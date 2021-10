MONTRÉAL, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) salue la nomination de Mary Ng à titre de Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise, et du Développement économique.

Dans un contexte économique où le Canada a besoin de toutes ses forces vives pour assurer sa relance économique, notamment des entrepreneurs canadiens d'ascendance africaine, la nomination de Mary Ng permettra d'assurer la pérennité et le succès du Fonds de prêt aux entrepreneurs noirs tel qu'annoncé par le Premier ministre le 31 mai dernier.

« Je me réjouis de la reconduction de Mary Ng au poste de Ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise, et du Développement économique. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en place et le déploiement du Fonds de prêt aux entrepreneurs noirs. Nous avons hâte de se remettre au travail avec elle et son équipe afin d'assurer la pleine contribution des entrepreneurs de la diversité à notre essor collectif »

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

En plus de la nomination de Mary Ng, le nouveau cabinet compte parmi ses ministres Marci Ian qui, à titre de ministre des Femmes et de l'égalité des genres et de la jeunesse, insufflera une énergie nouvelle au conseil des ministres. Notons que c'est la première femme noire à siéger au conseil des ministres depuis l'Honorable Jean Augustine.

« La nomination de Marci Ian accroît non seulement la présence au conseil des ministres de personnes issues des minorités visibles, mais aussi des femmes et, de ce point de vue, on ne peut que s'en réjouir »

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

SOURCE The Federation of African Canadian Economics

