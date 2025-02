OTTAWA, ON, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Saviez-vous que bon nombre de tâches pour lesquelles nous recevons des appels peuvent facilement s'accomplir en ligne? L'an dernier, les centres de contact de l'Agence du revenu du Canada (ARC) ont reçu plus de 7 millions d'appels pendant la période des impôts, ce qui représente environ de 75 000 à 90 000 appels par jour au cours d'une semaine. Utiliser les options de libre-service de l'ARC aide les contribuables à effectuer leurs tâches rapidement par eux-mêmes. Ainsi, moins de personnes attendent au téléphone pour parler à un agent de l'ARC, ce qui réduit le temps d'attente pour tout le monde.

Avant d'appeler l'ARC, suivez les conseils ci-dessous pour gagner du temps en cette période de production des déclarations de revenus! Vous pourriez trouver les renseignements que vous cherchez et ainsi éviter de passer du temps au téléphone pendant notre période la plus occupée de l'année.

Pour vous inscrire à un compte de l'ARC

Chaque année, l'ARC reçoit environ 2 millions d'appels liés à des problèmes d'inscription à un compte de l'ARC et d'ouverture de session dans un de ces comptes.

Pour vous inscrire : Si vous n'avez pas encore de compte, il est plus facile que jamais de vous inscrire grâce au service de vérification des documents de l'ARC qui vous permet de vérifier votre identité et d'accéder immédiatement à votre nouveau compte en ligne. Vous n'avez plus à attendre un code de sécurité de l'ARC par la poste, ce qui pouvait prendre jusqu'à 10 jours ouvrables auparavant.

Pour utiliser le service de vérification des documents, il faut être âgé de 16 ans ou plus et avoir un appareil mobile muni d'un appareil-photo pour prendre une photo de votre pièce d'identité délivrée par le gouvernement et une photo en temps réel de vous-même. Seules les pièces d'identité suivantes sont actuellement acceptées :

passeport canadien;

permis de conduire canadien;

carte d'identité provinciale ou territoriale avec photo.

Au moment de créer votre compte de l'ARC, vous devez fournir votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance et un montant provenant de soit votre dernière déclaration de revenus, soit celle de l'année précédente, pourvu qu'elles aient fait l'objet d'un avis de cotisation.

Pour ouvrir une session : Nous avons récemment modifié l'apparence et amélioré la convivialité des pages d'ouverture de session, d'inscription et d'aide du compte de l'ARC sur le site Canada.ca. Les renseignements dont vous avez besoin se trouvent plus facilement.

Pour modifier vos coordonnées ou vos renseignements bancaires

Vous pouvez facilement mettre vos renseignements à jour dans votre compte en ligne. Ouvrez une session et modifiez votre profil dans Mon dossier pour mettre à jour:

Avant de nous appeler

Pour gagner du temps, prenez les mesures suivantes avant d'appeler l'ARC :

Consultez le site Canada.ca

La section Impôt sur le revenu des particuliers fournit des renseignements détaillés sur la façon de produire votre déclaration de revenus. Nous avons également créé une section pour obtenir de l'aide sur les questions courantes afin que vous trouviez les informations qu'il vous faut sans devoir nous appeler. Si vous êtes inscrit au dépôt direct, vous devriez recevoir vos paiements aux dates de versement des prestations indiquées sur Canada.ca. Que vous receviez vos paiements par dépôt direct ou par chèque, veuillez attendre cinq jours ouvrables avant de communiquer avec nous au sujet d'un paiement de l'allocation canadienne pour enfants ou de la prestation pour enfants et familles de l' Alberta . Concernant les autres paiements de prestations, veuillez attendre 10 jours ouvrables avant de communiquer avec nous.



Essayez le clavardage en ligne dans Mon dossier

Le clavardage en ligne dans Mon dossier est sécurisé et facile à utiliser! Pour les questions sur les impôts et les documents personnels, la mise à jour des renseignements personnels, les prestations, les comptes et les paiements et les régimes enregistrés, les contribuables sont encouragés à discuter avec un agent en direct en utilisant le bouton d'aide dans Mon dossier. Le service de clavardage en ligne dans Mon dossier est offert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h, heure de l'Est.



Posez vos questions au Chatbot ARC

Présent sur la page d'accueil de l'ARC et sur d'autres pages Web sur Canada.ca pour fournir des réponses rapides aux questions que vous pourriez avoir.



Vérifiez les délais de traitement de l'ARC

Pour connaître la durée de traitement d'une demande, utilisez l'outil de vérification des délais de traitement de l'ARC sur Canada.ca. Cet outil vous donne les délais de traitement normaux des déclarations de revenus et des autres demandes liées à l'impôt envoyées à l'ARC. Souvent, il fournit les mêmes renseignements qu'un agent de centre de contact vous donnera si vous appelez pour vous renseigner sur l'état de votre dossier.



Trouvez des réponses à l'aide de la foire aux questions de l'ARC

Vous pouvez consulter notre page Questions et réponses sur la production de votre déclaration de revenus. Nous la mettons à jour régulièrement pendant la période de production des déclarations afin d'y inclure les changements qui pourraient vous concerner.

Si vous devez vraiment nous appeler

Commencez en vérifiant l'estimation des temps d'attente au téléphone sur la page Contactez l'Agence. Nous pouvons également fournir une estimation lorsque vous êtes en attente. Ces renseignements vous aideront à déterminer le meilleur moment pour téléphoner. Nos centres de contact pour les demandes de renseignements sont ouverts du lundi au vendredi de 6 h 30 à 23 h, heure de l'Est, et le samedi de 7 h 30 à 20 h, heure de l'Est. Ils sont fermés le dimanche.

Aidez-nous à mieux vous servir en ayant les informations suivantes à portée de main :

vos renseignements personnels : numéro d'assurance sociale; nom complet; date de naissance; adresse complète.

votre déclaration de revenus, votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation ou d'autres documents fiscaux.

Si vous ouvrez une session avant votre appel, vous aurez facilement accès à tous ces renseignements dans votre compte de l'ARC.

Bien que nous ayons apporté des améliorations au cours des dernières années, il se peut que les appelants attendent longtemps avant de parler à un agent des centres de contact en raison du fort volume d'appels que nous continuons de recevoir. Nous nous excusons de tout inconvénient lié à cette attente et vous remercions de votre patience.

