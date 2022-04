OTTAWA, ON, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les volumes élevés d'appels à la ligne des demandes de renseignements des entreprises de l'Agence du revenu du Canada peuvent entraîner de longs temps d'attente pour joindre un représentant du service à la clientèle.

Voici quelques solutions de rechange rapides et faciles pour trouver les renseignements dont vous avez besoin (au lieu d'appeler).

Visitez Canada.ca : Nous améliorons les renseignements sur nos pages Web afin qu'il soit plus facile pour les Canadiens de trouver ce dont ils ont besoin en ligne. Cela comprend les services et les renseignements liés à :

Essayez notre gamme de services numériques : L'Agence possède une gamme de services numériques pour vous aider à effectuer des transactions en ligne rapidement et en toute sécurité. Cette gamme de services vous permettra de :

produire des déclarations;

modifier des renseignements;

demander des renseignements;

faire des paiements;

consulter des relevés;

calculer des montants;

effectuer des inscriptions, et plus encore.

D'ailleurs, vous trouverez, dans cette gamme de service, des outils couramment utilisés pour les entreprises, comme Mon dossier d'entreprise et Représenter un client.

Téléchargez l'application Entreprises Canada : L'application Entreprises Canada simplifie l'accès aux services gouvernementaux pour les petites et moyennes entreprises au Canada. Conçue pour les besoins des propriétaires d'entreprise, l'application met les programmes et les services du gouvernement à portée de main. Elle permet de naviguer facilement vers les programmes et les services gouvernementaux. L'application vous fournit des recommandations adaptées à votre entreprise ainsi qu'un accès facile au soutien lié à la COVID-19 et à d'autres programmes et services, et plus encore. Téléchargez-la maintenant sur l'App Store ou Google Play.

Si vous devez toujours nous appeler

Pour les renseignements ou les transactions qui ne peuvent pas être effectués en ligne ou si vous avez des questions propres au compte de votre entreprise, appelez notre service des demandes de renseignements des entreprises au : 1-800-959-7775.

Voici les heures de service des lignes téléphoniques :

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (heure locale)

Le samedi, de 9 h à 17 h (heure locale)

Pour en savoir plus sur nos heures de service, allez à Communiquez avec l'Agence du revenu du Canada.

Afin de protéger la sécurité du compte, on vous posera un certain nombre de questions pour valider votre identité. Veuillez avoir les renseignements suivants à portée de main :

Numéro d'entreprise

Nom de l'entreprise

Adresse d'entreprise

Compte d'entreprise ouvert ou une déclaration ayant fait l'objet d'une cotisation, un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, ou un autre document fiscal

Communiquez avec nous au nom d'une autre personne

Seuls les représentants autorisés peuvent communiquer avec nous au nom de quelqu'un d'autre. Les représentants sont des personnes que vous autorisez à vous aider à gérer les renseignements fiscaux de votre entreprise. Il est important de savoir qui sont vos représentants et à quels renseignements ils ont accès. Vous pouvez annuler l'autorisation des représentants qui ne sont pas à jour en utilisant Mon dossier d'entreprise.

Les représentants autorisés peuvent effectuer une ou plusieurs des actions suivantes :

accéder à vos renseignements fiscaux personnels, à vos cotisations fiscales ou à vos nouvelles cotisations;

obtenir des renseignements sur vos comptes d'impôt d'entreprise;

mettre à jour certains des renseignements liés à vos comptes de numéro d'entreprise et de programme;

accéder aux renseignements sur votre compte d'impôt des non-résidents ou les mettre à jour;

accéder aux renseignements sur les comptes de fiducie ou les mettre à jour;

vérifier leur autorisation en consultant leur liste de clients dans Représenter un client (ne s'applique pas aux comptes de non-résidents ni aux comptes de fiducie).

Pour en savoir plus, allez à la nouvelle page Confirmer un représentant à l'aide de Mon dossier ou de Mon dossier d'entreprise.

Soyez branché

Suivez l'Agence sur Facebook

Suivez l'Agence sur Twitter - @AgenceRevCan

Suivez l'Agence sur LinkedIn

Suivez l'Agence sur Instagram

Abonnez-vous à une liste d'envoi électronique de l'Agence

Ajoutez nos fils RSS à votre lecteur de nouvelles

Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur l'impôt sur YouTube

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]