OTTAWA, ON, le 20 mai 2021 /CNW/ - Si vous croyez qu'il manque des détails importants dans la déclaration de revenus et de prestations que vous avez produite pour l'année d'imposition 2020, comme les frais de bureau à domicile pour les employés, ou si vous croyez avoir fait une erreur, vous n'avez pas besoin de produire une nouvelle déclaration. Voici ce que vous pouvez faire si vous devez modifier votre déclaration de revenus.

Attendez votre avis de cotisation

Que vous ayez produit votre déclaration de revenus en ligne ou par la poste, vous devez attendre de recevoir votre avis de cotisation, lequel vous sera envoyé par l'Agence du revenu du Canada. Après avoir reçu votre avis de cotisation, vous pouvez envoyer une demande de redressement à l'Agence.

Demandez des modifications à votre déclaration de revenus

Demandez des modifications en ligne

La façon la plus rapide, la plus simple et la plus sécuritaire de modifier une déclaration est d'utiliser l'option « Modifier ma déclaration » qui se trouve dans Mon dossier de l'Agence ou d'utiliser ReTRANSMETTRE. Si vous ne pouvez pas demander des modifications en ligne parce que votre déclaration est toujours en cours de traitement, vous pouvez attendre quelques jours jusqu'à ce que l'Agence en ait établi la cotisation, puis utiliser l'une des options dans Comment modifier votre déclaration.

Envoyez un formulaire de demande de redressement

Si vous préférez, vous pouvez remplir un formulaire T1-ADJ, Demande de redressement T1 et le poster à votre centre fiscal, avec tous vos documents qui justifient la ou les modifications que vous souhaitez y apporter.

Les crédits d'impôt

Si vous n'avez pas besoin de réduire votre impôt fédéral à zéro, vous pourriez transférer la totalité ou une partie de certains crédits d'impôt à votre époux ou conjoint de fait. Veuillez consulter l'Annexe 2 - Montants fédéraux transférés de votre époux ou conjoint de fait pour en savoir plus.

Combien de temps faudra-t-il pour que les modifications soient apportées?

Si vous avez envoyé votre demande en ligne, veuillez prévoir environ deux semaines pour son traitement.

Si vous l'avez postée, votre demande de modification prendra plus de temps. En raison de la COVID-19, l'Agence pourrait prendre de 10 à 12 semaines pour traiter les demandes en format papier.

Gardez à l'esprit que certaines demandes de redressement sont considérées comme complexes et peuvent prendre plus de temps à traiter. Les demandes complexes comprennent les situations où des renseignements supplémentaires ou des examens sont requis.

Pour en savoir plus sur les délais de traitement, allez à Normes de service à l'ARC.

En ligne ou par la poste, vous pouvez demander un redressement pour l'une des dix années civiles précédentes. Par exemple, vous pouvez demander en 2021 une modification pour l'année 2011 ou une année suivante. Les demandes de redressement pour différentes années doivent être rédigées sur différents formulaires, mais elles peuvent être envoyées par la poste ensemble ou envoyées en ligne à l'Agence en même temps.

Après que l'Agence aura examiné votre demande

Une fois que l'Agence aura examiné votre demande de modification de votre déclaration de revenus, vous recevrez :

un avis de nouvelle cotisation indiquant les modifications apportées à votre déclaration;

une lettre expliquant pourquoi l'Agence a apporté ou non les modifications que vous avez demandées.

Pour en savoir plus

Modifier les renseignements de votre déclaration de revenus est plus facile que vous ne le croyez; allez à Comment modifier votre déclaration.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

