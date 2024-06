OTTAWA, ON, le 26 juin 2024 /CNW/ - Que vous adoriez la chaleur ou non, certaines choses ne seront jamais hors saison : les paiements de prestations et de crédits et l'épargne libre d'impôt.

Pour profiter pleinement de l'été, renseignez-vous sur les nouveautés, les changements et les paiements que vous pourriez recevoir!

Juillet marque une nouvelle année de prestation pour la plupart des versements : Restez à l'affût! L'Agence vous enverra un avis comportant des renseignements sur vos paiements

L'Agence veut suivre le rythme des changements dans votre vie. Chaque mois de juillet, elle examine votre compte pour s'assurer que vos versements de prestations et de crédits sont adaptés à votre situation.

Vous pouvez vous assurer que vos paiements ne sont pas interrompus en faisant vos impôts à temps chaque année, même si vous n'avez pas de revenu à déclarer. Avez-vous manqué la date limite pour remplir et envoyer votre déclaration? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire en tout temps pour mettre à jour votre compte. Pour commencer, allez à Préparez-vous à faire vos impôts.

Notez les dates suivantes dans votre calendrier!

Dates des paiements du mois de juillet :

30 juin : dernière journée pour présenter une demande pour la deuxième période de la prestation dentaire canadienne provisoire;

: pour la deuxième période de la prestation dentaire canadienne provisoire; 5 juillet : paiement du crédit pour la TPS/TVH;

: paiement du crédit pour la TPS/TVH; 12 juillet : paiement de l'avance de l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT);

: paiement de l'avance de l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT); 15 juillet : paiement de la Remise canadienne sur le carbone (RRC);

: paiement de la Remise canadienne sur le carbone (RRC); 19 juillet : paiement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE).

Voulez-vous un rappel amical concernant vos dates de versement à venir? Inscrivez-vous aux rappels par courriel à canada.ca/rappels-versement-prestations-credits. Vous pouvez également vous inscrire au dépôt direct à canada.ca/arc-depot-direct pour recevoir vos paiements directement dans votre compte bancaire. Vous pourrez ainsi également éviter toute interruption en cas de conditions météorologiques extrêmes ou d'interruptions postales dans votre région.

N'oubliez pas, si vous recevez un avis ou un courriel de l'Agence, lisez-le immédiatement. S'il s'agit d'un rappel au sujet d'une dette liée aux prestations ou d'une autre dette, il est important de faire des plans pour traiter cette demande immédiatement afin d'éviter d'éventuelles mesures de recouvrement.

Renseignements pour nouveaux arrivants

Vous êtes un nouvel arrivant au Canada? L'Agence veut vous aider à vous installer dès votre arrivée! Vous pourriez devoir payer une taxe de vente, comme la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), lorsque vous achetez des meubles pour votre maison, des fournitures ménagères et des vêtements qui conviennent aux conditions météorologiques, mais sachez que les particuliers et les familles à revenu plus faible pourrient faire rembourser une partie de cette somme.

Si vous êtes admissible, vous pouvez présenter une demande dès votre arrivé au Canada. Allez à Prestations, crédits et impôts pour les nouveaux arrivants sur Canada.ca pour voir la façon de présenter une demande. Pendant que vous y êtes, assurez-vous de vérifier si vous avez également le droit de recevoir le paiement trimestriel de la RCC.

Épargnez-vous pour votre première maison de rêve?

Que vous souhaitiez construire une maison ou cherchiez une propriété prête pour l'aménagement, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour commencer à épargner pour un chez-soi. L'Agence a des programmes pour vous aider à entrer sur le marché immobilier :

Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP)

Le CELIAPP est un compte enregistré qui vous permet d'épargner à l'abri de l'impôt (jusqu'à certaines limites) en vue d'acheter votre première propriété.

Vous pouvez cotiser ou transférer jusqu'à 40 000 $ de votre régime enregistré d'épargne-retraite (REER) à votre CELIAPP, avec un plafond annuel de 8 000 $, en plus de vos droits de participation inutilisés. Lorsque vous êtes prêt à acheter ou à construire votre première habitation admissible, vous pouvez faire un retrait libre d'impôt de votre CELIAPP! Vous pouvez déduire les cotisations que vous versez à votre CELIAPP dans votre déclaration de revenus ou de prestations.



Régime d'accession à la propriété (RAP)

Le RAP vous permet de retirer jusqu'à 60 000 $ de votre REER pour acheter ou construire une maison pour vous-même ou une personne handicapée déterminée. Le montant retiré de votre REER est libre d'impôt si vous le remboursez au cours de la période de remboursement de 15 ans.

Pour tirer le meilleur parti de vos économies, vous pouvez profiter d'un retrait libre d'impôt de votre CELIAPP et de votre REER dans le cadre du RAP pour la même maison. De plus, pour faciliter le remboursement du montant retiré de votre REER, le budget de 2024 a récemment mise en œuvre une période de grâce prolongée si vous effectuez un retrait entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Vous aurez donc une période de grâce de cinq ans, à compter du jour où vous avez effectué le retrait, avant de commencer votre période de remboursement de 15 ans.



Remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves

Le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves pourrait aider à payer le coût de la construction ou de l'achat d'une maison nouvellement construite. Le fait d'économiser une partie de la TPS/TVH aide à réduire les coûts initiaux pour rendre l'accession à la propriété plus abordable.

Changements concernant les prestations

Remise canadienne sur le carbone (RCC)

La RCC offre aux adultes des provinces participantes un montant pour les aider à compenser le coût de la tarification fédérale du carbone. Vous êtes admissible aux paiements trimestriels si vous avez produit votre déclaration de revenus de 2023, si vous avez 19 ans ou plus et si vous avez habité en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse ou à l'Île-du-Prince-Édouard depuis au moins le mois dernier.

Vous vivez à l'extérieur de la ville? Cette année, la RCC offre un supplément rural doublé pour ceux qui profitent de la vie à la campagne. Les résidents des régions rurales recevront maintenant un supplément de 20 % en plus de la remise. Bien qu'elle ne sera pas tout à fait prête pour le paiement de la RCC de juillet, l'augmentation du supplément sera rétroactive au mois d'avril. Vous pouvez donc vous attendre à un plus grand paiement plus tard cette année qui comprendra les montants accrus pour avril et juillet.

Nouvelles concernant l'allocation canadienne pour enfants (ACE)

Un autre projet de loi important a été adopté cet été pour les familles qui subviennent aux besoins d'enfants. En reconnaissance des difficultés éprouvées par les familles en deuil, le gouvernement du Canada prolongera dorénavant les paiements de l'ACE jusqu'à six mois après le décès d'un enfant, à compter du 1er janvier 2025.

Prestation dentaire canadienne provisoire (se termine le 30 juin)

Appel à toutes les familles avec de jeunes enfants! Le dernier jour pour présenter une demande de prestation dentaire canadienne provisoire approche à grands pas.

Présentez votre demande d'ici le 30 juin pour obtenir jusqu'à 650 $ par enfant pour des soins dentaires reçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

Vous êtes admissible à la prestation si :

votre enfant est âgé de moins de 12 ans en date du 1er juillet 2023; le revenu de votre famille est inférieur à 90 000 $ ; votre enfant n'a pas accès à un régime privé d'assurance dentaire; votre enfant ne reçoit pas de soutien d'un autre programme de soins dentaires; votre enfant a reçu des soins dentaires entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024; vous recevez déjà l'ACE pour cet enfant; vous avez produit votre déclaration de revenus de 2022.



Si vous avez droit au crédit de la période 2, vous avez aussi droit à celui de la période 1 (qui s'est terminée le 30 juin 2023); par conséquent, si vous n'avez pas utilisé votre crédit de la période 1, vous pouvez demander un montant supplémentaire cette fois-ci en plus du montant de 650 $. Pour en savoir plus sur la prestation provisoire et la façon de présenter une demande, allez à canada.ca/dentaire.

N'oubliez pas que le Régime canadien de soins dentaires sera bientôt disponible pour les enfants de moins de 18 ans afin de rendre les soins dentaires plus abordables pour tous les Canadiennes et Canadiens admissibles. Découvrez les groupes d'âge pour lesquels vous pouvez présenter une demande à Canada.ca.

Formulaire numérique de demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées

Le formulaire de demande de crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH) est maintenant accessible en quelques clics! En avez-vous assez de courir après les ébauches de demandes papier dans votre maison? Maintenant, votre médecin et vous pouvez remplir vos sections respectives de la demande de CIPH entièrement en ligne.

Le CIPH aide les personnes handicapées admissibles ou les membres de leur famille qui subviennent à leurs besoins à réduire l'impôt sur le revenu qu'ils peuvent devoir payer. Voulez-vous savoir si vous êtes admissible? Allez à canada.ca/credit-impot-personnes-handicapees pour en savoir plus.

Lignes réservées aux personnes qui utilisent une langue des signes

L'Agence veut que vous ayez votre mot à dire et que vous ayez le soutien dont vous avez besoin pour obtenir vos prestations et vos crédits. Elle a établi un partenariat avec l'Administrateur canadien du SRV inc. pour offrir des lignes téléphoniques de service de relais vidéo (SRV) réservées afin de servir les clients qui utilisent une langue des signes.

Maintenant, vous pouvez communiquer avec l'Agence en langue des signes américaine (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ) pour obtenir le soutien dont vous avez besoin. Ces lignes offrent une chance égale à tous de communiquer directement avec un agent de l'Agence avec l'aide d'un interprète gestuel. Assurez-vous simplement d'être inscrit auprès de SRV Canada et vous êtes prêt.

Profitez des options de libre-service de l'Agence

Si vous avez fait vos impôts au Canada au cours des deux dernières années, vous pouvez vous inscrire à Mon dossier.

Mon dossier vous aide à gagner du temps, car vous pouvez l'utiliser pour :

demander de nouvelles prestations; faire le suivi de vos demandes; vérifier vos paiements entrants et les montants que vous pourriez devoir; mettre à jour vos renseignements personnels; trouver des chèques du gouvernement non encaissés; vous inscrire au dépôt direct pour recevoir tous vos paiements de prestations et de crédits, et même vos remboursements d'impôt, directement dans votre compte bancaire; NOUVEAU cette année : vous n'aurez plus à attendre un code de sécurité de l'Agence par la poste lorsque vous vous inscrivez à Mon dossier. L'Agence a mis en place une option numérique de validation de l'identité, le service de vérification de documents. Il suffit de prendre une photo de votre pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement et de vous-même lorsque vous vous inscrivez pour faire valider votre compte sur-le-champ!



Avez-vous déjà un compte dans Mon dossier? Nous sommes heureux de l'apprendre. Vous avez accès à d'autres outils de libre-service de l'Agence qui vous aideront à réduire le temps que vous passez à faire des recherches.

Meilleurs conseils de l'Agence sur ses outils libre-service

Comment? - La page Impôt sur le revenu des particuliers offre des renseignements détaillés sur la façon de faire ses impôts, peu importe si vous avez dépassé la date limite! Quoi? - Vous pouvez consulter les dates de versement des prestations sur Canada.ca et même vous inscrire pour recevoir des rappels par courriel concernant vos paiements à venir. Quand?

a. Découvrez combien de temps l'Agence peut prendre pour traiter votre demande à l'aide de l'outil de vérification des délais de traitement de l'Agence sur Canada.ca. Il s'agit des mêmes renseignements auxquels les agents des centres de contact de l'Agence ont accès lorsqu'on leur pose des questions sur les délais de traitement.

b. Voulez-vous connaître les temps d'attente d'aujourd'hui de notre centre de contact? La page de coordonnées fournit le temps d'attente estimé pour vous aider dans votre planification.

4. Qui?

a. Charlie, le robot conversationnel, peut répondre aux questions les plus directes et simples au sujet de tout ce qui est disponible sur le site Web de l'Agence. Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres pages Web de Canada.ca.

b. Apprendre par l'expérience : L'Agence a utilisé les questions fréquemment posées par d'autres utilisateurs pour publier des réponses aux principales questions qu'on lui pose. Trouvez votre réponse à Communiquez avec l'Agence du revenu du Canada.

L'Agence veut vous aider à obtenir les prestations, les crédits, les remboursements et les allègements fiscaux auxquels vous avez droit cet été. Qu'il soit question de paiements de prestations, de chèques non encaissés ou d'allègements fiscaux, vous pouvez visiter le site Canada.ca ou ouvrir une session dans Mon dossier pour vous assurer que vous continuez à recevoir les paiements auxquels vous avez droit bien après l'été.

