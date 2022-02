OTTAWA, ON, le 22 févr. 2022 /CNW/ - Chaque année, nous envoyons des lettres aux Canadiens admissibles pour les inviter à produire automatiquement leur déclaration de revenus et de prestations par téléphone en utilisant le service Produire ma déclaration de l'Agence.

Avez-vous reçu une lettre d'invitation de notre part? Si vous l'avez reçue, vous pourriez être en mesure de produire votre déclaration automatiquement au moyen d'une ligne téléphonique réservée. Et le service Produire ma déclaration est gratuit!

À propos de Produire ma déclaration

Ce service vous permet de produire votre déclaration de revenus et de recevoir des prestations et des crédits auxquels vous pourriez avoir droit sans avoir à faire de calculs ou à remplir de formulaires. Produire ma déclaration utilise les renseignements que l'Agence a déjà au dossier et les réponses que vous fournissez pour produire et traiter votre déclaration de revenus automatiquement.

Lors de la production de votre déclaration de revenus et de prestations de 2021, nous vous demanderons de répondre à une série de courtes questions et de fournir certains renseignements personnels. Vous trouverez les renseignements dont vous avez besoin pour utiliser le service dans la lettre d'invitation.

Si vous êtes admissible à ce service, vous devriez avoir la lettre d'invitation en main. Celle-ci vous a été envoyée par la poste avec votre trousse d'impôt papier, dans une enveloppe distincte, ou au moyen d'un avis par courriel dans Mon dossier.

Cette année, à la fin de l'appel, vous pourriez recevoir une estimation de votre revenu net, de votre revenu imposable et de tout remboursement auquel vous pourriez avoir droit. Pour obtenir ce renseignement, vous devrez fournir votre numéro d'identification personnel (NIP) lorsque vous y serez invité. Pour savoir comment créer un NIP, consultez notre page Web Utilisez un NIP lorsque vous nous téléphonez. Vous pouvez toutefois produire automatiquement votre déclaration sans NIP.

Le service Produire ma déclaration est disponible depuis lundi le 21 février 2022, à 12 h, heure de l'Est et il est offert 21 heures par jour, de 6 h à 3 h (heure de l'Est), sept jours sur sept.

Pour en savoir plus sur le service Produire ma déclaration, allez à canada.ca/produire-ma-declaration.

Il y a d'autres façons de produire votre déclaration

Les Canadiens peuvent produire leur déclaration de revenus et de prestations en utilisant d'autres méthodes, notamment :

avec l'aide d'un comptoir d'impôts gratuit offert par le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (ou le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles au Québec);

en ligne avec un logiciel d'impôt homologué pour IMPÔTNET;

en format papier;

en faisant appel à un préparateur de déclarations de revenus.

Protégez-vous contre les arnaques et la fraude

Nous faisons de notre mieux pour protéger les Canadiens. Nous voulons nous assurer que vous recevez les prestations auxquelles vous avez droit. Le fait d'être victime d'arnaques, de fraude ou de vol d'identité peut entraîner des répercussions financières et émotionnelles importantes.

À titre de mesure préventive contre la fraude, vous pouvez vous inscrire aux avis par courriel de l'Agence. Vous recevrez alors des avis par courriel vous indiquant que vous avez du courrier à lire dans Mon dossier. Il n'y a pas de renseignements personnels dans le courriel. Il s'agit simplement d'un avis de nouveau courrier à lire dans votre compte Mon dossier.

Vous serez aussi avisé lorsque des renseignements personnels importants, comme votre adresse ou vos renseignements sur le dépôt direct, sont modifiés dans les dossiers de l'Agence.

Vous pouvez vous inscrire aux avis par courriel au moyen de Mon dossier ou des applications Web MonARC ou MesPrestations de l'Agence. À compter de février 2022, pour accroître la sécurité de votre compte, il est obligatoire de fournir une adresse de courriel pour accéder à Mon dossier. Cela permettra à l'Agence du revenu du Canada de vous informer en temps réel des modifications apportées à votre compte.

Sachez quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous. La page Web À bas l'arnaque présente les différents moyens pris par l'Agence pour communiquer avec vous. Par exemple, découvrez pourquoi l'Agence pourrait communiquer avec vous par téléphone, par courriel ou par la poste. Vous y apprendrez également que l'Agence ne communiquera jamais avec vous par message texte ou par messagerie instantanée, comme Facebook Messenger ou WhatsApp.

