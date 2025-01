OTTAWA, ON, le 14 janv. 2025 /CNW/ - En tant qu'étudiant vivant dans un monde numérique, vous maîtrisez probablement déjà bien les technologies. Il est maintenant temps d'élargir vos connaissances en vous familiarisant avec les impôts! La production d'une déclaration de revenus peut sembler compliquée et intimidante, mais nous sommes là pour vous aider.

Conseil fiscal - produire votre déclaration de revenus chaque année peut faire fructifier vos fonds. Vous pourriez :

recevoir (ou continuer de recevoir) les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit, comme le crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et les crédits provinciaux ou territoriaux connexes;

demander des crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt pour frais de scolarité et les intérêts payés sur les prêts étudiants;

obtenir un remboursement.

Des avantages, même pour les étudiants étrangers!

Si vous êtes un étudiant étranger vivant au Canada, produire votre déclaration de revenus peut avoir plusieurs avantages. En effet, vous pourriez avoir droit à certains paiements de prestations et de crédits! Pour en savoir plus, consultez la page Prestations, crédits et impôts pour les nouveaux arrivants.

Consultez la page Préparez-vous à faire vos impôts pour savoir comment produire votre déclaration de revenus, que ce soit par vous-même ou en vous rendant à un comptoir d'impôts gratuit. La page devrait être mise à jour d'ici la fin janvier 2025.

Consultez les lignes directrices de l'Agence pour en apprendre plus sur les impôts :

Retenez ces dates

24 février 2025 : C'est à partir de cette date que vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus en ligne.

: C'est à partir de cette date que vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus en ligne. 30 avril 2025 : C'est la date limite de production de déclaration de revenus pour la plupart des Canadiennes et Canadiens. Si vous avez un solde dû pour votre déclaration de revenus de 2024, payez-le d'ici le 30 avril pour éviter de payer des pénalités et des intérêts.

: C'est la date limite de production de déclaration de revenus pour la plupart des Canadiennes et Canadiens. 15 juin 2025 : C'est la date limite pour produire votre déclaration de revenus si vous ou votre conjoint êtes travailleur indépendant. Comme cette date tombe un dimanche, votre déclaration sera considérée comme produite à temps si l'Agence la reçoit au plus tard le 16 juin 2025 .

: C'est la date limite pour produire votre déclaration de revenus si vous ou votre conjoint êtes travailleur indépendant.

Conseil fiscal - ajoutez ces dates à votre calendrier pour ne pas les oublier!

Rentabilisez votre argent

Les paiements de prestations, les crédits d'impôt et les déductions peuvent vous aider à faire face à l'augmentation du coût de la vie.

Vous pourriez avoir droit à des paiements non imposables, comme :

le crédit pour la TPS/TVH : Il s'agit d'un paiement trimestriel qui permet aux particuliers admissibles d'obtenir jusqu'à 533 $ par année.

Ce crédit peut aussi comprendre des crédits provinciaux ou territoriaux connexes.

la remise canadienne sur le carbone : Il s'agit d'un paiement trimestriel conçu pour aider les particuliers et les familles admissibles dans certaines provinces à compenser le coût de la tarification fédérale de la pollution.

l'allocation canadienne pour enfants : Il s'agit d'un paiement mensuel versé aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18.

Cette allocation peut aussi comprendre des paiements de prestations provinciales ou territoriales connexes.

Vous pourriez être en mesure de demander :

Conseil fiscal - les crédits d'impôt non remboursables diminuent l'impôt que vous devez payer, mais seulement jusqu'à un montant nul, de sorte qu'ils ne peuvent pas vous être remboursés.

Régimes d'épargne

Le fait d'épargner peut sembler hors de portée pour le moment. Toutefois, si vous le pouvez, il existe des régimes, comme les régimes d'épargne libre d'impôt, dont vous pouvez profiter. Attention, ils sont seulement libres d'impôt si vous respectez les règles!

Conseil fiscal - vérifiez vos limites de cotisation (surtout si vous avez plus d'un régime) pour éviter de trop cotiser.

Améliorez votre littératie fiscale

Améliorer votre littératie fiscale vous aidera à prendre des décisions fiscales éclairées en toute confiance. Consultez la page de l'Agence sur la littératie fiscale pour accéder à des ressources utiles sur les impôts.

Vous souhaitez être au courant des dernières nouvelles de l'Agence? Suivez-la sur Instagram pour obtenir des conseils fiscaux pratiques. Vous pouvez aussi écouter le balado Impôlogie, dans lequel des sujets comme l'économie des plateformes sont abordés. Profitez de vos déplacements ou de vos promenades pour écouter des experts discuter des impôts.

Conseil fiscal - comprenez ce que sont les déclarations de revenus, comment les produire et les avantages que vous pouvez en tirer grâce à l'outil d'apprentissage en ligne Comprendre vos impôts.

Ressources supplémentaires sur les impôts

