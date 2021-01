OTTAWA, ON, le 7 janv. 2021 /CNW/ - Peu importe la façon dont vous produisez votre déclaration, l'Agence du revenu du Canada veille à traiter votre déclaration de revenus en temps opportun pour que vous obteniez votre remboursement rapidement.

Si vous prévoyez produire votre déclaration sur papier cette année, la COVID-19 pourrait avoir des répercussions sur votre expérience de production.

Les services en ligne sont rapides, sécuritaires et pratiques

Nous encourageons les Canadiens à produire leur déclaration de revenus en ligne et à s'inscrire au dépôt direct pour obtenir leur remboursement plus rapidement, éviter les retards et réduire les risques d'exposition à la COVID-19. Les services numériques de l'Agence sont la façon la plus rapide et la plus facile de consulter vos renseignements sur l'impôt et les prestations. Nous vous suggérons de vous inscrire à Mon dossier à l'avance et de regrouper tous vos renseignements pour être prêt à produire votre déclaration de revenus.

Les déclarations de revenus produites en ligne sont traitées sans délai, mais les déclarations sur papier prennent plus de temps à traiter, et peuvent prendre encore plus de temps en raison de la COVID-19. La production en ligne est la façon la plus rapide et la plus facile de produire votre déclaration de revenus, et si vous êtes inscrit au dépôt direct, vous pouvez obtenir votre remboursement en seulement huit jours ouvrables.

L'année dernière, l'Agence a reçu plus de 90% des déclarations de revenus par voie électronique.

Plusieurs produits logiciels homologués d'IMPÔTNET sont offerts sur le marché, et certains sont gratuits. Pour obtenir la liste de ces produits, consultez la page canada.ca/impotnet. L'outil IMPÔTNET est rapide, facile à comprendre et convivial. Si vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez également utiliser le service Préremplir ma déclaration pour remplir rapidement les parties de votre déclaration à l'aide des renseignements consignés dans les dossiers de l'Agence.

Livraison de la trousse d'impôt et de prestations

Si vous avez produit votre déclaration sur papier l'année dernière, nous vous enverrons par la poste la trousse d'impôt sur le revenu de 2020 d'ici le 19 février 2021. La trousse contient tout ce dont vous avez besoin pour produire votre déclaration de revenus à temps sans avoir à quitter le confort de votre domicile.

Si vous prévoyez commander la trousse en appelant à notre service téléphonique, gardez à l'esprit qu'il pourrait y avoir des retards d'expédition.

Une fois que vous aurez reçu votre trousse, produisez votre déclaration de revenus sur papier le plus tôt possible pour éviter toute possibilité de retard d'envoi postal en raison de la COVID-19. Vous devriez regrouper à l'avance tous vos feuillets de renseignements et vos documents à l'appui pour être fin prêt. Vous pouvez rapidement consulter certains de vos feuillets en ligne dans Mon dossier.

Vous pourrez consulter et télécharger des copies des formulaires et des annexes d'impôt sur le revenu à canada.ca/impots-trousse-generale à compter du 18 janvier 2021.

À compter du 22 février 2021, vous pourrez téléphoner à l'Agence au 1-855-330-3305 pour commander des copies papier. Vous devrez pour ce faire fournir votre numéro d'assurance sociale.

Autres moyens de produire une déclaration :

Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt : Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles d'organismes communautaires pourraient préparer votre déclaration de revenus pour vous gratuitement. Cette année, les bénévoles peuvent remplir et produire votre déclaration de revenus gratuitement par vidéoconférence, par téléphone ou grâce à une entente de dépôt de documents. Pour en savoir plus, consultez la page Webcanada.ca/aide-pour-vos-impots.

Produire ma déclaration : Si votre revenu est faible ou fixe, vous pourriez utiliser le service Produire ma déclaration. Il s'agit d'un service qui vous permet de produire votre déclaration de revenus en répondant à une série de brèves questions au moyen d'un service téléphonique sécurisé, spécialisé et automatisé. Si vous avez produit votre déclaration sur papier l'année dernière et que vous êtes admissible au service Produire ma déclaration, vous recevrez une lettre d'invitation personnalisée dans la trousse d'impôt et de prestations 2020 que nous vous enverrons par la poste. À compter du 22 février 2021, vous pourrez utiliser le service Produire ma déclaration pour produire rapidement votre déclaration au téléphone.

N'oubliez pas de produire votre déclaration avant la date limite afin d'éviter les interruptions ou les retards dans vos versements de prestations et de crédits.

Pour obtenir plus de renseignements pour vous aider à vous préparer ou pour obtenir du soutien dans le cadre du processus de production, allez à canada.ca/impots-preparez-vous ou canada.ca/guide-remplir-votre-declaration-revenus-prestations.

Pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées au sujet de la production des déclarations de revenus, allez à la page canada.ca/cra-questions-réponses.

