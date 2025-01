OTTAWA, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Vous pourriez être l'un des deux millions de Canadiens ou Canadiennes invités à utiliser le service Déclarer simplement pour produire automatiquement votre déclaration de revenus et de prestations auprès de l'Agence du revenu du Canada (l'Agence) gratuitement en cette période des impôts!

Cette année encore, l'Agence vous invite à utiliser le service Déclarer simplement par téléphone. Vous pourriez également être invité à essayer une nouvelle option numérique dans le cadre d'un projet pilote. En effet, nous travaillons à offrir encore plus d'options de production aux Canadiennes et Canadiens. Avec le service Déclarer simplement, vous n'avez qu'à répondre à une série de questions rapides. À l'aide de vos réponses et des renseignements que nous avons à votre dossier, le service produit automatiquement votre déclaration de revenus et la traite pour vous.

Nous avons accordé 3 milliards de dollars en paiements de prestations et de crédits aux Canadiennes et Canadiens

Lors de la période des impôts précédente, l'Agence a élargi le service Déclarer simplement en invitant plus de 1,5 million de personnes à l'utiliser. En novembre 2024, 93 % des personnes invitées à l'utiliser avaient produit une déclaration de revenus et recevaient, au total, 3 milliards de dollars en paiements de prestations et de crédits, notamment :

plus de 1,4 milliard de dollars en paiements d'allocation canadienne pour enfants;

un peu plus de 115 millions de dollars en paiements d'allocation canadienne pour les travailleurs;

environ 490 millions de dollars en paiements du crédit pour la TPS/TVH;

près de 451 millions de dollars en paiements de la remise canadienne sur le carbone;

plus de 535 millions de dollars en paiements de prestations provinciales et territoriales envoyés par l'Agence.

Nous offrons plus d'options avec le service Déclarer simplement par voie numérique

L'Agence a d'abord présenté l'option numérique dans le cadre d'un de ses projets pilotes de production automatique de déclarations de revenus. Cette option a été offerte aux particuliers qui n'avaient jamais produit de déclaration de revenus ou qui avaient un écart dans leur historique de production. En cette période des impôts, et pour la première fois, cette option numérique gratuite et simplifiée est offerte aux personnes qui ont été invitées à l'utiliser et qui ont un historique de production récent.

Produisez votre déclaration de revenus à l'aide du service Déclarer simplement

N'oubliez pas que produire votre déclaration de revenus vous permet d'obtenir les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit, ainsi que tout remboursement d'impôt qui vous est dû. Produire votre déclaration de revenus fait également partie des exigences d'admissibilité pour présenter une demande pour certains programmes, comme le Régime canadien de soins dentaires.

Vous pouvez produire votre déclaration de revenus de 2024 rapidement, et ce, en toute sécurité à l'aide de l'un de nos services Déclarer simplement si vous recevez une lettre d'invitation par courrier ou au moyen de votre compte de l'ARC.

Le service Déclarer simplement par téléphone et le service Déclarer simplement par voie numérique sont disponibles 21 heures par jour, de 6 h à 3 h (heure de l'Est), 7 jours sur 7, à partir du 24 février 2025.

La lettre fournit les renseignements dont vous avez besoin pour utiliser ces services, y compris les numéros de téléphone ou les liens Web, selon le cas.

Pour accéder aux services Déclarer simplement, vous devrez vérifier vos renseignements et fournir des réponses à quelques questions rapides. Vous n'aurez aucun calcul à faire.

Vous n'avez pas besoin de parler à un agent du centre de contact de l'Agence pour utiliser ces services.

Déclarer simplement par téléphone : utilisez le clavier de votre téléphone pour produire votre déclaration en environ 5 à 10 minutes. Si vous avez un numéro d'identification personnel (NIP), vous pouvez recevoir une estimation de tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit à la fin de l'appel.

Déclarer simplement par voie numérique : utilisez votre ordinateur ou votre appareil mobile pour produire votre déclaration en ligne en environ 10 à 20 minutes.

Pour les résidents du Québec

Si vous êtes un résident du Québec, le service ne produit que la déclaration de revenus fédérale. Vous devrez tout de même remplir et soumettre une déclaration de revenus provinciale du Québec auprès de Revenu Québec.

Protégez-vous contre les arnaques et la fraude

Pour éviter les arnaques et la fraude, il est important de savoir quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous. La page Web Arnaques et fraudes fournit des renseignements sur les façons dont l'Agence peut communiquer avec vous, y compris par téléphone, courriel, courrier et message texte.

SOURCE Agence du revenu du Canada