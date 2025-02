OTTAWA, ON, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Si vous avez habité dans une région du Nord ou éloignée pendant six mois ou plus en 2024, vous pourriez avoir droit aux déductions pour les habitants de régions éloignées. Avec ces déductions, le gouvernement reconnaît les défis uniques auxquels font face les habitants de régions éloignées, comme le coût de la vie élevé et un accès limité aux services. Pour savoir si vous avez vécu dans une zone nordique visée par règlement (zone A) ou une zone intermédiaire visée par règlement (zone B), consultez la page canada.ca/arc-ligne-25500.

Les déductions comprennent une déduction pour la résidence et une déduction pour les voyages. Celles-ci fournissent un allègement pour les dépenses quotidiennes et les déplacements admissibles. Si vous y avez droit, ces déductions réduiront votre revenu imposable.

Déduction pour la résidence

En ce qui concerne le montant de base pour la résidence, vous pouvez demander jusqu'à 11 $ par jour pour la zone A et 5,50 $ par jour pour la zone B. Vous pouvez également demander un montant additionnel pour la résidence si vous êtes la seule personne du foyer à demander le montant de base pour la période et que vous étiez responsable des coûts inhérents à l'habitation dans laquelle vous résidez.

Pour savoir si vous êtes admissible, consultez la page Calcul de la déduction pour la résidence.

Déduction pour les voyages

Vous pouvez demander cette déduction pour un déplacement que vous avez effectué pour des raisons médicales ou personnelles en utilisant divers modes de transport à partir d'une zone visée par règlement. Vous pouvez aussi demander la déduction pour deux déplacements personnels que vous avez faits et pour deux déplacements personnels faits par chaque membre de votre famille admissible. Peu importe la personne qui demande la déduction pour les voyages, on ne peut demander la déduction que pour deux déplacements personnels pour chaque personne au cours d'une année d'imposition. Il n'y a aucune limite quant au nombre de demandes pour les déplacements pour des raisons médicales.

Pour faire une demande, vous devez fournir les reçus ou les registres pour le total des frais de déplacement que vous avez payés pour le voyage. Vous devez également fournir le coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques en vente au moment du déplacement entre l'aéroport le plus proche de votre résidence et la ville désignée la plus proche.

Pour savoir comment déterminer simplement le coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques, consultez la page canada.ca/billets-avion-plus-economiques.

Nous vous avons entendu

En 2023, l'Agence du revenu du Canada a lancé la déduction simplifiée pour les voyages des habitants de régions éloignées sous forme de projet pilote pour aider les habitants de ces régions à réclamer la déduction pour les voyages. Les tableaux des tarifs aériens sont la principale composante du projet pilote. Les contribuables peuvent utiliser le montant indiqué dans ces tableaux comme le coût des billets d'avion aller-retour les plus économiques pour leurs demandes de déduction pour les voyages.

Comme nous sommes toujours à l'écoute des habitants de régions éloignées, nous avons mené des consultations de juillet à septembre 2023. Les participants ont pu donner leurs avis lors de tables rondes en personne et virtuelles, en utilisant la boîte aux lettres dédiée et en répondant au questionnaire en ligne. Une des suggestions qui est ressortie des consultations, et à laquelle nous avons donné suite depuis, consistait à faire passer de six mois à trois mois l'intervalle de publication du tableau des coûts des billets d'avion aller-retour les plus économiques.

Lisez le rapport de consultation pour en savoir plus sur la rétroaction que nous avons reçue.

N'hésitez pas à demander l'aide à laquelle vous avez droit. Visitez la page canada.ca/impots-habitants-regions-eloignees pour en savoir plus sur les déductions pour les habitants de régions éloignées dès aujourd'hui!

Dates importantes pour la période des impôts

24 février 2025 - Date où vous pouvez commencer à faire votre déclaration de revenus pour 2024 en ligne. Si vous remplissez et envoyez votre déclaration sur papier, vous devriez recevoir votre trousse d'impôt à cette date au plus tard.

- Date où vous pouvez commencer à faire votre déclaration de revenus pour 2024 en ligne. Si vous remplissez et envoyez votre déclaration sur papier, vous devriez recevoir votre trousse d'impôt à cette date au plus tard. 30 avril 2025 - Date limite pour produire une déclaration de revenus pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez les retards dans les paiements de remboursement, de prestations ou de crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Cette date limite s'applique aussi au paiement à faire si vous devez de l'argent à l'Agence. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts.

- Date limite pour produire une déclaration de revenus pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez les retards dans les paiements de remboursement, de prestations ou de crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Cette date limite s'applique aussi au paiement à faire si vous devez de l'argent à l'Agence. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts. 15 juin 2025 - Date limite pour remplir et envoyer votre déclaration de revenus si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome. Puisque c'est un dimanche, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'Agence la reçoit d'ici le 16 juin 2025 ou si elle a été postée au plus tard ce jour-là. Si vous devez de l'argent à l'Agence, vous devrez tout de même faire votre paiement au plus tard le 30 avril 2025 pour éviter de devoir payer des intérêts.

