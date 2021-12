OTTAWA, ON, le 15 déc. 2021 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada (ARC) rappelle aux contribuables et aux inscrits qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour faire une demande d'allègement liée à l'année d'imposition ou à la période de déclaration 2011.

Les contribuables qui veulent demander un allègement des pénalités ou des intérêts doivent envoyer leur demande dans les 10 années suivant la fin de l'année civile ou de l'exercice financier en question. L'ARC peut également annuler des intérêts et des pénalités accumulés dans les 10 années civiles ayant précédé l'année où une demande est faite, peu importe l'année d'imposition ou la période de déclaration dans laquelle la dette a été contractée.

La date limite cette année s'applique aux demandes d'allègement pour :

l'année d'imposition 2011;

toute période de déclaration qui s'est terminée durant l'année civile 2011; et

tout intérêt et toute pénalité accumulés au cours de l'année civile 2011 pour toute année d'imposition ou période de déclaration.

Si vous êtes engagé dans un processus de règlement fiscal avec l'ARC, y compris une vérification, une opposition ou un appel concernant l'année d'imposition 2011, ou une période de déclaration ayant pris fin en 2011 et vous n'êtes pas certain si vous devez présenter une demande allègement, vous devriez tout de même présenter une demande d'allègement avant la date limite du 31 décembre 2021.

Vous ou votre représentant autorisé pouvez faire une demande d'annulation des pénalités ou des intérêts en ligne à l'aide des services Mon dossier, Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client de l'Agence en cliquant sur « Demande d'allègement des pénalités et des intérêts » sous « Services liés à ».

Vous pouvez également remplir le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables - Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer, et l'envoyer :

par voie électronique à l'aide de Mon dossier, Mon dossier d'entreprise ou de Représenter un client en cliquant sur « Soumettre des documents »;

par la poste au bureau désigné, qui est indiqué à la dernière page du formulaire, en fonction de votre lieu de résidence.

Pour en savoir plus sur la façon de soumettre des documents en ligne, allez à soumettre des documents en ligne - Canada.ca.

Pour plus de renseignements sur l'allègement des pénalités ou des intérêts et les formulaires et publications connexes, allez à canada.ca/penalite-interet-allegement.

Soyez branché

Pour savoir ce qu'il y a de nouveau à l'Agence :

suivez-la sur Facebook;

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan;

suivez-la sur LinkedIn;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/