OTTAWA, ON, le 1er mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette période de production des déclarations de revenus la meilleure façon d'éviter les retards et d'obtenir les renseignements fiscaux dont vous avez besoin est de profiter de nos services numériques faciles à utiliser. Nul besoin d'attendre au téléphone, l'Agence du revenu du Canada a plusieurs outils en ligne pour vous aider!

Prestations liées à la COVID-19

Si vous avez reçu des prestations versées par l'Agence en 2021, comme la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), la Prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) et la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants (PCREPA), vous devriez avoir reçu un feuillet de renseignements T4A par la poste en février. Les résidents du Québec recevront un feuillet T4A et un relevé 1.

Les feuillets de renseignements T4A du gouvernement du Canada pour les prestations liées à la COVID-19 seront également accessibles en ligne si vous êtes inscrit à Mon dossier et que vous avez accès à toutes les fonctions. Pour obtenir un accès complet à Mon dossier, vous devez entrer le code de sécurité de l'Agence que nous vous avons fourni après que vous avez terminé la première étape du processus d'inscription.

Les renseignements compris dans les feuillets de renseignements T4, y compris les renseignements sur les prestations liées à la COVID-19, sont également accessibles par l'intermédiaire du service Préremplir ma déclaration compris dans les logiciels d'impôt homologués. Ce service remplit automatiquement certaines parties d'une déclaration de revenus et de prestations avec les renseignements que l'Agence a déjà au dossier. Pour utiliser le service, vous devez être inscrit à Mon dossier et avoir un accès complet.

Lorsque les prestations liées à la COVID-19 ont été payées, une partie de l'impôt a été retenue à la source. Si vous devez payer de l'impôt supplémentaire, nous comprenons qu'effectuer ce paiement pourrait présenter des difficultés financières importantes. Dans ce cas, nos ententes de paiement élargies pourraient être ce qu'il vous faut. Dans le cadre de ces ententes, on vous accordera plus de temps et de souplesse pour payer en fonction de votre situation financière. De plus, un allègement pour les contribuables est offert si vous ne pouvez pas respecter vos obligations fiscales en raison de circonstances indépendantes de votre volonté. Dans certains cas, l'Agence peut annuler des pénalités ou des intérêts, ou y renoncer.

Les prestations liées à la COVID-19 que vous avez reçues, de même que le fait de résider au Québec, pourraient avoir d'autres répercussions sur la production de votre déclaration de revenus.

Mettez à jour ou vérifiez vos renseignements personnels

Vous pouvez facilement mettre à jour ou vérifier vos renseignements personnels à l'aide du service Mon dossier ou de l'application Web mobile MonARC. Si vous déménagez ou changez votre état civil, veuillez nous en informer. Les renseignements que vous fournissez nous aideront à recalculer vos prestations et vos crédits afin qu'ils soient exacts en fonction de votre situation.

Assurez-vous que vos renseignements fiscaux sont à jour afin de vous protéger contre la fraude et les arnaques. À titre de mesure de sécurité supplémentaire, vous devriez toujours utiliser un mot de passe unique.

En plus de mettre à jour vos renseignements, vous pouvez consulter ce qui suit :

ce que vous devez à l'Agence;

vos limites pour un compte d'épargne libre d'impôt ou un régime enregistré d'épargne-retraite;

vos renseignements personnalisés sur les prestations et crédits;

le déroulement du traitement de votre déclaration de revenus et de prestations;

vos avis de cotisation (ADC) ou de nouvelle cotisation.

Choisissez une option pratique pour produire votre déclaration auprès de l'Agence

Vous pouvez produire votre déclaration en ligne cette année grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (si vous êtes admissible) ou au moyen d'un logiciel homologué pour IMPÔTNET. Vous pouvez également produire votre déclaration en ligne en utilisant les services d'un déclarant par voie électronique qui possède l'homologation nécessaire pour utiliser notre service de la TED. Si vous avez choisi de produire votre déclaration en ligne avec IMPÔTNET, il existe une variété de logiciels pour répondre à vos besoins et certains sont gratuits.

Pour utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus pour vous authentifier lorsque vous appelez l'Agence, vous devez avoir un code d'accès IMPÔTNET alphanumérique à huit caractères avant de produire votre déclaration. Vous pouvez trouver ce code unique à la droite, sous la case des détails de l'avis à la première page de votre avis de cotisation (ADC) précédent. Votre code d'accès vous permettra d'utiliser des renseignements de votre déclaration de revenus de 2021 pour confirmer votre identité auprès de l'Agence. Votre code d'accès n'est pas obligatoire pour produire votre déclarations de revenus de 2021, mais, sans lui, vous ne pouvez pas utiliser les renseignements de votre déclaration de revenus pour vous authentifier lorsque vous appelez l'Agence. Vous devrez utiliser d'autres renseignements aux fins d'authentification.

Notre norme de service consiste à vous envoyer votre ADC dans les deux semaines suivant la réception de votre déclaration en ligne. En raison des restrictions liées à la COVID-19, l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les déclarations papier. L'Agence les traite dans l'ordre où elle les reçoit. Les Canadiens qui produisent leur déclaration par voie électronique et qui sont inscrits au dépôt direct peuvent obtenir leur remboursement en seulement huit jours ouvrables.

Accédez à votre avis de cotisation instantanément

Vous pouvez consulter votre ADC dans votre logiciel d'impôt homologué avec ADC Express immédiatement après que l'Agence a reçu et traité votre déclaration. Pour utiliser ADC express, vous devez être inscrit à Mon dossier. Vous pouvez également consulter votre ADC express dans Mon dossier juste après que l'Agence a reçu et traité votre déclaration.

Remplissez automatiquement certaines parties de votre déclaration pour éviter les erreurs

Utilisez l'option Préremplir ma déclaration pour remplir rapidement certaines parties de votre déclaration avec les renseignements que l'Agence a dans ses dossiers. Pour utiliser ce service, vous devez être inscrit à Mon dossier et utiliser IMPÔTNET. Si vous êtes entièrement inscrit au service Mon dossier, vous pouvez utiliser le service Préremplir ma déclaration peu importe le logiciel d'impôt homologué que vous utilisez.

Comprendre vos impôts

Cette année, nous avons lancé un nouvel outil d'apprentissage en ligne pour vous aider à en apprendre davantage sur les impôts et vous permettre de produire votre déclaration de revenus par vous-même. L'outil d'apprentissage en ligne gratuit propose des leçons qui vous aident à comprendre ce que sont les impôts, pourquoi nous devons les payer, comment interpréter vos talons de paye et vos feuillets d'impôt, et, enfin, comment produire vos déclarations. Après chaque leçon, vous pouvez mettre vos connaissances à l'épreuve au moyen d'exercices et de jeux-questionnaires. Pour en savoir plus, allez à Comprendre vos impôts.

Vérifiez rapidement si vous avez des chèques de l'Agence non encaissés

Sélectionnez « Chèques non encaissés » à la page « Aperçu » dans Mon dossier. Si vous avez un chèque non encaissé, remplissez le formulaire 535 en ligne pour demander un paiement en double. Vous pouvez envoyer le formulaire au moyen de Mon dossier.

Envoyez des documents à l'Agence facilement

Vous ou votre représentant pouvez facilement soumettre des documents en ligne à l'Agence au moyen de votre compte Mon dossier. Vous pouvez conserver les copies originales. Nous vous enverrons une confirmation et un numéro de référence à utiliser lorsque vous communiquerez avec nous.

Payez tout solde dû

Si vous avez un solde dû, le processus de paiement est facile. Utilisez les boutons « Procéder au paiement » qui se trouvent dans Mon dossier pour choisir la méthode de paiement qui vous convient. Nous associerons automatiquement le montant au solde que vous voulez payer.

Modifiez une déclaration de l'année en cours ou de l'année précédente

Si vous avez produit votre déclaration en ligne et si vous devez modifier votre déclaration, vous pouvez utiliser ReTRANSMETTRE. Cela vous permet de nous envoyer des rajustements pour les déclarations pour l'année d'imposition en cours et les trois années précédentes. ReTRANSMETTRE utilisera le même logiciel que vous avez utilisé pour produire votre déclaration. Avant d'utiliser le service ReTRANSMETTRE, attendez votre avis de cotisation. Vous pouvez également modifier votre déclaration dans Mon dossier en utilisant l'option Modifier ma déclaration, nouvellement améliorée et simplifiée.

Enregistrez un avis de différend officiel

Après avoir reçu votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, vous pouvez présenter un avis d'opposition dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

vous pensez que l'Agence a mal interprété les faits de votre situation fiscale

vous pensez que l'Agence a mal appliqué la loi

Pour les demandes soumises après le 7 février 2022, les utilisateurs peuvent désormais utiliser le service de suivi des progrès dans Mon dossier pour consulter le statut de leur opposition soumise à l'Agence.

Protégez-vous contre les arnaques grâce aux avis par courriel de l'Agence

Les avis par courriel vous aideront à faire le suivi de vos comptes. Ils vous aident également à prévenir la fraude en vous envoyant un courriel lorsque :

vous avez du courrier de l'Agence

votre adresse, vos renseignements sur le dépôt direct ou d'autres renseignements ont été modifiés

du courrier papier de l'Agence qui vous était adressé a été retourné

Afin de mieux vous protéger et de protéger vos renseignements personnels, à compter de février 2022, nous exigeons que vous fournissiez votre adresse courriel pour utiliser le service Mon dossier. Vous recevrez un avis par courriel si des renseignements importants tels que votre adresse ou vos renseignements du dépôt direct ont été modifiés dans les dossiers de l'Agence. Ces avis servent de mise en garde précoce contre d'éventuelles activités frauduleuses. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit aux avis par courriel, nous vous encourageons à le faire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez notre page Services électroniques et notre page Questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus.

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook

Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan

Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]