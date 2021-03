OTTAWA, ON, le 31 mars 2021 /CNW/ - Chaque année, au cours de la période de production des déclarations de revenus, l'Agence du revenu du Canada reçoit des milliers d'appels par semaine de Canadiens demandant de l'aide pour remplir leur déclaration. Bien que nous fassions de notre mieux pour offrir des services de qualité aux Canadiens, l'Agence reçoit un volume d'appels élevé et s'attend à des délais d'attente plus longs cette année en raison de la COVID-19.

En cette période des impôts particulière, l'Agence a mis en place diverses mesures qui aideront les contribuables à obtenir les renseignements fiscaux dont ils ont besoin. Par exemple, afin de donner aux contribuables plus de temps pour obtenir des réponses à leurs questions sur l'impôt et les prestations, notre ligne de demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers sera ouverte le Vendredi saint et le lundi de Pâques de 9 h à 17 h, heure locale, mais elle sera fermée le samedi et le dimanche de Pâques.

En cette période difficile, l'Agence se met au service des Canadiens, car elle sait qu'ils ont été durement touchés par la pandémie de COVID-19.

Au cours de cette période de production des déclarations de revenus, nous avons exploré de nouvelles possibilités d'améliorer nos services afin de vous offrir le meilleur service possible, que ce soit en ligne ou par téléphone.

Pour vous aider à économiser du temps, prenez les mesures suivantes avant d'appeler l'Agence :

Consulter le site Canada.ca : Nous fournissons et mettons à jour les renseignements fiscaux sur Canada.ca afin que les contribuables comprennent plus facilement les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur leurs impôts. Nous projetons de publier le plus de renseignements possible en ligne, comme les renseignements sur ce que doit faire un contribuable s'il a reçu des feuillets T4A ou T4E pour des prestations d'urgence liées à la COVID-19.



Vérifier les dates de paiement des prestations en ligne : Les contribuables peuvent consulter les dates de paiement des prestations sur Canada.ca. S'ils sont inscrits au dépôt direct de l'Agence, ils devraient recevoir leur paiement de prestations aux dates de paiement prévues indiquées en ligne. S'ils ne sont pas inscrits au dépôt direct, ils devraient recevoir leurs paiements de prestations dans les cinq à dix jours ouvrables suivant la date de paiement prévue. Veuillez attendre la fin de ce délai avant de téléphoner à l'Agence à propos du paiement.



Essayer Charlie le robot conversationnel : Si les contribuables ont besoin d'une réponse rapide à une question, Charlie est à leur service. Nous mettons à l'essai de nouvelles technologies pour vous aider à obtenir les renseignements dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Puisque Charlie est toujours en train d'en apprendre concernant l'Agence, les questions que vous lui poserez l'aideront à devenir plus compétent et plus interactif. Charlie vous aidera à obtenir facilement les renseignements dont vous avez besoin pour produire votre déclaration de revenus et de prestations! Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et de nombreuses autres pages Web sur Canada.ca.



Tirer parti de nos services numériques : L'Agence encourage les contribuables à utiliser ses services numériques sécurisés pour communiquer avec elle et gérer facilement leur dossier fiscal en tout temps, en tous lieux. Ces services numériques permettent aux Canadiens de faire rapidement le suivi de leur remboursement, consulter ou modifier leur déclaration, vérifier les versements de prestations et de crédits, consulter le plafond de cotisations à un REER, établir ou mettre à jour le dépôt direct et recevoir des avis par courriel. Les contribuables sont invités à s'inscrire au service Mon dossier et au dépôt direct dès maintenant pour produire des déclarations de revenus et recevoir des paiements de l'Agence plus facilement et plus rapidement.



Vérifier les délais de traitement de l'Agence : Si les contribuables cherchent des renseignements sur les délais qu'exige le traitement d'une demande, ils peuvent utiliser l'outil Vérifier les délais de traitement de l'ARC dans Canada.ca pour s'informer sur la date prévue d'achèvement. Le nouvel outil utilise les normes de service publiées et les renseignements sélectionnés à partir de menus déroulants afin de calculer les délais d'achèvement pour divers programmes. Dans de nombreux cas, lorsque les appelants cherchent des renseignements sur l'état de leur dossier, ils obtiennent les mêmes renseignements qu'un agent de centre d'appels de l'Agence serait en mesure de fournir.



Vérifier les temps d'attente au téléphone : Les temps d'attente estimés sont maintenant fournis en temps réel sur la page Web des coordonnées, ainsi qu'au téléphone. Ces renseignements aideront les appelants à déterminer le meilleur moment pour téléphoner.



Créer un numéro d'identification personnel (NIP) : Les contribuables peuvent maintenant créer un NIP pour s'authentifier au téléphone. Un NIP est un moyen sûr et rapide de vous identifier lorsque vous appelez l'ARC. Ils peuvent en créer un dans Mon dossier avant d'appeler l'Agence, ou avec l'aide de l'un de nos agents des centres d'appel suite à leur appel téléphonique.

Malgré ces mesures, nous continuons de recevoir un grand volume d'appels. Malheureusement, cela signifie que le temps d'attente des appelants pourrait être plus long qu'à l'habitude. Nous continuerons à déployer tous nos efforts pour traiter les appels le plus rapidement possible. Les Canadiens s'attendent à ce que l'Agence leur offre fréquemment des services par téléphone. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre les mesures suivantes pour la présente période de production des déclarations :

Plus d'agents des centres d'appels disponibles : Depuis le début de la pandémie de COVID-19, l'Agence a connu une augmentation considérable du volume d'appels. Pour aider à gérer le volume d'appels encore plus élevé auquel nous nous attendons pendant la période de production des déclarations de revenus, nous avons embauché d'autres agents des centres d'appel qui aideront les contribuables à obtenir des réponses à leurs questions sur l'impôt et les prestations.

Si vous avez des questions générales au sujet des prestations d'urgence de la relance économique, nous vous invitons à utiliser notre nouvelle ligne d'information supplémentaire en composant le 1-833-966-2099. Les agents affectés à cette ligne pourront répondre aux demandes de renseignements généraux au sujet des prestations d'urgence, mais ils n'auront pas accès aux renseignements personnels des contribuables.





Nouveau service de rappel automatisé : Lorsque disponible, ce service permet aux appelants de demander un rappel au lieu d'attendre en attente. Les appelants des lignes de renseignements sur l'impôt des particuliers, sur les prestations et sur les entreprises peuvent avoir la possibilité d'être rappelés à certains moments de la journée et lorsque le temps d'attente atteint une certaine durée.





Lorsque disponible, ce service permet aux appelants de demander un rappel au lieu d'attendre en attente. Les appelants des lignes de renseignements sur l'impôt des particuliers, sur les prestations et sur les entreprises peuvent avoir la possibilité d'être rappelés à certains moments de la journée et lorsque le temps d'attente atteint une certaine durée. Heures d'ouverture prolongées des centres d'appels : Afin de donner aux contribuables plus de temps pour répondre à leurs questions sur l'impôt et les prestations, notre ligne des demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, heure locale, et nos heures prolongées le samedi sont de 9 h à 17 h. De plus, afin de les soutenir en cette période sans pareille, le service sera aussi ouverte le Vendredi saint et le lundi de Pâques de 9 h à 17 h, heure locale , mais elle sera fermée le samedi et le dimanche de Pâques.





Afin de donner aux contribuables plus de temps pour répondre à leurs questions sur l'impôt et les prestations, notre ligne des demandes de renseignements sur l'impôt des particuliers est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 21 h, heure locale, et nos heures prolongées le samedi sont de 9 h à 17 h. De plus, afin de les soutenir en cette période sans pareille, le service sera aussi ouverte , mais elle sera fermée le samedi et le dimanche de Pâques. Comptoirs virtuels du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) : Cette année, des bénévoles pourraient être en mesure de produire votre déclaration de revenus de façon virtuelle par vidéoconférence, par téléphone ou au moyen d'une entente de dépôt de documents. Depuis mai 2020, le PCBMI a aidé plus de 170 000 personnes à produire leur déclaration de revenus et de prestations. Si vous ne pouvez pas produire votre déclaration par voie électronique cette année, nous vous invitons à vérifier si vous êtes admissible sur la page Canada.ca des comptoirs d'impôts gratuits et à chercher un comptoir du PCBMI au moyen de notre répertoire national. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/impots-aide.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

