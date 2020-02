Conseil fiscal - Renseignements fiscaux pour les habitants de régions éloignées

OTTAWA, le 7 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Si vous habitez ou possédez une entreprise dans le Nord, vous pourriez recevoir des prestations et crédits en produisant votre déclaration de revenus. Voici ce que vous devez savoir :

Aide fiscale gratuite pour les particuliers

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'organismes communautaires peuvent préparer votre déclaration de revenus pour vous gratuitement. Ces comptoirs sont habituellement ouverts chaque année à partir de février jusqu'à la fin avril. Certains sont ouverts à l'année.

Les employés qui travaillent à partir des Centres de services du Nord de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à Whitehorse, à Yellowknife et à Iqaluit peuvent répondre à vos questions au sujet des prestations et crédits, vous aider à répondre aux lettres de l'Agence et vous aider à produire votre déclaration de revenus.

Si vous avez des questions fiscales liées à la vie dans le Nord et un numéro de téléphone avec un indicatif régional 867, vous pouvez composer le 1-866-426-1527 pour parler à un employé de l'Agence qui comprend les questions fiscales du Nord.

Déductions pour les habitants de régions éloignées

Vous pourriez être admissible à des déductions pour les habitants de régions éloignées si vous habitez dans une zone visée par règlement. Si vous y êtes admissible, vous pouvez réduire le montant d'impôt que vous pourriez devoir. Pour y avoir droit, vous devez avoir habité de façon permanente dans les zones visées par règlement pendant au moins six mois consécutifs, au début ou à la fin de l'année d'imposition.

De l'aide pour vous et votre famille

Plusieurs prestations et crédits sont disponibles pour vous aider, vous et votre famille. Ces prestations comprennent l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH et la prestation fiscale pour le revenu de travail.

Étant donné que l'Agence utilise les renseignements qui se trouvent dans votre déclaration de revenus pour déterminer votre admissibilité aux prestations et aux crédits, ainsi que tout paiement provincial ou territorial connexe, il est important que vous produisiez votre déclaration de revenus à temps chaque année, même si vous n'avez pas à payer d'impôt ou n'avez aucun revenu.

Aide fiscale gratuite pour les petites entreprises

Si vous exploitez une petite entreprise dans le Nord, vous pouvez demander de l'aide fiscale gratuite en personne par l'intermédiaire de notre Service des agents de liaison dans les Centres de services du Nord.

Si vous avez des questions fiscales au sujet de l'exploitation d'une entreprise dans le Nord et que vous avez un numéro de téléphone avec un indicatif régional 867, composez le 1-866-841-1876 pour parler à un employé de l'Agence qui comprend les questions fiscales liées aux entreprises dans le Nord.

Plusieurs façons de produire votre déclaration de revenus

Vous pouvez payer l'Agence :

au moyen du service bancaire de votre institution financière;

à l'aide du service de débit préautorisé dans Mon dossier ou MonARC, ce qui vous permet de faire ce qui suit :

faire votre paiement à l'Agence à partir de votre compte bancaire à une date prédéterminée;



payer un montant en souffrance ou faire des paiements d'acomptes provisionnels.

à l'aide du service Mon paiement de l'Agence qui vous permet de faire des paiements en ligne. Vous pouvez utiliser une carte Visa MD Débit, MasterCard MD Débit ou Interac MD en ligne provenant d'une institution financière participante. Vous pouvez accéder au service Mon paiement à partir de Mon dossier ou de MonARC;

Débit, MasterCard Débit ou Interac en ligne provenant d'une institution financière participante. Vous pouvez accéder au service Mon paiement à partir de Mon dossier ou de MonARC; en personne à un comptoir de Postes Canada en utilisant de l'argent comptant ou une carte de débit avec un code QR que vous pouvez créer à l'aide de Mon dossier ou MonARC;

vous rendre à votre institution financière canadienne avec une pièce de versement.

Pour en savoir plus sur la façon de payer l'Agence, allez à canada.ca/paiements.

Soyez branché

Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à l'Agence du revenu du Canada :

suivez-la sur Facebook;

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan;

suivez-la sur LinkedIn;

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/