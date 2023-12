OTTAWA, ON, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Recevez-vous des courriels vous demandant de cliquer sur un lien? Des messages texte promettant un versement de prestations ou un remboursement? Des appels téléphoniques menaçant d'envoyer la police si vous ne payez pas?

Non seulement ces communications sont très agaçantes, mais elles sont aussi toutes des signes d'arnaques!

Pour vous inciter à leur donner de l'argent ou des renseignements personnels, les arnaqueurs continuent de se faire passer pour l'Agence du revenu du Canada et d'autres ministères et organismes du gouvernement. Malheureusement, ils ont encore du succès. Les sommes d'argent perdues en raison d'arnaques et de fraudes ont augmenté au fil des ans.

Les arnaqueurs, ce que vous faites n'est pas très bien… vraiment!

Alors, que pouvons-nous faire?

Les particuliers possèdent deux choses essentielles pour se défendre contre les arnaques : la sensibilisation et le temps.

Savoir à quoi s'attendre lorsque l'Agence communique avec vous peut vous aider à faire la différence entre ses communications et les arnaques.

Les arnaqueurs tenteront de faire pression sur vous et de vous faire agir rapidement. Pourquoi? Plus vous avez de temps pour réfléchir à ce que l'on vous demande de faire, et plus vous aurez de temps pour consulter les pages Web officielles du site Canada.ca pour vérifier si la demande est légitime et reconnaître qu'il s'agit d'une arnaque. La page Alertes à l'arnaque peut vous aider à rester informé et à éviter les arnaques les plus récentes qui pourraient vous cibler.

N'oubliez pas que lorsqu'il s'agit d'arnaques, le temps est votre allié! Prenez une minute pour réfléchir au texte, au courriel, à la lettre ou à l'appel que vous avez reçu. Que vous demande-t-on de faire? Le message semble-t-il inhabituel, ou l'offre semble-t-elle trop belle pour être vraie? Un langage agressif ou des menaces vous mettent-ils de la pression?

Si vous n'êtes pas certain qu'un message provient de l'Agence et que vous souhaitez le confirmer, veuillez communiquer avec nous :

Dans les provinces Particuliers : 1-800-959-7383 Entreprises : 1-800-959-7775 Dans les territoires Particuliers : 1-866-426-1527 Entreprises : 1-866-841-1876

S'il s'agit d'une arnaque, vous pouvez le signaler au moyen des options de la page Arnaques et fraudes sur laquelle vous trouverez aussi des conseils supplémentaires et des renseignements utiles.

En demeurant informé, vous pouvez éviter les arnaques et dire avec fierté : pas aujourd'hui, les arnaqueurs… ni aucun autre jour!

Que devrais-je faire si j'ai été victime d'une arnaque?

Si vous croyez avoir été victime d'une fraude ou si vous avez fourni involontairement des renseignements personnels ou financiers, communiquez avec tous les services suivants :

votre service de police local;

votre institution financière;

les agences d'évaluation du crédit.

Vous devriez communiquer avec l'Agence si :

vous pensez que votre ID utilisateur ou votre mot de passe de l'Agence a été compromis;

vous constatez que des modifications que vous n'avez pas demandées ont été apportées à votre adresse ou à vos renseignements bancaires, commerciaux ou personnels dans Mon dossier de l'Agence;

vous constatez qu'une demande de prestations a été faite pour vous à votre insu;

vous voulez désactiver l'accès en ligne à votre compte de l'Agence;

vous voulez réactiver l'accès en ligne à votre compte de l'Agence.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook.

Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan .

. Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Vous pouvez aussi visionner nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada