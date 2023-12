OTTAWA, ON, le 21 déc. 2023 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada met actuellement à jour ses pages Web et le formulaire T2200 pour l'année d'imposition 2023. Le formulaire à jour, qui sera accessible à la fin de janvier 2024, tout comme les autres formulaires de la T1, sera plus facile à remplir pour les employés qui demandent uniquement une déduction pour les frais de bureau à domicile.

Les employés admissibles qui veulent demander une déduction pour les frais de bureau à domicile pour 2023 doivent utiliser la méthode détaillée. Pour ce faire, ils doivent faire examiner et signer par l'employeur le formulaire T2200, Déclaration des conditions de travail, dûment rempli.

Qui est admissible?

Les employés qui sont tenus de travailler à partir de la maison et qui satisfont à certaines conditions peuvent demander une déduction pour les frais de bureau à domicile. Il n'est pas nécessaire que cette exigence soit dans leur contrat de travail. Il peut s'agir d'une entente écrite ou verbale.

Combien demander?

Pour aider les employés à déterminer le montant des dépenses admissibles qu'ils peuvent déduire, ils peuvent utiliser notre calculateur. Pour en savoir plus, allez à Dépenses que vous pouvez déduire.

Qu'en est-il de la méthode à taux fixe temporaire?

En 2020, le gouvernement du Canada a introduit la méthode à taux fixe temporaire pour qu'il soit plus facile pour les employés qui ont été obligés de travailler à partir de la maison en raison de la pandémie de COVID-19 de demander une déduction pour les frais de bureau à domicile.

Les employés admissibles qui ne demandaient qu'une déduction pour les frais de bureau à domicile pouvaient également utiliser la méthode détaillée si leur employeur avait rempli et signé le formulaire T2200S, Déclaration des conditions d'emploi liées au travail à domicile en raison de la COVID-19.

En 2021, étant donné que de nombreux Canadiens étaient toujours tenus de travailler à partir de la maison en raison de la pandémie, la méthode à taux fixe temporaire a été prolongée pour les années d'imposition 2021 et 2022.

La méthode à taux fixe temporaire ne s'applique pas à l'année d'imposition 2023.

