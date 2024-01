OTTAWA, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Lorsque vous pensez à vos activités préférées, préparer votre déclaration de revenus et de prestations n'est probablement pas au sommet de votre liste. Nous comprenons! C'est pourquoi nous travaillons à rendre la production de déclarations de revenus aussi facile que possible, afin que vous puissiez rapidement retourner à vos passe-temps.

N'oubliez pas que si vous êtes retraité ou âgé de 65 ans ou plus, vos sources de revenus peuvent changer. Vous devez inclure toute nouvelle source de revenus dans votre déclaration.

Il est important de produire une déclaration de revenus chaque année pour vous assurer de recevoir tout remboursement et paiement de prestation ou de crédit auquel vous pourriez avoir droit. Voici quelques renseignements qui vous aideront à commencer.

Tout d'abord : Comment éviter les fraudes et les arnaques

Nous voulons tous protéger notre argent et nos renseignements. Il peut sembler impossible de connaître tous les types d'arnaques. En comprenant comment et quand l'Agence du revenu du Canada communique avec les Canadiens et les Canadiennes, vous serez en mesure de faire la distinction entre les communications réelles et frauduleuses. La page Web La prévention des arnaques et l'Agence fournit des renseignements qui vous aideront à reconnaître les signes d'une arnaque tout en vous permettant d'en apprendre davantage sur les façons dont nous pourrions communiquer avec vous.

Optez pour la production en ligne et les services numériques!

Si vous avez l'habitude de remplir et d'envoyer votre déclaration de revenus en format papier, faites de cette année l'année où vous le ferez en ligne. Nous disposons d'une liste de logiciels d'impôt homologués IMPÔTNET qui sont faciles à utiliser, rapides et sécurisés, et dont certains sont gratuits! Ces logiciels vous expliquent le processus de production de déclarations de revenus, y compris la façon d'envoyer votre déclaration directement à l'Agence. Ce qui est formidable, c'est que vous recevrez une confirmation immédiate que nous l'avons reçu.

Avec IMPÔTNET, vous pourriez utiliser les services sécurisés suivants :

le service Préremplir ma déclaration vous permet de remplir automatiquement les parties de votre déclaration avec les renseignements que l'Agence a dans ses dossiers au moment de la demande. Ce service peut récupérer les renseignements de l'année en cours et des sept années précédentes;

ADC express vous permet de consulter votre avis de cotisation dans votre logiciel d'impôt homologué ainsi que dans Mon dossier dès que l'Agence reçoit et traite votre déclaration.

Si vous combinez la production de votre déclaration en ligne avec le service de dépôt direct, vous pourriez recevoir tout remboursement qui vous est dû en aussi peu que huit jours ouvrables. Le traitement d'une déclaration en format papier n'est pas aussi rapide; il pourrait prendre jusqu'à huit semaines.

Si jamais vous avez un problème ou une question, vous pouvez parler avec Charlie, notre sympathique robot conversationnel. Vous trouverez Charlie sur la page d'accueil de l'Agence et sur de nombreuses autres de nos pages Web sur Canada.ca. Posez-lui simplement votre question et ce dernier tentera de vous aider à trouver les renseignements dont vous avez besoin.

Prenez le contrôle de vos affaires fiscales avec Mon dossier

Avez-vous entendu parler du service Mon dossier? Allez vous y inscrire si vous ne l'avez pas déjà fait! Il s'agit de la façon la plus rapide et la plus facile de gérer vos renseignements concernant l'impôt et vos prestations.

Avec Mon dossier, vous pouvez également :

voir et modifier votre déclaration;

mettre à jour les renseignements personnels que l'Agence a dans ses dossiers;

soumettre des documents;

faire le suivi du traitement de vos dossiers et de vos demandes de renseignements;

vérifier si vous avez des chèques non encaissés et plus encore!

Pour en savoir plus, allez à À propos de Mon dossier et Services numériques aux particuliers.

Dates importantes

14 février 2024 - Joignez-vous à notre webinaire gratuit intitulé Prestations et crédits pour les adultes de 65 ans et plus.

- Joignez-vous à notre webinaire gratuit intitulé Prestations et crédits pour les adultes de 65 ans et plus. 19 février 2024 - C'est à partir de cette journée que vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2023 en ligne. Si vous remplissez et envoyez votre déclaration sur papier, vous devriez recevoir votre trousse d'impôt à cette date au plus tard.

- C'est à partir de cette journée que vous pouvez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2023 en ligne. Si vous remplissez et envoyez votre déclaration sur papier, vous devriez recevoir votre trousse d'impôt à cette date au plus tard. 30 avril 2024 - Il s'agit de la date limite pour produire une déclaration de revenus pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez les retards dans vos paiements de remboursement, de prestations ou de crédits auxquels vous avez droit. Si vous devez de l'argent à l'Agence, il s'agit également de la date limite pour effectuer un paiement. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts.

- Il s'agit de la date limite pour produire une déclaration de revenus pour la plupart des Canadiens et des Canadiennes. En produisant votre déclaration à temps, vous éviterez les retards dans vos paiements de remboursement, de prestations ou de crédits auxquels vous avez droit. Si vous devez de l'argent à l'Agence, il s'agit également de la date limite pour effectuer un paiement. En produisant votre déclaration et en effectuant votre paiement à temps, vous éviterez une pénalité pour production tardive et des intérêts. 15 juin 2024 - Si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur autonome, vous avez jusqu'au 15 juin 2024 pour remplir et envoyer votre déclaration de revenus. Puisque cette date limite tombe un samedi, votre déclaration sera considérée comme reçue à temps si l'Agence la reçoit d'ici le 17 juin 2024 ou si elle a été postée au plus tard ce jour-là. Si vous devez de l'argent à l'Agence, vous devrez tout de même payer au plus tard le 30 avril 2024 pour éviter de devoir payer des intérêts.

Quel revenu devez-vous déclarer?

Vous pourriez recevoir des revenus de nombreuses sources différentes. Voici une liste des types de revenus les plus courants que vous pourriez recevoir quand vous prenez votre retraite ou atteignez 65 ans. Pour en savoir plus sur ce que vous devez déclarer, allez à Tous les types de revenu s .

Obtenez tous les paiements auxquels vous avez droit!

Nous n'avons pas seulement comme rôle de percevoir les impôts; nous sommes là pour nous assurer que vous obtenez tous les paiements de remboursements, de prestations ou de crédits auxquels vous pourriez avoir droit! Lorsque vous produisez votre déclaration de revenus et de prestations, nous déterminons votre admissibilité à recevoir ces paiements. Voyez à quelles prestations et à quels crédits vous pourriez avoir droit et comment en faire la demande à la page Crédits d'impôt et prestations pour les particuliers.

Vous pourriez également avoir droit au supplément de revenu garanti. Il s'agit d'un paiement mensuel offert aux prestataires à faible revenu de la pension de la Sécurité de la vieillesse qui vivent au Canada. Si vous recevez déjà le supplément, en produisant votre déclaration de revenus à temps, vous éviterez l'interruption de vos paiements et vous n'aurez pas besoin de refaire une demande.

Vous pourriez aussi demander des déductions, des crédits et des dépenses auxquels vous êtes admissible dans votre déclaration de revenus afin de réduire le montant d'impôt que vous devez payer. Par exemple, vous pouvez demander le crédit canadien pour aidant naturel si vous subvenez aux besoins de votre époux ou conjoint de fait ayant une déficience physique ou mentale. Il y a aussi le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH), qui contribue à réduire l'impôt sur le revenu d'une personne souffrant d'une déficience physique ou mentale ou d'un membre de sa famille qui subvient à ses besoins. Vous pourriez être admissible au CIPH si un professionnel de la santé certifie que vous avez une déficience grave et prolongée. Si vous croyez avoir droit au CIPH, vous devriez en faire la demande.

N'oubliez pas le fractionnement du revenu de pension! Vous et votre époux ou conjoint de fait pouvez choisir conjointement de fractionner votre revenu de pension admissible si vous répondez à toutes les conditions.

Obtenez de l'aide fiscale gratuite!

Si vous avez besoin d'aide avec votre déclaration de revenus, nous sommes là pour vous. Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, les bénévoles d'un comptoir d'impôts gratuit pourraient préparer votre déclaration pour vous. Vous pouvez visiter un comptoir d'impôts gratuit dans votre région ou fixer un rendez-vous virtuel, selon ce qui vous convient le mieux. Pour connaître votre statut d'admissibilité et pour trouver un comptoir d'impôts, allez à Comptoirs d'impôts gratuits.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus, allez à (l'Agence mettra à jour ces pages à la fin du mois de janvier 2024) :

Si vous êtes intéressé, consultez la page Facebook Aînés au Canada. Il s'agit d'une page du gouvernement du Canada visant à offrir de l'aide aux aînés. Elle a pour but de vous fournir les renseignements dont vous avez besoin pour vous acquitter de vos tâches administratives, comme remplir et envoyer votre déclaration de revenus.

