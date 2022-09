OTTAWA, ON, le 21 sept. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a proposé de nouvelles mesures de soutien financier pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. La prestation dentaire canadienne proposée fournirait un soutien financier pour les enfants de moins de 12 ans s'ils ont reçu des soins dentaires que leurs parents doivent payer de leur poche, n'ayant pas accès à un régime d'assurance dentaire privé. Le supplément de l'allocation canadienne pour le logement propose un paiement unique de 500 $ aux locataires à faible revenu qui peuvent difficilement se trouver un logement abordable. Le gouvernement a également proposé de doubler le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) pendant six mois pour ceux qui le reçoivent.

Les bénéficiaires du crédit pour la TPS qui ont déjà reçu un versement cette année n'ont pas à demander le versement supplémentaire. Le montant supplémentaire sera émis automatiquement aux bénéficiaires admissibles.

Sous réserve de l'approbation parlementaire et de la sanction royale, les demandes pour les nouvelles prestations (dentaire et pour le logement) pourraient être présentées dès décembre 2022. L'Agence du revenu du Canada se prépare à offrir une expérience transparente, sécurisée et axée sur l'utilisateur. Si vous êtes admissibles, vous pouvez suivre les étapes suivantes, au besoin, pour vous assurer de recevoir rapidement l'argent auquel vous avez droit pour les soins dentaires et le logement.

Voici comment vous pouvez vous préparer à obtenir votre argent plus rapidement!



Inscrivez-vous à Mon dossier : Mon dossier sera la façon la plus rapide, facile et sécuritaire de présenter une demande pour les nouvelles prestations proposées. Ce service vous permet également de voir et de gérer tous vos renseignements fiscaux à un seul endroit. Inscrivez-vous maintenant en utilisant l'une de nos options de connexion pratiques.

Inscrivez-vous au dépôt direct : Si vous êtes inscrit au dépôt direct, vous pouvez recevoir votre paiement dans un délai de cinq jours ouvrables! Inscrivez-vous par l'intermédiaire de Mon dossier ou de plusieurs institutions financières.

Assurez-vous que vos renseignements personnels sont à jour : Pour simplifier votre demande au moment choisi, assurez-vous que vos renseignements personnels comme votre adresse, vos renseignements bancaires et les renseignements concernant vos enfants sont à jour. Vous pouvez rapidement consulter et gérer vos renseignements personnels dans Mon dossier.

Produisez votre déclaration de revenus de 2021 : Pour recevoir les nouvelles prestations proposées, vous devez avoir produit votre déclaration de revenus de 2021. Il est facile de faire ses impôts grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (si admissible) ou au moyen d'un logiciel homologué pour IMPÔTNET. Vous pouvez également produire votre déclaration en ligne en faisant appel à un service de préparation de déclaration de revenus qui possède l'homologation nécessaire pour utiliser notre service de la TED.

La sécurité de votre compte est notre priorité absolue!

L'Agence renforce sans relâche la sécurité de ses services numériques afin de protéger encore davantage les Canadiennes et les Canadiens contre les activités frauduleuses. Lorsque vous ouvrez une session ou que vous vous inscrivez à Mon dossier, vous remarquerez peut-être des fonctions de sécurité comme l'authentification multifacteur et la nécessité de fournir une adresse électronique. Ces améliorations à la sécurité vous permettent de vous sentir confiant et en sécurité lorsque vous utilisez nos services numériques pour consulter et gérer vos renseignements sur l'impôt et les prestations.

SOURCE Agence du revenu du Canada

