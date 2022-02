OTTAWA, ON, le 2 févr. 2022 /CNW/ -

Qu'est-ce qu'une cryptomonnaie?

Une cryptomonnaie est un type d'actif virtuel qui est protégé au moyen de la cryptographie, un procédé qui utilise en général un système appelé chaîne de blocs pour enregistrer les opérations et en conserver un historique. Les cryptomonnaies, comme le bitcoin et l'ether, sont indépendantes, en ce sens qu'elles ne dépendent pas du soutien des gouvernements, des banques centrales ou d'autres autorités centrales. L'on peut obtenir de la cryptomonnaie de nombreuses façons, et de nouvelles méthodes pour ce faire voient constamment le jour. Les cryptomonnaies servent à un large éventail d'activités, comme l'achat de biens, le paiement de factures ou l'investissement. Les opérations qui touchent les cryptomonnaies ont souvent une incidence fiscale.

Investir dans les cryptomonnaies

La valeur d'une cryptomonnaie dépend habituellement de l'offre et de la demande pour celle-ci. Elle peut fluctuer, comme la valeur d'un placement en actions ou un taux de change.

Acheter de la cryptomonnaie

Vous pouvez acheter de la cryptomonnaie sur une plateforme d'échange et la conserver dans un portefeuille numérique. Chaque type de cryptomonnaie a sa propre valeur et est détenue séparément.

En règle générale, les avoirs en cryptomonnaie ne sont pas imposés. Toutefois, vous devez tenir un registre de la cryptomonnaie que vous achetez et détenez afin d'être en mesure d'indiquer ces montants dans votre déclaration de revenus lorsque vous en disposez.

Disposer de votre cryptomonnaie

Vous pouvez vendre votre cryptomonnaie à profit ou à perte.

On parle alors de disposition, et la disposition de cryptomonnaie peut avoir une incidence fiscale.

Le profit réalisé lors d'une vente ou d'un échange de cryptomonnaie est imposable à titre de gain en capital ou de revenu d'entreprise, et vous devez indiquer ce revenu dans votre déclaration. Pour assurer l'exactitude de votre déclaration, vous devez tenir des registres exacts de vos achats et ventes de cryptomonnaie.

Corriger votre situation fiscale

Si vous n'avez pas déclaré vos revenus ou gains en capital tirés d'opérations en cryptomonnaie, vous pourriez devoir payer de l'impôt, des pénalités et des intérêts sur ces montants. Si vous corrigez de vous-même votre situation fiscale, vous pourriez éviter les pénalités et intérêts ou les réduire. Afin d'indiquer un revenu que vous n'avez pas déclaré pour une année précédente et de corriger votre situation fiscale (y compris pour modifier une déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée [TPS/TVH]), vous pouvez demander :

Pour en savoir plus

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur les obligations fiscales liées aux cryptomonnaies dans le Guide de la monnaie virtuelle pour les utilisateurs de cryptomonnaie et les professionnels de l'impôt de l'Agence du revenu du Canada.

SOURCE Agence du revenu du Canada

