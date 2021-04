OTTAWA, ON, le 13 avril 2021 /CNW/ - Votre déclaration de revenus est-elle prête? Ne paniquez pas si vous ne l'avez pas encore faite! À l'Agence du revenu du Canada, nous comprenons qu'il s'agit d'une période des impôts pas comme les autres et nous sommes là pour vous aider. Nous avons rassemblé quelques conseils et renseignements utiles pour faciliter la production de dernière minute de votre déclaration. Vous pouvez aussi jeter un coup d'œil à notre page Préparez-vous pour obtenir des renseignements sur la production des déclarations en ligne, les dates limites et des liens utiles.

Produisez votre déclaration à temps

L'Agence comprend que 2020 a été une année difficile pour bien des Canadiens. Il est toutefois important que vous produisiez votre déclaration de revenus à temps, soit au plus tard le 30 avril 2021, même si vous ne pouvez pas payer la totalité de votre solde dû immédiatement. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez que le versement de vos prestations et crédits (y compris les prestations de la relance économique liées à la COVID-19) soit interrompu. De plus, si vous avez droit à un remboursement, vous le recevrez rapidement.

Si vous produisez votre déclaration sur papier, nous vous encourageons à l'envoyer avant le 30 avril 2021, car l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les déclarations papier, voire plus en raison de la COVID-19.

Produire votre déclaration et le faire à temps est la meilleure façon de vous assurer que les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit, comme l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH ainsi que toute prestation provinciale ou territoriale connexe, ne seront pas interrompus. Même si vous devez de l'impôt, ne risquez pas de voir vos prestations interrompues parce que vous n'avez pas produit votre déclaration.

Il est important que vous produisiez votre déclaration à temps si vous recevez des prestations de la relance économique liées à la COVID-19 comme la prestation canadienne de la relance économique, la prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants et la prestation canadienne de maladie pour la relance économique. Ceci évitera que vos paiements liés à ces prestations soient suspendus pendant que nous a validons votre admissibilité. L'Agence utilise les renseignements qui figurent dans les déclarations de 2019 et de 2020 pour confirmer l'admissibilité à ces prestations.

Pensez à établir une entente de paiement

Si vous ne pouvez pas payer la totalité du montant que vous devez avant la date limite, nous pouvons conclure avec vous une entente de paiement. Vous pourrez ainsi faire de plus petits paiements pendant une certaine période, jusqu'à ce que vous ayez payé votre dette, y compris les intérêts.

Nous avons élargi les paramètres qui nous permettent de mettre en place des ententes de paiement flexibles afin de tenir compte des réalités actuelles découlant de la COVID-19. Nous donnons aux Canadiens plus de temps et de latitude pour rembourser les montants dus en fonction de leur capacité de payer et de la situation particulière de chacun. Un allègement pour les contribuables est offert si vous ne pouvez pas respecter vos obligations fiscales en raison de circonstances indépendantes de votre volonté. Dans certains cas, nous pouvons annuler des pénalités ou des intérêts qui vous auraient été imposés, ou y renoncer.

Si votre revenu imposable en 2020 était de 75 000 $ ou moins, que vous avez reçu au moins une des prestations liées à la COVID-19 et que vous produisez votre déclaration au plus tard le 30 avril 2021, vous aurez automatiquement droit à un allègement des intérêts et n'aurez pas d'intérêts à payer sur votre dette fiscale de 2020 avant le 30 avril 2022. Raison de plus pour produire votre déclaration à temps, car les personnes qui le feront en retard recevront une pénalité pour production tardive.

Inscrivez-vous au dépôt direct et produisez votre déclaration en ligne pour éviter les répercussions et les retards

Pour obtenir votre remboursement plus rapidement et éviter des retards, nous vous encourageons à vous inscrire au dépôt direct et à produire votre déclaration en ligne. Nous vous encourageons aussi à vous inscrire à Mon dossier - la façon la plus rapide et la plus facile de consulter et de gérer vos renseignements fiscaux - ou à Mon dossier d'entreprise si vous possédez une entreprise.

En raison de la COVID-19, l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les déclarations papier cette année. Pour cette raison, nous vous encourageons fortement à produire votre déclaration en ligne au moyen d'un logiciel homologué pour IMPÔTNET, ou en ayant recours aux services d'un déclarant par voie électronique autorisé à utiliser la TED ou du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt. Si vous produisez vous-même votre déclaration, il y a toute une gamme de logiciels homologués pour répondre à vos besoins, dont certains sont gratuits. Certains d'entre eux peuvent aussi comporter des renseignements sur les prestations, les crédits et les déductions.

Si vous produisez votre déclaration de revenus par voie électronique au moyen d'IMPÔTNET, vous devrez entrer un code d'accès alphanumérique unique à huit caractères avant d'envoyer votre déclaration. Votre code d'accès se trouve dans le coin supérieur droit de la première page de votre avis de cotisation. Bien que ce code d'accès ne soit pas obligatoire, si vous ne l'entrez pas, vous ne pourrez pas utiliser les renseignements de votre déclaration de 2020 pour confirmer votre identité auprès de l'Agence. Vous devrez utiliser d'autres renseignements pour les besoins de l'authentification.

Utilisez les services Préremplir ma déclaration et ADC express

Utilisez le service Préremplir ma déclaration ma déclaration pour remplir rapidement et facilement certaines parties de votre déclaration avec les renseignements que détient déjà l'Agence. Si vous êtes inscrit à Mon dossier, vous pouvez utiliser Préremplir ma déclaration au moyen d'un logiciel homologué pour IMPÔTNET. N'attendez pas après un avis sur papier! Vous pouvez utiliser ADC express et voir votre avis de cotisation dans votre logiciel aussitôt que la déclaration a été reçue et traitée par l'Agence.

Faites faire vos impôts gratuitement

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, un bénévole à un comptoir d'impôts gratuit pourrait préparer votre déclaration de revenus pour vous. Cette année, les bénévoles pourront remplir et produire les déclarations par vidéoconférence, par téléphone ou au moyen d'une entente de dépôt de documents. Pour savoir si vous êtes admissible à ce service et pour trouver un comptoir d'impôts, allez à canada.ca/impots-aide.

Vous voulez faire un paiement?

Vous pouvez payer vos impôts en ligne dans le confort de votre foyer! Vous pouvez faire un paiement de plusieurs façons :

au moyen des services en ligne ou téléphoniques de votre institution financière;

à l'aide du service Mon paiement (accessible dans Mon dossier ou MonARC) qui vous offre la possibilité de payer avec votre carte Visa MD Débit, MasterCard MD Débit ou Interac MD en ligne provenant d'une institution financière participante;

Débit, MasterCard Débit ou Interac en ligne provenant d'une institution financière participante; en établissant un débit préautorisé dans Mon dossier ou MonARC pour :

payer un montant en souffrance ou faire des paiements d'acomptes provisionnels;



effectuer des paiements préautorisés à l'Agence à partir de votre compte d'une institution financière canadienne;

par carte de crédit, PayPal ou virement Interac par l'intermédiaire d'un tiers fournisseur de services.

Vous pouvez aussi effectuer des paiements en personne, si les lignes directrices locales en matière de santé publique le permettent. Vous pouvez notamment payer :

Modifiez votre déclaration

Vous pouvez facilement modifier votre déclaration si vous vous rendez compte, après l'avoir produite, que vous avez oublié d'inclure des renseignements sur une déduction d'impôt, un crédit ou une prestation que vous voulez demander. Vous pouvez aussi avoir trouvé un reçu manquant, un feuillet de renseignements, comme un feuillet T4, ou d'autres documents à l'appui. Toutefois, avant de pouvoir modifier une déclaration, vous devez attendre d'avoir reçu votre avis de cotisation de l'Agence. Vous pourrez ensuite modifier votre déclaration en ligne au moyen de l'option Modifier ma déclaration dans Mon dossier ou ReTRANSMETTRE dans votre logiciel homologué pour IMPÔTNET.

Faites le suivi de votre déclaration et de votre remboursement

Utilisez Mon dossier pour faire le suivi de votre déclaration et de votre remboursement en ligne. Vous pouvez aussi l'utiliser pour consulter et gérer d'autres renseignements sur l'impôt et les prestations, comme votre avis de cotisation, les plafonds de cotisation à un CELI ou à un REER et voir les dates de paiement des prestations.

Présentez une opposition en matière d'impôt sur le revenu

Vous pouvez présenter un avis d'opposition en matière d'impôt sur le revenu si vous pensez que l'Agence :

a mal interprété votre situation fiscale;

a mal appliqué la loi fiscale lorsqu'elle a établi une cotisation ou une nouvelle cotisation pour votre déclaration de revenus.

Vous pouvez consulter nos questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus pour en savoir plus sur les prestations liées à la COVID-19 et le processus de production.

Soyez branché

suivez-la sur Facebook

suivez-la sur Twitter à @AgenceRevCan

suivez-la sur LinkedIn

abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique

ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles

regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Pour les journalistes : Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/