OTTAWA, ON, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La littératie fiscale est une compétence importante, et nous voulons que les étudiants aient les connaissances, les compétences et la confiance nécessaires pour prendre les bonnes décisions en matière d'impôt. En cette période de la rentrée, nous sommes là pour vous! Que vous soyez éducateur, parent ou membre d'un organisme qui contribue à la croissance par l'éducation, vous avez accès à de nombreuses ressources qui pourront vous être utiles durant l'année scolaire.

Soyez un influenceur en littératie fiscale

Appel à tous les enseignants : participez au concours « Comprendre vos impôts »! Votre école pourrait gagner une part du prix de 5 000 dollars. Ce concours se déroulera du 3 septembre au 15 octobre.

Vous souhaitez enseigner dès maintenant des notions sur les finances et l'impôt à vos étudiants ou à votre enfant? Utilisez notre outil d'apprentissage en ligne : Comprendre vos impôts. Vous y trouverez des plans de cours gratuits et de courtes vidéos qui présentent des notions de base, comme lire un talon de paie ou un avis de cotisation ou encore remplir une déclaration de revenus.

Nous avons également des webinaires gratuits pour les étudiants canadiens et étrangers, et plus encore! Jetez un coup d'œil aux événements à venir.

Ajoutez notre page Préparez-vous à faire vos impôts à vos favoris. Durant la période des impôts, elle présente une marche à suivre en huit étapes qui peut aider vos étudiants ou votre enfant à partir du bon pied. Vous y trouverez les nouveautés, les dates clés, les éléments à déclarer et à demander, et plus encore.

Épargnez pour les études postsecondaires de votre enfant

Les études postsecondaires peuvent coûter cher. Épargnez pour l'avenir de votre enfant en cotisant à un régime enregistré d'épargne-études (REEE). Le REEE est un placement à impôt différé conçu afin d'aider les gens à épargner pour les études postsecondaires de leur enfant. Le gouvernement y cotise aussi au moyen des paiements de la subvention canadienne pour l'épargne-études, du bon d'études canadien et des incitatifs provinciaux si le bénéficiaire y est admissible.

Le plafond des paiements d'aide aux études provenant d'un REEE est passé de 5 000 $ à 8 000 $ au cours des 13 premières semaines d'inscription à un programme d'études admissible pour les études à temps plein, et de 2 500 $ à 4 000 $ pour les études à temps partiel.

Coin des enseignants : Faites votre demande

Votre rôle d'éducateur ne se limite pas à la salle de classe. Utilisez ces crédits et ces déductions liés aux études pour votre perfectionnement professionnel :

Déduisez jusqu 'à 1 000 $ d'achats de fournitures - Comme enseignant ou éducateur de la petite enfance, vous êtes admissible à un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur un maximum de 1 000 $ d'achats de fournitures par année. Conservez vos reçus et demandez à votre employeur de vous remettre un certificat écrit, car nous pourrions exiger que vous nous les fournissiez plus tard.

- Comme enseignant ou éducateur de la petite enfance, vous êtes admissible à un crédit d'impôt remboursable de 25 % sur un maximum de 1 000 $ d'achats de fournitures par année. Conservez vos reçus et demandez à votre employeur de vous remettre un certificat écrit, car nous pourrions exiger que vous nous les fournissiez plus tard. Demandez le remboursement des frais de déménagement - Demandez le remboursement des frais de transport, d'entreposage et d'autres frais si vous avez déménagé au moins 40 kilomètres plus près de votre nouveau lieu de travail. Conservez les documents justificatifs de votre déménagement, comme les reçus pour les déplacements et pour l'embauche de déménageurs. Une fois que vous avez déménagé, n'oubliez pas de mettre à jour votre adresse auprès de l'Agence.

Personne-ressource

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

Soyez branché

suivez-la sur Facebook;

suivez-la sur X à @AgenceRevCan;

suivez-la sur LinkedIn;

suivez-la sur Instagram;

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube;

écoutez son balado Impôlogie.

SOURCE Agence du revenu du Canada