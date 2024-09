OTTAWA, ON, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Vous retournez à l'école? Ajoutez la littératie fiscale à vos cours! Comprendre les impôts vous aidera à prendre des décisions éclairées au sujet de vos finances - comment mettre de l'argent dans vos poches et épargner pour des vacances, une voiture ou une maison.

De l'argent dans vos poches

Si vous avez 19 ans ou plus, vous pourriez être admissible à un paiement du crédit pour la TPS/TVH quatre fois par année pour faire face à vos dépenses, et ce, même si vous n'avez aucun revenu.

La Remise canadienne sur le carbone est un montant non imposable versé pour aider les particuliers et les familles à compenser le coût de la tarification fédérale de la pollution.

Vous avez un enfant de moins de 18 ans? L'allocation canadienne pour enfants aide à subvenir aux besoins de votre famille.

Améliorer votre littératie fiscale

Comprendre vos impôts : utilisez cet outil en ligne pour en savoir plus sur les impôts, la façon de préparer une déclaration de revenus et les avantages que vous pouvez en tirer.

Webinaires gratuits : regardez-les, vous y trouverez du contenu intéressant spécialement conçu pour les étudiants et axé sur l'utilisateur.

Prenez soin de vos affaires

Si vous travaillez pendant vos études, la plupart de vos revenus sont imposables, comme les salaires, les bourses d'études et les subventions. Agissez dès maintenant pour éviter des maux de tête pendant la période des impôts.

C'est important de déclarer tous vos revenus; même les pourboires comptent! Vérifiez quel revenu doit être déclaré. Pour en savoir plus : Genres de revenus les plus courants des étudiants - Canada.ca

Si vous travaillez au moyen d'une application ou d'un site Web, vous pourriez être considéré comme un travailleur indépendant. Différentes règles fiscales s'appliquent lorsque vous êtes un travailleur indépendant. Pour en savoir plus : Commencer un nouvel emploi - Comprendre vos impôts - Canada.ca

Conservez vos dossiers pendant six ans. Cela comprend les courriels, les contrats et les reçus - vos sources de revenus. C'est très utile pendant la période des impôts!

Maximisez vos déductions et vos demandes



Il y a eu plus de 2,4 millions de demandes de remboursement pour les frais de scolarité, d'études et de manuels au cours de l'année d'imposition 2023. Cela comprend les demandes présentées par les étudiants et les demandes transférées à d'autres personnes admissibles. Avez-vous demandé ce à quoi vous avez droit? Si ce n'est pas le cas :

et que vous avez 16 ans et plus et suivez des cours postsecondaires, vous pouvez demander un crédit pour frais de scolarité afin de réduire le montant que vous devez. Vous pouvez aussi le reporter. Vous pouvez également transférer un montant à votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère ou votre conjoint, ce qui peut réduire son impôt. Tout le monde y gagne;

et que vous avez déménagé pour vos études, vous pouvez déduire les frais de déménagement si votre nouvelle maison est à au moins 40 km de votre école;

et que vous avez payé des intérêts sur des prêts étudiants, vous pourriez demander une déduction pour cela aussi, ou vous pourriez le reporter et le demander plus tard.

Utilisez nos outils numériques pour consulter vos renseignements fiscaux plus facilement

Mon dossier est un outil génial. Utilisez-le pour vérifier la date de versement de vos prochaines prestations ou le statut de votre déclaration de revenus. Vous pouvez aussi vous en servir pour mettre à jour vos renseignements personnels.

Utilisez votre téléphone cellulaire et une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour vous inscrire aux services d'ouverture de session de l'ARC, y compris Mon dossier.

Inscrivez-vous au dépôt direct pour que votre remboursement d'impôt et vos prestations soient versés directement dans votre compte.

Besoin d'aide? Les comptoirs d'impôts gratuits peuvent vous aider

Les comptoirs d'impôts gratuits (en personne ou virtuels) sont généralement offerts en mars et en avril dans l'ensemble du Canada . Certains sont ouverts toute l'année. Trouvez le bon comptoir pour vous.

. Certains sont ouverts toute l'année. Trouvez le bon comptoir pour vous. Vous cherchez à faire du bénévolat et à acquérir de l'expérience de travail? Les comptoirs d'impôts gratuits sont toujours à la recherche de bénévoles - vous pouvez remplir des déclarations de revenus, mais il y a aussi d'autres tâches. Consultez la page Devenez bénévole à un comptoir d'impôts gratuit pour en savoir plus.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

suivez-la sur Facebook;

suivez-la sur X à @AgenceRevCan;

suivez-la sur LinkedIn;

suivez-la sur Instagram;

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube;

écoutez son balado Impôlogie.

SOURCE Agence du revenu du Canada