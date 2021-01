OTTAWA, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - L'Agence du revenu du Canada comprend qu'en raison de la pandémie de COVID-19, les aînés pourraient devoir changer la façon dont ils gèrent leurs affaires fiscales. Voici quelques conseils pour éviter que vos affaires fiscales et le versement de vos prestations soient perturbés et pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus afin d'obtenir les prestations et crédits auxquels vous avez droit.

S'inscrire au dépôt direct et produire sa déclaration en ligne pour éviter les retards

L'Agence vous encourage à vous inscrire au dépôt direct, à produire votre déclaration de revenus en ligne et à mettre à jour votre adresse et vos renseignements personnels afin d'obtenir votre remboursement plus rapidement et d'éviter les retards. Elle vous encourage aussi à vous inscrire à Mon dossier, la façon la plus rapide et la plus facile de consulter et de gérer vos renseignements sur l'impôt et les prestations. La page Préparez-vous de l'Agence fournit des renseignements sur la production en ligne et les dates limites, ainsi que des liens utiles.

Si vous avez produit une déclaration papier l'année dernière, l'Agence vous enverra automatiquement une trousse d'impôt par la poste. Vous n'aurez donc pas à sortir pour vous en procurer une, ce qui réduit votre exposition potentielle à la COVID-19. Produisez votre déclaration dès que vous aurez reçu votre trousse afin de recevoir tout remboursement qui vous est dû et éviter que vos versements de prestations et de crédits soient interrompus.

Incidence des prestations liées à la COVID-19 sur la production de la déclaration de revenus

Si vous avez reçu les prestations suivantes, celles-ci sont considérées comme un revenu imposable et vous devez déclarer le montant total reçu dans votre déclaration de revenus :

Vous recevrez par la poste un feuillet T4A (pour les prestations versées par l'Agence) ou un feuillet T4E (pour les prestations versées par Service Canada). Ces feuillets comprennent les renseignements que vous devez inscrire dans votre déclaration. Vous pouvez consulter vos feuillets d'impôt en ligne dans Mon dossier dès février 2021. Les résidents du Québec recevront à la fois un feuillet T4A et un feuillet RL-1.

De plus, il se peut que vous ayez un montant d'impôt à payer au moment de produire votre déclaration de revenus. Ce montant dépendra des prestations liées à la COVID-19 que vous avez reçues :

Si vous avez reçu la PCU ou la PCUE, aucun impôt n'a été retenu lorsque les paiements ont été versés. Vous devrez donc payer cet impôt au moment de remplir votre déclaration de revenus de 2020.

Si vous avez reçu la PCRE, la PCMRE ou la PCREPA, l'impôt de 10 % a été retenu à la source. Il se peut toutefois que vous ayez à payer un montant plus élevé (ou moins élevé), selon le revenu que vous avez gagné en 2020, lequel sera déterminé en fonction du montant calculé dans votre déclaration de revenus des particuliers.

Nous savons que pour certaines personnes, le remboursement de ces prestations pourrait présenter des difficultés importantes sur le plan financier. C'est pourquoi les paramètres des ententes de paiement ont été modifiés pour donner aux Canadiens plus de temps et de latitude pour rembourser en fonction de leur situation financière.

Il pourrait y avoir d'autres répercussions sur la production de votre déclaration de revenus dépendamment de la prestation d'urgence que vous avez reçue et du fait que vous êtes ou non un résident du Québec.

Aide gratuite pour vos impôts

Si vous avez un revenu modeste et une situation fiscale simple, des bénévoles près de chez vous pourraient préparer gratuitement votre déclaration de revenus. Cette année, afin de réduire la propagation de la COVID-19, les bénévoles le feront par vidéoconférence, par téléphone ou par une entente de dépôt de documents. Pour savoir si vous y avez droit ou pour trouver un comptoir d'impôts, allez à canada.ca/impots-aide .

Vous pouvez aussi produire votre déclaration de façon rapide et sécuritaire en ligne. L'Agence publie une liste de logiciels d'impôt homologués qui sont faciles à utiliser, rapides et sécurisés, et certains d'entre eux sont même gratuits!

Protégez-vous contre les arnaques et les fraudes

L'Agence reconnaît que les victimes d'arnaque, de fraude et de vol d'identité doivent faire face à d'importantes conséquences émotionnelles et financières. Pour cette raison, elle met tout en œuvre pour protéger les renseignements des Canadiens et veiller à ce qu'ils reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit.

Il est important que vous vous protégiez contre les arnaques et que vous sachiez quand et comment l'Agence pourrait communiquer avec vous.

À titre de mesure de sécurité supplémentaire, l'Agence vous recommande de vous inscrire aux avis par courriel. Grâce à ce service, vous recevrez un courriel si vous avez du courrier à consulter dans Mon dossier ou si vos renseignements personnels, comme votre adresse, ou vos renseignements du dépôt direct ont été modifiés dans les dossiers de l'Agence. Vous pouvez vous inscrire à ce service dans Mon dossier ou au moyen des applications Web MonARC ou MesPrestationsARC.

La page Web Arnaques et fraudes fournit plus de renseignements sur la façon de vous protéger contre la fraude.

Prestations, crédits et dépenses

En tant qu'aîné, vous pourriez avoir droit à des prestations et à des crédits lorsque vous produisez votre déclaration de revenus, dont le crédit pour la TPS/TVH et les prestations et crédits provinciaux ou territoriaux semblables.

Au moment de remplir votre déclaration de revenus, vous pourriez demander certains crédits, dont les suivants, qui pourraient réduire votre montant d'impôt à payer :

Vous pourriez aussi bénéficier du fractionnement du revenu de pension.

Recevez-vous le supplément de revenu garanti? Il s'agit d'un paiement mensuel pour les bénéficiaires de la pension de la Sécurité de la vieillesse ayant un faible revenu et vivant au Canada. Si vous recevez le supplément, produisez votre déclaration à temps pour éviter que vos paiements soient retardés.

Si vous êtes un résident de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba ou de l'Ontario, vous pourriez être admissible au paiement de l'incitatif à agir pour le climat lorsque vous produisez votre déclaration de revenus de 2020. Ce paiement sera plus important si vous vivez dans une petite collectivité ou une collectivité rurale. L'incitatif réduira d'abord tout montant d'impôt que vous pourriez devoir, puis donnera lieu à un remboursement ou augmentera celui auquel vous avez droit.

Il est important que vous demandiez toutes les prestations et tous les crédits auxquels vous avez droit. Vous pourrez ainsi vous procurer ce dont vous avez besoin et mettre plus d'argent dans vos poches. Renseignez-vous afin de ne rien manquer!

Pour en savoir plus, allez à :

Soyez branché

Suivez l'ARC sur Facebook;

Suivez-la sur Twitter @AgenceRevCan;

Suivez-la sur LinkedIn;

Abonnez-vous à une de ses listes d'envoi électronique;

Ajoutez ses fils RSS à votre lecteur de nouvelles;

Regardez ses vidéos sur l'impôt sur YouTube.

SOURCE Agence du revenu du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence du revenu du Canada, 613-948-8366, [email protected]

Liens connexes

http://www.cra-arc.gc.ca/