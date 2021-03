OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance enregistré canadien ou à un autre donataire reconnu? Vous pourriez avoir droit à un crédit d'impôt. Pour vous préparer à une période des impôts pas comme les autres, nous avons regroupé des conseils et des renseignements qui vous seront utiles.

Inscrivez-vous au dépôt direct et produisez votre déclaration en ligne pour éviter les répercussions et les retards

En raison de la COVID-19, l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les déclarations papier. Pour cette raison, nous vous encourageons à vous inscrire au dépôt direct et à produire votre déclaration de revenus en ligne pour obtenir plus rapidement tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit et pour éviter les retards. Nous vous encourageons également à vous inscrire à Mon dossier - la façon la plus rapide et la plus facile de consulter et de gérer vos renseignements sur l'impôt et les prestations - ou à Mon dossier d'entreprise si vous possédez une entreprise. La page Préparez-vous de l'Agence fournit des renseignements sur la production en ligne et les dates limites, ainsi que des liens utiles.

Demandez votre crédit d'impôt

Pour demander le crédit d'impôt pour don de bienfaisance, conservez vos reçus officiels de dons provenant des organismes de bienfaisance enregistrés ou des autres donataires reconnus. Une fois que vous aurez les reçus de tous vos dons, suivez les étapes suivantes :

Étape 1 : Déterminez le montant que vous voulez demander. Vous pouvez également demander un crédit pour les dons faits par votre époux ou conjoint de fait. Au cours d'une année d'imposition, vous pouvez demander un crédit d'impôt pour :

les dons que vous avez faits entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l'année en question;

janvier et le 31 décembre de l'année en question; les dons non demandés que vous avez faits au cours des cinq dernières années;

les dons non demandés que vous avez faits après le 10 février 2014, qui étaient des dons de fonds de terre écosensible dont la conservation et la protection sont importantes pour la préservation du patrimoine environnemental du Canada .

Étape 2 : Une fois que vous avez déterminé le montant que vous voulez demander, calculez votre crédit d'impôt en établissant le montant admissible de vos dons. Il s'agit habituellement du montant indiqué sur votre reçu de don de bienfaisance. Remplissez l'annexe 9 pour calculer votre crédit d'impôt.

Étape 3 : Entrez le montant que vous avez calculé à l'annexe 9 à la ligne 34900 de votre déclaration.

Conservez vos reçus officiels de dons ainsi que votre preuve de paiement. Cela comprend les chèques annulés et les relevés de carte de crédit ou les relevés bancaires. Vous devriez toujours conserver vos reçus pour une période de six ans au cas où l'Agence les demanderait.

Apprenez-en plus sur un organisme de bienfaisance

Apprenez-en plus sur un organisme de bienfaisance avant de faire un don :

communiquez directement avec l'organisme de bienfaisance pour obtenir plus de renseignements sur son travail;

consultez la liste des organismes de bienfaisance de l'Agence pour connaître le statut de l'enregistrement, les coordonnées, les activités et les renseignements financiers de l'organisme;

présentez une demande de renseignements informelle à l'Agence;

présentez une demande d'accès à l'information à l'Agence.

Pour en savoir plus sur les organismes de bienfaisance et les dons, allez à canada.ca/organismes-bienfaisance-donateurs. Vous pouvez également consulter nos questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus pour en savoir plus sur les prestations imposables liées à la COVID-19 et sur le processus de production des déclarations.

