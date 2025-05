OTTAWA, ON, le 14 mai 2025 /CNW/ - La plupart des contribuables produisent leur déclaration de revenus et de prestations en ligne. Cette méthode est rapide, facile et sécuritaire. Pendant la période de production des déclarations de revenus, plus de 95 % des déclarations ont été produites en ligne!

Pourtant, la plupart des contribuables qui modifient leur déclaration choisissent de le faire sur papier, même s'ils l'ont produite en ligne. En 2024, plus de deux millions de demandes de modification ont été faites sur papier, ce qui représente 80 % des demandes.

Pourquoi opter pour une méthode plus lente? Modifier votre déclaration en ligne est non seulement plus rapide, mais aussi plus facile et tout aussi sécuritaire. Certains feuillets d'impôt de 2024, comme le feuillet T3 (revenus de fiducie), le feuillet T4 (rémunération versée), le feuillet T4A (revenus de pension ou autre) et le feuillet T5 (revenus de placements) sont maintenant disponibles dans votre compte de l'ARC ou par l'intermédiaire du service Préremplir ma déclaration. Si vous avez oublié d'inclure des renseignements dans votre déclaration ou si vous avez remarqué une erreur après l'avoir envoyée, ne vous inquiétez pas. Voici comment et pourquoi vous devriez modifier votre déclaration en ligne.

Modifier votre déclaration en ligne pour qu'elle soit traitée plus rapidement

Pour que votre déclaration de revenus soit traitée plus rapidement, modifiez-la en ligne plutôt que sur papier. Les demandes de modification en ligne sont traitées dans un délai d'environ deux semaines. Les demandes de modification sur papier prennent plus de temps à traiter en raison d'un volume plus important de demandes qu'à l'habitude.

En faisant votre demande de modification en ligne, vous recevrez votre avis de nouvelle cotisation et tout remboursement qui vous est dû plus rapidement.

Comment modifier votre déclaration en ligne

Après avoir reçu votre avis de cotisation, vous pouvez modifier votre déclaration en ligne au moyen de l'un des services suivants :

Votre compte de l'ARC

Modifier ma déclaration dans votre compte de l'ARC est un service sécurisé qui vous permet de modifier vos déclarations des dix dernières années civiles. Il vous guide pour effectuer des modifications courantes, comme ajouter un feuillet d'impôt ou demander le crédit d'impôt pour personnes handicapées. De plus, il vous informe si l'Agence du revenu du Canada (ARC) détecte des erreurs ou si elle a besoin d'autres documents justificatifs pour traiter votre demande.

(ARC) détecte des erreurs ou si elle a besoin d'autres documents justificatifs pour traiter votre demande. *Nouveau* Le bouton « Modifier ma déclaration » a été ajouté à la section Déclarations de revenus de la page Aperçu dans votre compte de l'ARC. Ce bouton vous permet d'accéder rapidement au service Modifier ma déclaration et de modifier votre déclaration directement dans votre compte de l'ARC.

Le bouton « Modifier ma déclaration » a été ajouté à la section Déclarations de revenus de la page Aperçu dans votre compte de l'ARC. Ce bouton vous permet d'accéder rapidement au service Modifier ma déclaration et de modifier votre déclaration directement dans votre compte de l'ARC. Vous devrez vous inscrire et vous connecter à votre compte de l'ARC. Il est plus facile que jamais de vous inscrire au service de vérification de documents, qui vous permet de confirmer votre identité et d'accéder immédiatement à votre compte. Vous n'avez plus à attendre votre code de sécurité par la poste. En 2025 seulement, plus de 280 000 personnes ont déjà utilisé!

Pour en savoir plus, consultez Modifier ma déclaration : modifications en ligne pour les déclarations de revenus et de prestations.

Logiciels d'impôt homologués

ReTRANSMETTRE est un service en ligne qui vous permet de faire une demande de redressement au moyen du même logiciel d'impôt homologué IMPÔTNET que vous avez utilisé pour produire votre déclaration en ligne. Les contribuables qui utilisent IMPÔTNET peuvent utiliser ReTRANSMETTRE pour demander le redressement de leurs déclarations de 2024, 2023, 2022 et 2021. Si vous êtes un fournisseur du service de la transmission électronique des déclarations (TED), utilisez ReTRANSMETTRE pour les fournisseurs du service de la TED.

Pour en savoir plus, consultez ReTRANSMETTRE pour les particuliers qui utilisent IMPÔTNET : Redressement en ligne d'une déclaration de revenus et de prestations.

Ces services sont rapides, faciles à utiliser et sécuritaires, tout comme produire une déclaration de revenus en ligne à l'aide d'un logiciel homologué IMPÔTNET!

Que faire si vous devez ajouter des documents à votre demande

Certaines demandes de modification exigent des documents justificatifs, comme des reçus. Cela ne vous empêche pas de faire votre demande en ligne.

Si vous devez ajouter des documents à votre demande de modification, vous pouvez facilement le faire à partir de votre compte de l'ARC après avoir envoyé votre demande. La page Soumettre des documents en ligne vous explique comment ajouter des documents justificatifs à votre demande. Vous n'avez pas besoin de les imprimer ni de les envoyer par la poste.

Après avoir examiné votre demande

L'ARC vous enverra un avis de nouvelle cotisation si elle apporte des modifications à votre déclaration de revenus. Si aucune modification n'est effectuée, vous recevrez une lettre vous expliquant pourquoi.

Elle peut aussi réviser votre admissibilité aux prestations et aux crédits à une date ultérieure. Si tel est le cas, un avis de nouvelle détermination vous sera envoyé séparément.

Conservez vos reçus officiels et vos documents justificatifs pendant au moins six ans après avoir produit votre déclaration de revenus, car l'ARC peut demander à les examiner. Elle peut aussi exiger d'autres types de documents, comme des chèques annulés, des relevés bancaires ou une preuve des déductions ou des crédits demandés. Conservez aussi une copie de votre déclaration de revenus, de votre avis de cotisation et de tout avis de nouvelle cotisation.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada