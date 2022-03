OTTAWA, ON, le 30 mars 2022 /CNW Telbec/ - Agence du revenu du Canada

Comprendre vos impôts est un nouveau cours en ligne, à suivre de façon autonome, de l'Agence du revenu du Canada pour les jeunes, les nouveaux résidents et les personnes qui n'ont jamais fait leurs impôts par eux-mêmes. C'est aussi un excellent outil d'apprentissage pour tous ceux qui ont besoin de mettre à jour leurs connaissances sur l'impôt. L'outil comprend aussi des plans de cours pour les éducateurs qui voudraient utiliser le cours en classe.

Les Canadiens nous ont dit qu'ils avaient besoin d'aide pour comprendre comment faire leurs impôts. De plus, à la suite de consultations publiques, l'Agence a constaté que les jeunes Canadiens ne connaissent pas le rôle et la valeur des impôts. Cet outil d'apprentissage en ligne gratuit aidera tous les Canadiens à gagner en confiance pour produire eux-mêmes leurs déclarations de revenus.

Ce que vous apprendrez

Dans « Comprendre vos impôts », on vous explique chaque étape de la production de votre déclaration de revenus et de prestations. Vous y verrez les documents et les formulaires dont vous aurez besoin, la façon de lire vos talons de paie et vos feuillets d'impôt, ce qu'est un avis de cotisation, et plus encore. L'outil vous aidera également à comprendre ce que sont les impôts et la raison pour laquelle nous les payons.

Le cours se compose de six modules que vous pouvez facilement parcourir à votre propre rythme. Il comprend des vidéos, des exemples pratiques, des exercices et des jeux-questionnaires. Pour voir un exemple de cours, regardez la vidéo sur le talon de paie.

Titre du module Ce que vous apprendrez À quoi servent les impôts Comment fonctionne le régime fiscal canadien et à quoi

servent nos impôts. Commencer un nouvel emploi À quoi vous attendre lorsque vous commencez un nouvel

emploi et les renseignements fiscaux que vous devriez

connaître. Vous préparer à remplir votre déclaration de revenus Ce dont vous avez besoin pour produire votre

déclaration de revenus. Remplir une déclaration de revenus de base. Les étapes de base pour remplir une déclaration de

revenus du Canada et la façon dont les logiciels d'impôt

homologués par l'Agence calculent les montants que

vous verrez dans votre déclaration. Après nous avoir envoyé votre déclaration de revenus À quoi vous attendre après nous avoir envoyé votre

déclaration de revenus, y compris recevoir votre avis de

cotisation et communiquer avec l'Agence. Utiliser Mon dossier Comment utiliser Mon dossier, le portail en ligne sécurisé

de l'Agence permettant aux particuliers de gérer leur

compte d'impôt. Tableau 1. Les six modules du cours « Comprendre vos impôts ».

Plans de leçons pour les éducateurs

Les éducateurs peuvent intégrer le cours « Comprendre vos impôts » à leur programme pour aider leurs étudiants à acquérir les connaissances financières essentielles de base.

Des plans de leçons leur sont offerts pour les aider à guider leurs étudiants dans chaque module de l'outil d'apprentissage en ligne.

D'autres ressources

« Comprendre vos impôts » est une excellente ressource pour commencer à se renseigner sur le régime fiscal canadien. Si vous avez d'autres questions sur la production de déclarations de revenus, nous pouvons aussi y répondre!

Consultez la page Questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus. Nous mettons cette page à jour périodiquement pour y inclure tout changement qui pourrait vous toucher pendant la période des impôts.

Si vous voulez une réponse rapide à une question, demandez à Charlie, notre robot conversationnel. Il vous aidera à trouver les renseignements dont vous avez besoin pour produire votre déclaration de revenus. Vous pouvez clavarder avec Charlie à partir de la page d'accueil de l'Agence du revenu du Canada et de nombreuses autres pages Web sur Canada.ca.

