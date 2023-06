Congrès du STEEQ-CSQ aux Îles-de-la-Madeleine - Anne Bernier réélue pour un troisième mandat

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 6 juin 2023 /CNW/ - La présidente sortante du Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ), Anne Bernier, a été réélue pour un troisième mandat par près d'une centaine de déléguées et délégués réunis en fin de semaine dernière dans le cadre du 22e Congrès En éducation, gens de cœur, de tête et d'actions!, du plus important syndicat de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Lors de ce congrès, la présidente du STEEQ-CSQ, Anne Bernier, a accueilli la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Josée Scalabrini et le vice-président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), Stéphane Soumis.

Il y a eu de nombreuses discussions sur les négociations et sur les moyens d'actions qui seront réalisés au cours des prochaines semaines et des prochains mois, en vue du renouvellement de nos conventions collectives.

Améliorer les conditions d'enseignement

La réalité du personnel enseignant de l'Est-du-Québec n'est pas étrangère à celle de leurs collègues ailleurs au Québec. Alors que la pénurie d'enseignantes et d'enseignants légalement qualifiés s'accentue chaque année dans toutes les régions, les présidentes du STEEQ-CSQ et de la FSE-CSQ rappellent que ça ne devrait pas être une fatalité. « Nos membres sont passionnés et aspirent à contribuer pleinement à la réussite de leurs élèves. Toutefois, la composition de la classe pose problème au point où on estime que 37 % du temps de classe se perd et n'est plus consacré à offrir un enseignement de qualité », ont affirmé d'une même voix Josée Scalabrini et Anne Bernier.

Elles ajoutent que « la tâche s'est complexifiée toute autant qu'elle s'est alourdie dans les dernières années, notamment par une panoplie d'ajouts qui les détournent trop souvent de leur mission première : l'enseignement. Ce que demandent nos membres, c'est de se recentrer sur l'essentiel en leur permettant d'être libérés de certaines tâches. On doit aller plus loin que le seul projet d'aide à la classe qui ne s'adresse d'ailleurs qu'aux enseignantes et enseignants des écoles primaires. »

Améliorer la qualité des emplois du personnel de soutien scolaire

Le problème de la pénurie de personnel de soutien scolaire représente un enjeu majeur pour le personnel de soutien scolaire. Nous réclamons des mesures bien précises pour améliorer l'attraction et la rétention du personnel. « Cela passe par des emplois de qualité avec des postes à temps complet, la fin des horaires brisés, la valorisation de tous les emplois de soutien scolaire et la conciliation famille-travail. Il fallait des gestes concrets de la part du gouvernement pour régler ces problèmes et il les a complètement ignorés », précise Stéphane Soumis.

Précarité

« On manque déjà de personnel dans plusieurs écoles et commissions scolaires. C'est évident que si l'on ne s'attaque pas à la précarité, il va devenir de plus en plus difficile de retenir le personnel actuel et de recruter de nouvelles travailleuses et de nouveaux travailleurs pour répondre aux besoins. La situation est sérieuse et il est urgent d'agir si l'on veut éviter de sérieux problèmes dans l'offre de services directs aux élèves », plaident Mme Bernier et M. Soumis.

Valoriser pour recruter et retenir en emploi

Alors que tous s'entendent pour dire que l'éducation devrait être LA priorité au Québec, le personnel des écoles et des centres de la Gaspésie et des Îles s'attendent à plus que de belles paroles. Anne Bernier mentionne que « pour hausser la valeur accordée aux carrières en éducation, il faut que les emplois soient attirants, que ce soit au niveau du salaire, des conditions de travail et des conditions d'exercice. Le message fort communiqué à la population par le biais de campagnes publicitaires doit être accompagné par une reconnaissance des élus et des cadres. Le personnel scolaire doit être apprécié et respecté dans ses actions et son expertise professionnel. Il doit sentir cette reconnaissance de ses collègues, de ses gestionnaires et de la population! »

Le personnel scolaire se mobilise

Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les membres du STEEQ-CSQ comptent poursuivre leurs actions afin de revendiquer un avenir meilleur pour celles et ceux qui connaissent les élèves par leur prénom. Ils espèrent que le gouvernement du Québec entendra leur cri du cœur et ne laissera pas la renégociation de leurs conventions collectives trainer en longueur comme c'est présentement le cas aux tables sectorielles. « Appeler à intensifier les négos dans les médias sans se rendre disponible ce n'est pas conséquent. La partie patronale doit accepter d'aborder les priorités de nos membres. Les solutions pour redresser la situation dans nos milieux, on les connait. C'est le temps de les mettre en œuvre! »

Profil du STEEQ-CSQ

Le Syndicat des travailleurs de l'éducation de l'Est du Québec (STEEQ-CSQ) représente le personnel enseignant et de soutien des centres de services scolaires René-Lévesque, des Chic-Chocs et des Îles. Il est affilié à la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et à la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ). Il représente 2 200 membres travaillant dans les établissements de ces centres de services scolaires.

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 87 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

