnaques et la fraude. L'un d'eux consiste à savoir comment nous pourrions communiquer avec vous. Prenez un moment pour visiter notre page Arnaques et fraudes. Vous y trouverez des renseignements pour vous aider à reconnaître les signes d'une arnaque et ce qu'il faut faire si vous êtes victime d'une arnaque ou d'une fraude.

Nous vous encourageons fortement à surveiller et à vérifier régulièrement vos comptes de l'Agence pour déceler toute activité suspecte. Vous pouvez trouver de précieux renseignements sur la façon de rendre vos comptes sécuritaires sur notre page Sécurité de votre compte du service Mon dossier et Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada.

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus, consultez ces pages Web :

