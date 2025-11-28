Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de croquettes et de filets de poitrine de poulet emballés et vendus par l'entreprise Épicerie Claude Mathieu (Marché Ami)

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Épicerie Claude Mathieu (Marché Ami), située au 233, avenue Principale, à Saint-Benjamin, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.

Fil;ets de poitrines de poulet épicés et panés (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Croquettes de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « CROQUETTE POULET CROUSTILL » Variable Unités vendues jusqu'au 27 novembre 2025 FILETS DE POITRINE DE POULET ASSAISONNÉS PANÉS (SANS ÉTIQUETTE) Variable Unités vendues jusqu'au 27 novembre 2025

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente jusqu'au 27 novembre 2025, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés dans un sac de plastique transparent. Ils étaient vendus à l'état congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer et de le manipuler de manière à prévenir la contamination croisée. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5481

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation