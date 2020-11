OTTAWA, ON, le 3 nov. 2020 /CNW/ - Le plafond des gains ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (RPC) sera fixé à 61 600 $ pour 2021, ce qui représente une augmentation par rapport au plafond de 2020 qui était de 58 700 $. Le nouveau plafond a été calculé selon une formule du RPC établie par la loi, qui tient compte de la hausse des traitements et salaires hebdomadaires moyens au Canada.

Les personnes qui gagneront plus de 61 600 $ en 2021 ne seront pas tenues de verser d'autres cotisations au RPC et ne pourront pas le faire.

L'exemption de base pour 2021 reste fixée à 3 500 $.

Le taux de cotisation des employés et des employeurs pour 2021 seront de 5,45 % ce qui représente une augmentation par rapport au plafond de 2020 qui était de 5,25 %. Le taux de cotisation des travailleurs indépendants seront de 10,9 % ce qui représente une augmentation par rapport au plafond de 2020 qui était de 10,5 %. L'augmentation du taux de cotisation est attribuable à la mise en œuvre continue de la bonification du RPC.

La cotisation maximale des employeurs et des employés au RPC en 2021 sera de 3 166,45 $ chacun et la cotisation maximale des travailleurs indépendants sera de 6 332,90 $. Ces maximums étaient de 2 898,00 $ et de 5 796,00 $ en 2020.

