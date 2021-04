OTTAWA, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - À l'Agence du revenu du Canada, nous continuons de surveiller de près la situation de la COVID-19. Nous savons qu'il est difficile pour certains Canadiens de respecter leurs obligations liées à la production de leur déclaration de revenus. Tout en veillant à assurer l'équité du régime fiscal, nous continuons d'être là pour vous soutenir en ces temps difficiles.

Si vous repoussez la production de votre déclaration de revenus en raison de la pandémie de COVID-19 ou pour toute autre raison, nous sommes là pour vous aider à gérer votre situation fiscale. Si vous devez de l'impôt cette année, peut-être pour la toute première fois, nous vous aiderons à trouver une solution afin que vous ne viviez pas un stress inutile.

Si vous n'avez pas produit votre déclaration de revenus pour 2020, vous avez encore le temps de le faire. Pour commencer, consultez notre guide détaillé sur la façon de remplir votre déclaration.

Pourquoi est-ce important de produire votre déclaration?

Produire votre déclaration et le faire à temps, soit au plus tard le 30 avril 2021, est la meilleure façon de vous assurer que les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit, comme l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH ainsi que toute prestation provinciale ou territoriale semblable, ne seront pas interrompus. Même si vous devez de l'impôt, ne risquez pas de voir vos prestations interrompues parce que vous n'avez pas produit votre déclaration.

Il importe aussi que vous produisiez votre déclaration à temps si vous recevez des prestations de la relance économique liées à la COVID-19, comme la prestation canadienne de la relance économique, la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Nous utilisons les renseignements qui figurent dans les déclarations de 2019 et de 2020 pour confirmer l'admissibilité à ces prestations. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez que vos versements soient interrompus le temps que nous confirmons votre admissibilité. Nous avons mis des mesures de vérification et de sécurité en place pour nous assurer de verser des paiements de prestations seulement aux personnes qui y ont droit.

Si vous produisez votre déclaration sur papier, nous vous encourageons à l'envoyer avant le 30 avril 2021, car l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les déclarations papier.

Veuillez prendre note que si vous ou votre époux ou conjoint de fait avez exploité une entreprise, vous devez envoyer votre déclaration au plus tard le 15 juin 2021.

Validation avant paiement pour les prestations de la relance économique liées à la COVID-19

L'Agence a mis en œuvre d'autres mesures de vérification et de sécurité préalables pour les prestations de la relance économique liées à la COVID-19 afin que les personnes qui reçoivent ces prestations soient bel et bien admissibles à celles-ci, car ces prestations ont pour but de remplacer un revenu.

Si les dossiers de l'Agence n'indiquent pas qu'un demandeur a gagné le montant minimum de 5 000 $ requis pour y être admissible, l'Agence lui demandera de fournir des documents justifiant son admissibilité avant de traiter sa demande.

L'Agence encourage les demandeurs à produire leur déclaration de revenus de 2019 et de 2020 d'ici le 30 avril 2021, car il s'agit de la meilleure façon pour eux de veiller à ce que l'Agence puisse traiter leur demande dans un délai de trois à cinq jours ouvrables. Si l'Agence nécessite des renseignements supplémentaires, il pourrait lui falloir jusqu'à huit semaines pour traiter la demande, à partir du moment où elle aura reçu les documents requis.

Vous voulez faire un paiement?

Vous pouvez payer un montant dû à l'Agence de plusieurs façons :

Pour obtenir d'autres conseils et de l'aide sur les prestations liées à la COVID-19 et le processus de production des déclarations de revenus, consultez nos conseils fiscaux qui portent sur ces sujets.

