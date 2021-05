OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Maintenant que vous avez produit votre déclaration de revenus et de prestations de 2020, il est possible que l'Agence du revenu du Canada communique avec vous pour discuter de vos impôts et de vos prestations. Toutefois, vous devez savoir que des arnaqueurs se font passer pour des employés de l'Agence. Ils communiquent souvent avec les Canadiens pour tenter de les inciter à effectuer des paiements, et ils peuvent essayer de vous joindre par téléphone. Pour vous protéger contre les arnaques, il est important de savoir quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous.

Voici quelques renseignements qui permettent de savoir si l'Agence a communiqué avec vous et ce qu'il faut faire si c'est le cas.

Nous pourrions examiner votre déclaration de revenus

Nous pourrions communiquer avec vous si nous examinons votre déclaration de revenus. Vous pourriez recevoir une lettre ou un appel téléphonique vous indiquant que votre déclaration de revenus est en cours d'examen. Si vous êtes inscrit aux avis par courriel, nous vous enverrons un courriel vous informant que votre lettre est accessible dans Mon dossier. Dans la plupart des cas, il ne s'agit que d'une vérification de routine. Il est important que vous répondiez à la lettre et que vous envoyiez tous les renseignements demandés sans tarder. L'Agence pourra ainsi examiner votre dossier rapidement et facilement.

Si vous ne pouvez pas obtenir les renseignements demandés ou si vous avez besoin de plus de temps pour nous les faire parvenir, il est important d'appeler au numéro de téléphone indiqué dans votre lettre. Nous pouvons vous accorder un plus long délai en cas de besoin et répondre à vos questions. Si vous ne répondez pas, votre demande pourrait être refusée et vous pourriez avoir un solde dû.

Assurez-vous que la personne qui appelle est un employé de l'ARC et non un arnaqueur

Les employés légitimes de l'Agence qui communiquent avec les Canadiens se présentent comme des agents de l'Agence du revenu du Canada et donnent leur nom et un numéro de téléphone. Vous devriez vous assurer que la personne est bien un employé de l'Agence avant de fournir des renseignements par téléphone. Cela vous protégera et vous évitera de donner de l'argent ou des renseignements personnels à un arnaqueur.

Voici comment vous assurer que la personne qui appelle est bien un employé de l'Agence :

Dites à la personne que vous voulez d'abord vérifier son identité. Demandez et prenez note de ce qui suit :

Son nom

Son numéro de téléphone

L'emplacement de son bureau

Vérifiez que l'appel que vous avez reçu était légitime en communiquant avec l'Agence au numéro que vous trouverez dans le site Web de l'Agence avant de fournir des renseignements à la personne.

Rappelez l'employé de l'Agence pour discuter de la raison de l'appel.

Quand faut-il se méfier?

Les signaux d'alarme qui suggèrent que la personne qui communique avec vous est un arnaqueur comprennent (sans toutefois s'y limiter) :

L'incapacité de vous fournir une preuve d'emploi à l'Agence, comme son nom et l'emplacement de son bureau.

La personne vous pousse à agir maintenant.

La personne vous demande de payer au moyen d'une carte-cadeau, de cryptomonnaie ou d'une autre façon inhabituelle.

La personne vous demande des renseignements que vous ne donneriez pas dans votre déclaration de revenus ou qui ne sont pas liés à l'argent que vous devez à l'Agence, comme un numéro de carte de crédit.

La personne vous recommande de faire une demande de prestations. Les Canadiens peuvent faire une demande de prestations directement sur le site Web du gouvernement du Canada ou par téléphone. Ne fournissez pas de renseignements à une personne qui vous appelle pour vous proposer de faire une demande de prestations en votre nom.

Pour obtenir plus de conseils et de renseignements utiles, allez à canada.ca/impots-prevention-fraude.

Vous voulez signaler une possible arnaque?

Pour signaler une arnaque, allez à centreantifraude.ca ou composez le 1-888-495-8501. Si vous croyez avoir été victime de fraude ou avez fourni involontairement des renseignements personnels ou financiers, communiquez avec votre service de police local, votre institution financière et les agences d'évaluation du crédit.

Toute personne qui croit avoir été victime d'une fraude ou avoir été amenée à fournir des renseignements personnels ou financiers doit le signaler en suivant les directives de l'Agence qui se trouvent sur le site Web du gouvernement du Canada, à canada.ca/impots-prevention-fraude.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

