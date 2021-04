Qu'est-ce que l'économie à la demande?

OTTAWA, ON, le 29 avril 2021 /CNW/ - L'économie à la demande dépend du travail temporaire et à la pige, ou bien des contrats à court terme. Si vous communiquez avec vos clients au moyen de plateformes ou d'applications en ligne, comme Clickworker, Crowdsource ou Fiverr, pour leur fournir vos services, vous êtes habituellement considéré comme étant un travailleur indépendant plutôt qu'un employé. Vous pouvez travailler n'importe où, car les plateformes en ligne vous permettent de demeurer en communication avec les entreprises qui vous embauchent, peu importe où elles sont dans le monde.

Obligations fiscales

En tant que résident du Canada, vous devez déclarer vos revenus de toutes provenances lorsque vous produisez votre déclaration de revenus. Cela comprend tout revenu que vous gagnez auprès d'entreprises situées à l'extérieur du pays.

Si vous avez payé de l'impôt sur un revenu étranger, vous pourriez avoir droit à un crédit d'impôt. De plus, vous pouvez demander le remboursement de vos dépenses admissibles liées aux revenus que vous avez gagnés dans le cadre de l'économie à la demande. Pour déclarer des dépenses, vous devez tenir des registres financiers appropriés, y compris :

une liste de tous les revenus tirés du travail à la demande;

les détails sur le moment, la façon et l'endroit où vous avez gagné cet argent;

les détails des dépenses que vous avez engagées pour gagner cet argent, appuyées par des factures, des reçus ou des pièces justificatives.

Obligations relatives à la TPS/TVH

Si vous exercez vos activités en ligne dans une attente raisonnable de profits et que vos fournitures taxables totalisent plus de 30 000 $ au cours de quatre trimestres civils, vous devez vous inscrire à la TPS/TVH, percevoir la taxe sur vos ventes taxables et la verser à l'Agence. Pour obtenir plus de renseignements sur les exigences en matière d'inscription à la TPS/TVH, consultez Quand s'inscrire et commencer à facturer la TPS/TVH.

Comment corriger votre situation fiscale

Si vous n'avez pas déclaré les revenus que vous avez gagnés dans le cadre de l'économie à la demande, vous pourriez devoir payer de l'impôt, des pénalités et des intérêts. En corrigeant votre dossier fiscal de façon volontaire, vous pouvez éviter des pénalités et des intérêts ou les réduire.

Pour corriger votre situation fiscale (y compris apporter des corrections à vos déclarations de la TPS/TVH) et déclarer le revenu que vous n'avez pas déclaré les années précédentes, vous pouvez demander :

Pour en savoir plus

Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet sur la page Web Économie des plateformes.

Soyez branché

Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada :

suivez-la sur Facebook;

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan;

suivez-la sur LinkedIn;

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Personne-ressource : Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/