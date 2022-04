OTTAWA, ON, le 14 avril 2022 /CNW/ - Il y a de nombreux types d'arnaques au Canada, et de nouveaux types d'arnaques voient le jour quotidiennement. Pour reconnaitre les communications légitimes de l'Agence du revenu du Canada et vous protéger des arnaqueurs, soyez au courant et sachez à quoi vous attendre lorsque l'Agence communique avec vous.

À quoi s'attendre de la part de l'Agence

L'Agence utilise diverses méthodes pour communiquer avec les particuliers et les propriétaires d'entreprises, notamment par téléphone, par courriel, par courrier et par message texte (dans des cas précis). L'Agence peut avoir recours à ces méthodes pour :

poser des questions au sujet d'une dette fiscale

entamer un processus de vérification

offrir de l'aide fiscale gratuite pour votre petite entreprise

offrir de l'aide pour que vos employés aient accès à des prestations et à des crédits

vous envoyer un avis par courriel lorsque vous recevez un nouveau message ou un document à consulter, comme un avis de cotisation ou une nouvelle cotisation, dans les portails sécurisés de l'Agence, notamment dans Mon dossier, Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client. Pour confirmer si un avis par courriel que vous avez reçu est légitime, consultez la liste complète des avis par courriel que vous pourriez recevoir

vous fournir un lien vers une page Web, un formulaire ou une publication que vous avez demandé pendant un appel ou un rendez-vous avec un agent

Il est également important de savoir ce que l'Agence ne fera pas. L'Agence ne va jamais :

vous donner vos renseignements personnels ou financiers ou vous demander de les lui fournir par courriel ou de cliquer sur un lien

exiger de paiement immédiat par virement électronique Interac, bitcoin, cartes de crédit prépayées ou cartes-cadeaux, comme celles d'iTunes, d'Amazon ou d'autres détaillants

utiliser un langage abusif et menacer de vous faire arrêter ou d'appeler la police;

vous envoyer un courriel avec un lien vers un remboursement

vous envoyer un lien par courriel vous exigeant de remplir un formulaire en ligne avec vos données personnelles ou financières

organiser une rencontre dans un lieu public pour effectuer un paiement

Pour obtenir une liste complète de la façon de repérer les communications légitimes de l'Agence, consultez la page Web À bas l'arnaque.

Que faire si l'Agence vous appelle

Si vous recevez un appel téléphonique de l'Agence, il est important de vérifier que l'appelant est un employé de l'Agence et non un arnaqueur. Un employé légitime de l'Agence s'identifiera comme tel lorsqu'il communiquera avec vous. Il vous donnera son nom et un numéro de téléphone. Assurez-vous que la personne est bien un employé de l'Agence avant de fournir des renseignements par téléphone. Cela vous protégera et vous évitera de donner de l'argent ou des renseignements personnels à un arnaqueur.

En cas de doute, consultez cette page pour savoir comment vous pouvez vous assurer que la personne qui vous appelle est bel et bien un employé de l'Agence.

Comment protéger vos comptes

Vous pouvez prendre de nombreuses mesures pour protéger vos comptes personnels et d'entreprise :

Changez régulièrement vos ID utilisateur et vos mots de passe

Utilisez des mots de passe uniques et complexes

Créez un numéro d'identification personnel (NIP) dans Mon dossier

Inscrivez-vous aux avis par courriel

Surveillez votre compte pour déceler toute activité suspecte

Mettez à jour vos renseignements personnels et d'entreprise

Pour en savoir plus, consultez la page Sécurité de votre compte du service Mon dossier et Mon dossier d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada.

Que faire si vous soupçonnez que vous êtes victime d'une arnaque ou d'une fraude

Si vous croyez avoir été victime d'une arnaque ou d'une fraude :

communiquez avec votre service de police local

communiquez avec l'Agence si vous croyez que votre ID utilisateur ou votre mot de passe a été compromis afin que des mesures de sécurité supplémentaires soient mises en place pour votre compte

communiquez avec Service Canada si votre numéro d'assurance sociale (NAS) a été volé

signalez l'incident au Centre antifraude du Canada

Si votre compte a été compromis et que vous n'êtes pas en mesure de respecter vos obligations fiscales, vous pourriez être admissible à un allègement pour les contribuables concernant les pénalités ou les intérêts qui en découlent. Pour en savoir plus sur l'allègement des pénalités et des intérêts ainsi qu'obtenir des formulaires et des publications sur ce sujet, consultez la page Annulation des pénalités ou des intérêts ou renonciation à ceux-ci.

