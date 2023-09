OTTAWA, ON, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Il est temps de se remettre à la lecture! Alors que vous vous préparez à retourner aux études, vous devez considérer certaines questions au sujet des prestations, des crédits et des impôts. Organisez-vous dès maintenant pour obtenir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit et vous épargner d'éventuels tracas.

Demandez des prestations et crédits

Allez à fiche d'information sur les prestations et crédits pour les étudiants afin d'obtenir tous les renseignements nécessaires; voici quelques points importants à prendre en compte :

Si vous avez 19 ans ou plus, vous pourriez être admissible à recevoir le crédit pour la TPS/TVH libre d'impôt et les paiements de l'Incitatif à agir pour le climat. Vous pourriez recevoir un paiement de crédit pour la TPS libre d'impôt quatre fois par année pour vous aider à payer vos dépenses, même si vous ne gagnez aucun revenu. Nous calculons le crédit automatiquement lorsque vous remplissez et envoyez votre déclaration de revenus.





Avez-vous un jeune enfant à la maison? L'Allocation canadienne pour enfants aide à subvenir aux besoins des enfants. Si vous avez un enfant de moins de 18 ans, vous pourriez être admissible à ce paiement mensuel non imposable. Vérifiez si vous êtes admissible dès aujourd'hui.

Changements apportés aux régimes enregistrés d'épargne-études

Les limites de retrait des régimes enregistrés d'épargne-études ont été augmentées à compter du 28 mars 2023. L'une des nouvelles limites passe de 5 000 $ à 8 000 $ pour les 13 premières semaines d'inscription à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein. L'autre passe de 2 500 $ à 4 000 $ pour toute période de 13 semaines pour les personnes qui s'inscrivent à un programme de formation déterminé comme étudiant à temps partiel. Allez à Paiements d'un REEE, transfert de biens d'un REEE et transfert par voie de roulement d'un REEE pour en savoir plus.

Frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels

Les études peuvent coûter cher. Vous pourriez demander une déduction liée à l'éducation ou un crédit sur vos impôts. Ceux-ci peuvent comprendre les frais de scolarité, le montant relatif aux études et montant pour manuels, les intérêts payés sur les prêts étudiants et les frais de déménagement.

Crédit pour frais de scolarité : Si vous avez 16 ans ou plus et que vous suivez au moins un cours dans un établissement d'enseignement postsecondaire, vous pouvez utiliser vos frais de scolarité comme crédit sur vos impôts. Un reçu officiel ou formulaire pour les besoins de l'impôt remis par votre établissement d'enseignement indique les frais de scolarité admissibles que vous avez payés pour cette année civile, donc ne le perdez pas!





Les frais payés pour passer un examen d'accréditation pour une profession ou un métier au Canada peuvent également être admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité.





peuvent également être admissibles au crédit d'impôt pour frais de scolarité. Vous pouvez également transférer la totalité ou une partie de vos frais de scolarité fédéraux de l'année en cours, ou d'autres montants relatifs aux études à votre époux ou conjoint de fait, à votre parent ou à vos grands-parents, ou vous pouvez reporter le crédit pour le demander dans une prochaine déclaration.





Frais de déménagement : En règle générale, vous pouvez déduire les frais de déménagement que vous avez payés si vous avez déménagé pour suivre des cours en tant qu'étudiant à temps plein dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement. Votre nouvelle maison doit être située à au moins 40 kilomètres (par la voie publique la plus courte) de votre nouvelle école.





Intérêts payés sur les prêts étudiants : Vous pourriez avoir le droit de réclamer une partie des intérêts payés sur vos prêts étudiants en 2022 ou au cours des cinq années précédentes pour des études postsecondaires si vous les avez reçus selon certaines lois sur les prêts aux étudiants. Si vous n'avez pas d'impôt à payer au cours de l'année, où les intérêts sont payés, vous pouvez reporter les intérêts et les appliquer dans votre déclaration pour l'une des cinq prochaines années.





Dépenses pour manuels : Selon votre province ou territoire, vous pourriez demander un crédit d'impôt pour vos dépenses de manuels. Pour en savoir plus, allez à la trousse d'impôt sur le revenu de votre province ou de votre territoire.

Étudiants étrangers

Si vous êtes un étudiant international âgé de 19 ans ou plus qui étudie au Canada, vous pourriez être admissible au crédit pour la TPS/TVH et aux paiements de l'Incitatif à agir pour le climat avant même de remplir et envoyer votre première déclaration de revenus. Allez à Prestations, crédits et impôts pour les nouveaux arrivants pour savoir comment :

déterminer votre statut de résidence

obtenir un numéro d'assurance sociale

demander les prestations et les crédits auxquels vous avez droit

Comprendre vos impôts

Auriez-vous aimé en apprendre davantage sur l'impôt pendant vos études? Ne cherchez pas plus loin! Comprendre vos impôts est un outil d'apprentissage en ligne que vous pouvez utiliser à votre propre rythme et qui vous aidera à comprendre ce que sont les impôts, la façon de les faire et quels sont les avantages pour vous. Nous voulons vous offrir les moyens qui vous aideront à remplir et envoyer votre propre déclaration de revenus. Du même coup, nous nous assurerons que vous êtes suffisamment informé au sujet des prestations et des crédits auxquels vous pourriez être admissible. Nous vous proposons des leçons de cinq minutes, des jeux-questionnaires amusants et des vidéos accrocheuses pour étudier en détail tout ce que vous devez savoir sur les impôts.

Travailler pendant que vous allez à l'école

Travaillez-vous pendant que vous êtes aux études? Vous devez considérer huit facteurs :

Avez-vous des activités secondaires? Assurez-vous de tenir des registres comme des courriels, des contrats, des reçus d'achat, des factures de vente et tout autre document au sujet de vos sources de revenus. Ceux-ci vous seront certainement utiles lorsque vient le moment de remplir et envoyer votre déclaration de revenus.





Si vous travaillez pour des clients en ligne, vous pourriez être considéré comme un travailleur indépendant. En tant que travailleur indépendant, vous avez des obligations fiscales différentes de celles d'un salarié et nous pouvons vous accompagner dans les démarches que vous devez faire. Pour en savoir plus, visitez la page Web de l'Agence du revenu du Canada sur les revenus des petites entreprises et des travailleurs indépendants.

Webinaires gratuits

Joignez-vous à nous et participez à nos webinaires gratuits pour y trouver tout ce que vous devez savoir sur les prestations et les crédits, y compris sur les arnaques, pour les étudiants et les étudiants internationaux. Allez à nos événements à venir.

Services numériques

Profitez de nos services numériques et facilitez-vous la vie :

Mon dossier vous permet de vérifier la date de votre prochain paiement de prestations, le statut de votre déclaration de revenus (et de votre remboursement, si vous en recevez un!), et de tenir à jour vos renseignements personnels.

Inscrivez-vous au dépôt direct et recevez votre remboursement d'impôt et vos paiements de prestations directement dans votre compte.

En utilisant l'application mobile MonARC, vous pouvez consulter le statut de votre déclaration de revenus, changer votre adresse, mettre à jour vos renseignements du dépôt direct, et bien plus encore.

L'application mobile MesPrestations ARC vous permet de consulter rapidement les détails de vos prestations et vos paiements de crédit, ainsi que les renseignements relatifs à votre admissibilité.

Comptoirs d'impôts gratuits

Est-ce que l'idée de faire vos impôts vous rend-elle nerveux? Rien ne vous oblige à les faire seul. Vous pouvez obtenir de l'aide à un comptoir d'impôts gratuit en personne ou en ligne. Ces comptoirs sont généralement ouverts partout au Canada de mars à avril, mais certains le sont toute l'année. Les rendez-vous peuvent être en personne ou de façon virtuelle. Allez à Trouvez le bon comptoir pour vous.

On recherche toujours l'aide des bénévoles pour prendre part aux comptoirs d'impôts gratuits. Faire du bénévolat est une excellente façon de contribuer à la société. En plus, vous tirerez parti de cette expérience profitable en la mentionnant dans votre curriculum vitæ. Pour en savoir plus, allez à Devenez bénévole à un comptoir d'impôts gratuit - Canada.ca.

